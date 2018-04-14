«Радио Тагила»: 90 лет вместе с городом

Считается, что история радиовещания в нашей стране началась 25 октября (7 ноября) 1917 года, когда из радиорубки крейсера «Аврора» было передано написанное Лениным обращение «К гражданам России». А уже через несколько недель после свержения Временного правительства в молодой Стране Советов начали работать две радиостанции: Ходынская в Подмосковье и Царскосельская под Петроградом. Они передавали декреты и сообщения Советского правительства и ноты иностранным государствам. Правда, принимать эти передачи могли только обладатели радиоприёмников, а их у населения практически не было. Осенью 1918 года по указанию Владимира Ленина началась разработка радиотелеграфа. 2 декабря того же года вышел декрет «О Нижегородской радиолаборатории». Под руководством известного физика-радиотехника и изобретателя Михаила Бонч-Бруевича в Нижнем Новгороде открылось предприятие, которое за два года, не только создало радиотелефонный передатчик мощностью 300 ватт, но и заложило фундамент для отечественного производства радиодеталей, в частности серийного производства приёмно-усилительных ламп. А в 1922 году Бонч-Бруевич привёз в Москву из Нижнего Новгорода самую мощную (на то время) в мире передающую радиостанцию мощностью 12 киловатт. Буквально два месяца спустя эта радиостанция передала в эфир первый большой концерт. Ещё через месяц вошла в строй радиотелефонная станция имени Коминтерна, сигнал которой уверенно принимался в радиусе двух тысячи верст от Москвы.

Уже в марте 1923 года Совнарком СССР утвердил список из одиннадцати городов, где должны быть построены радиоприемные станции, которые бы принимали сигналы московских радиостанций. Одним из этих городов был Екатеринбург, переименованный через год в Свердловск. Но регулярные радиопередачи население Свердловска начало слушать только в октябре 1925 года. Первой передачей была трансляция со сцены «Пролетарского» театра концерта артистов театра оперы и балета имени Луначарского. Ещё полгода спустя Свердловск наконец-то начал ретранслировать передачи из Москвы. А в июне 1926 года состоялось открытие окружной широковещательной радиостанции Уралпрофсовета. Тогда по радио передали доклад о значении профсоюзного радиовещания, после которого прозвучал концерт из двух отделений. Свой сигнал «Радио Уралпрофсовета» передавало на расстояние почти триста вёрст, что давало возможность принимать его в Каменск-Уральском, Верх-Нейвинске, Невьянске, Алапаевске, Камышлове, Нижнем Тагиле.

В нашем городе история радиовещания началась в июне 1925 года, когда было создано Окружное бюро содействия радиолюбительству при Нижнетагильском окружном Совете профсоюзов Уральской области.

В задачи бюро входило: создание опытно-показательной радиоустановки в Нижнем Тагиле с последующим созданием из опытного приемника небольшой радиопередающей станции; поиск финансов для постройки радиоприёмника и радиопередатчика, подготовка курсов-семинаров по радиолюбительству, и создание на базе бюро городского радиолюбительского кружка.

Планы начали реализовывать, как это часто бывает, с последнего пункта. Уже осенью 1925 года при Нижнетагильском металлургическом заводе был создан кружок радиолюбителей «Металлист», объединивший несколько энтузиастов-радиолюбителей. Одним из таких энтузиастов был 30-летний немец, инженер-электрик Отто Пауль Больсон, которого все называли на русский манер «Отто Павловичем». Он и стал сначала руководителем кружка, а затем и заведующим Нижнетагильской радиостанцией.

О том, кем был Отто Больсон, и откуда он появился в Нижнем Тагиле, достоверно не известно. Одни источники называют его поволжским немцем. Другие считают бывшим солдатом германской армии, который, узнав о пролетарской революции в России, оставил свою часть и перешёл на сторону русских. По третьей версии он был немецким коммунистом, посланным на Урал по линии Коминтерна. Известно лишь, что родился он в 1895 году в немецком городе Кольберг, был членом ВКП(б) с 1924 года, имел два диплома – инженера-электрика и радиотехника.

В ноябре 1927 года под руководством Отто Больсона в Нижнем Тагиле начинают оборудоваться сразу две трансляционные станции – при клубе «Металлист» и при Окрпрофбюро. Обе станции получали сигнал из Москвы и Ленинграда, транслировали их на территории завода и в ряде советских учреждений. В марте 1928 года силами клуба «Металлист» были проведены трансляционные линии на Выю и Лебяжку. В это же время радио секция при Окрпрофбюро занялась прокладкой линии на Гальянку. Работы шли днём и ночью, в зависимости от наличия материалов и рабочих рук. Спешка объяснялась тем, что горком ВКП(б) решил к годовщине со дня рождения Ленина провести в городе всеобщий субботник и ряд митингов, и настоятельно просил запустить радиофикацию всех районов города к этой дате.

Но радио в Нижнем Тагиле заговорило раньше. В пятницу, 13 апреля 1928 года, в 19:00 началась передача первого выпуска местной радиогазеты. Эту трансляцию, которая по сути дела была пробной, подготовил и осуществил сам Отто Павлович Больсон. Несколькими днями ранее для радиостанции была выделена одна комната на чердаке дома № 10 по улице Шамина (ныне ул. Карла Маркса). На площади всего 4 на 4 метра Отто Павлович разместил всё необходимое для трансляции оборудование, проверка и настройка которого заняла более суток.

Вот как писала об этом событии городская газета «Рабочий» в №276 от 28 ноября 1928 года:

«Тагильская радиостанция затерялась среди серых домов, высоко взметнув радиомачту, от которой была натянута антенна – ухо станции, а другой конец антенны тянулся к куполу на колокольне собора. Во дворе дома №10 по улице Шамина была маленькая надпись: «Радиостанция». Не верится, что здесь на голубятне может ютиться радиостанция с такой сложной аппаратурой. На чердаке, в низких и душных комнатушках стояла масса радиоприборов. Комната радиостудии, где находились стол с микрофоном, скамейка, зеркало, ситцевая ширма, являлась одновременно и спальней заведующего радиостанцией Больсон Отто Павловича, члена ВКП(б) с 1924г. Только благодаря любви Больсона к своему делу работала тагильская радиостанция».

Первая трансляция проходила под контролем членов бюро горкома партии и горкома комсомола, которые слушали передачу в разных точках Нижнего Тагила. Было запротоколировано, что плохая слышимость или полное отсутствие вещания почти не наблюдалась. Более того, отмечалось, что громкость и качество звука московских программ заметно уступали передаче местного вещания.



Дом № 10 по улице Карла Маркса (на фото справа), на чердаке которого в 1928-30 годах располагался

Нижнетагильский городской радиоузел (фото 1961 г.)



Первые радиотрансляции вызвали ажиотаж среди тагильчан. К сентябрю 1928 года в Нижнем Тагиле насчитывалось уже 420 радиоточек. Подавляющее их большинство находилось на предприятиях и в учреждениях. В квартирах горожан было установлено всего лишь 48 громкоговорителей, хотя количество заявок на установку «квартирных радиоточек» было огромным. Причин малого количества радиоточек в домах и квартирах жителей Нижнего Тагила было две – малая мощность ретрансляционного оборудования и недостаток абонентских громкоговорителей в розничной торговле. Тагильчане требовали решения этого вопроса у депутатов, и 9 декабря 1928 года в горсовете состоялось первое совместное заседание депутатов и радиолюбителей по вопросам радиофикации в Нижнем Тагиле. Было решено выделить 13 700 рублей на оснащение станции, и к декабрю 1929-го довести количество радиоточек в городе до десяти тысяч. Денег в городском бюджете катастрофически не хватало, поэтому было решено обратиться за помощью в область. К концу января 1929 года в городе было радиофицировано уже 500 квартир и частных домов. Увеличилось и время местного вещания: теперь тагильские программы транслировались с 18:00 до полуночи. Также был утверждён штат радиостанции из двух человек. Ими были Отто Больсон и Сергей Гаев.

В феврале 1930-го была создана городская редакция радиовещания, реорганизованная из редакции рабочей радиогазеты при Окружном Совете профсоюзов, что положительно сказалось на качестве программ, а так же на их количестве. С января по сентябрь 1930 года тагильское радио подготовило и выпустило в эфир 68 номеров «Рабочей радиогазеты», два выпуска «Комсомольской радиогазеты», 11 выпусков «Пионерской радиогазеты»; 8 программ, посвящённых вопросам колхозного строительства, 18 радиоконцертов, а так же 34 музыкальных программы по заявкам слушателей «В рабочий полдень». Кстати, формат и название этой некогда популярной радиопрограммы Всесоюзного Радио был придуман и обкатан именно у нас в городе.

В течении 1930 года количество радиоточек в городе было доведено до 1350. Доля собственных программ в общем времени работы радиостанции достигла 30%. Наибольшей популярностью пользовались передачи «Радиополдень» (позднее – «В рабочий полдень»), «Рабочая радиогазета», «Комсомольская радиогазета» и «Радиоперекличка». В том же году исполком горсовета изыскал средства на приобретение оборудования на подключение ещё пяти тысяч радиоточек. Была решена и ещё одна проблема – в магазины города и ОРСы* предприятий в достаточном количестве начали поступать абонентские радиоприёмники, или, как их тогда называли, «динамики». В большинстве это были примитивные громкоговорители «Рекорд-1» и «Рекорд-3», получившие в народе массу прозвищ – «сковорода», «тарелка», «шипун». Устройство громкоговорителей было простым: конусный фибровый или бумажный диффузор диаметром ~ 40 сантиметров, укреплённый на металлических держателях, совмещённый с электромагнитным механизмом и регулятором громкости. «Рекорды» выпускались в двух исполнениях – настенный и настольный.



Абонентский громкоговоритель «Рекорд»



Происхождение прозвища «шипун» объяснялось особенностью регулятора громкости, который не совсем подходил для данной схемы, в результате чего, при выведении громкости прибора на минимум, в динамике продолжал слышаться звук, лишённый низкочастотной составляющей, поэтому казалось, что он издаёт тихое шипение.



Регулятор громкости абонентского громкоговорителя «Рекорд»



Любопытно, что «шипуны» были настолько популярны у населения, что выпускались до 1952 года, когда на рынке радиоприёмных устройств уже было более двух десятков более совершенных моделей.

Особо «модными» считались настольные громкоговорители «Пролетарий» производства Нижнегородского радиотелефонного завода имени Ленина, Д-2 Московского завода электролампового машиностроения, а так же «Малыш» Ленинградского завода «Радист».



Настольный абонентский громкоговоритель «Пролетарий»





Настольный абонентский громкоговоритель «Малыш»



В 1933 году Отто Больсон покидает Нижний Тагил. Его, как специалиста, пригласили на работу в Государственный горнометаллургический трест Урала, на строящийся тогда в Первоуральске Динасовый завод, который должен был снабжать огнеупорами металлургические предприятия Среднего Урала. Судьба этого выдающегося радиолюбителя и незаурядного организатора сложилась драматично – 10 февраля 1938 года он был арестован по ложному доносу одного из своих подчинённых, а уже 23 июля того же года был осужден за промышленный шпионаж в пользу Германии на десять лет исправительных лагерей. Сведения о его дальнейшей судьбе противоречивы. Одни источники утверждают, что он был реабилитирован через два года и вернулся в Первоуральск. Другие источники говорят о том, что после отбытия срока, он поселился в одном из посёлков ссыльных поволжских немцев под Красноуральском, и был реабилитирован лишь в 1956 году.

Летом 1933 года президиум Нижнетагильского городского совета народных депутатов принял очередное постановление «О развитии местного радиовещания», в котором отмечалось, что оно «является подлинным организатором трудящихся масс на выполнение задач построения социалистического общества». Этим же документом ответственным лицам было поручено «привлечь хозяйственные и профсоюзные предприятия и учреждения города к обеспечению качественной работы местного радиовещания в Нижнем Тагиле и его пригороде». В городе действовало уже пять радиоузлов – городской радиоузел, на заводе № 63, в посёлках «Коксострой» и «Уралвагонстрой» и на руднике имени III Интернационала. Тогда же, городской радиоузел «получил новое помещение», переехав с чердака дома № 10 по улице Карла Маркса на... первый этаж этого же дома. Здесь же были выделены площади для квартиры заведующего радиоузлом.

В дальнейшем городской радиоузел и редакция местного радиовещания неоднократно переезжали с места на место. Иногда, редакция и студия оказывались не просто в разных зданиях, а в разных концах района. А впервые редакция и студия подготовки и выпуска радиопрограмм были объединены под одной крышей в 60-х, когда «Радио Тагила» получило в своё распоряжение бывший дом тагильского купца А. И. Треухова по улице Карла Маркса, дом 21. Позднее, студия и редакция переехали в дом 27 всё на той же улице Карла Маркса (бывший дом купца Балыкова). В настоящее время «Радио Тагила» находится на пятом этаже дома № 1«а» по улице Пархоменко.



Дом № 21 по ул. Карла Маркса, где в 60-х гг. находились редакция и студии «Радио Тагила»





Предпоследнее «пристанище» городского радиоузла – дом № 27 по ул. Карла Маркса



Вторым выдающимся заведующим городским радиоузлом был Семён Ефимович Гутсон. В 1929 году он, в поисках заработка, приехал на Урал, и устроился на Свердловскую железную дорогу. Там впервые начал писать заметки в комсомольскую стенгазету. Вскоре комсомольская ячейка рекомендовала его на работу в местную газету «Голос пайщика», где он проработал совсем не долго: его статьи попали на стол редактора газеты «Уральский рабочий», и Семёна Гутсона пригласили в штат корреспондентом. Во время службы в рядах Красной Армии, он продолжал писать для дивизионной и окружной газет. Неоднократно признавался лучшим военкором Приволжского военного округа. После демобилизации, в 1934 году, Семён Ефимович оказался в Нижнем Тагиле, и вскоре поступил на работу в редакцию «Тагильского рабочего», откуда в скором времени был переведён на должность заведующего городским радио. За первые полгода работы на новой должности Семён Гутсон так смог организовать работу редакции и студии, что специализированный журнал «Кадры советского радиовещания» посвятил ему большую статью.

В 1940 году в Нижнем Тагиле действовало 12 радиоузлов, работало более 10 000 радиоточек. Ежедневно в городе работали две радиостанции - городское радио и радио Уралвагонзавода. В этот период у слушателей проявляется интерес к общественно-политическим программам. Большой популярностью у тагильчан стали пользоваться и выступления передовиков производства, руководителей предприятий и учреждений. Кроме трансляции собственных радиопрограмм и ретрансляции передач Всесоюзного радио по проводам, в городе так же осуществлялся приём и ретрансляция в эфир трёх радиостанций – Первого Всесоюзного радио (1-я программа Всесоюзного радио), радио имени Коминтерна – в диапазоне длинных и средних волн, а так же «Радио Урала» из Свердловска.

22 июня 1941 года началась война. «Радио Тагила» в этот день свои передачи отменило. В эфир редакция местного радиовещания вышла 23 июня. В студии в тот день выступили руководители цехов завода имени Куйбышева, бывший редактор многотиражной газеты «За металл!» Серафим Павлович Мелентьев, первая женщина-горновая доменного цеха Фаина Шарунова, комсомолка Ангелина Гуськова. Кроме этого в эфире были зачитаны заявления тагильчан о зачислении их добровольцами в Красную Армию. 25 июня 1941 года в печати было опубликовано постановление Совнархоза СССР, обязывающее всех граждан в течение пяти дней сдать имеющиеся у них радиоприемники и радиолы, а также радиопередающие устройства всех типов как индивидуального, так и коллективного использования. Предприятиям, радиоузлам, красным уголкам и другим общественным организациям разрешалось использовать радиоприемные установки исключительно для коллективного прослушивания программ строго в определенные часы.

В тот же день редактору «Радио Тагила» поступила телеграмма от председателя областного радиокомитета

Зебрикова о прекращении собственного вещания и обеспечении приема передач московских радиостанций и их отделений в Свердловске. Закончив передачу дел и архивов в редакцию «Тагильского рабочего», сдав аппаратуру по описи уполномоченному НКВД, 20 июля 1941 года Семён Гутсон ушел на фронт.



Заведующий «Радио Тагила» в 1934 – 1941 гг. Семён Ефимович Гутсон



Он погиб 10 октября 1944 года, в боях у польской деревни Лахм.

О работе редакции местного радиовещания в Нижнем Тагиле в период с 1945 по 1970 годы в городских архивах нет почти никаких сведений. По воспоминаниям тагильчан, вещание местной редакции в Нижнем Тагиле возобновились уже в 1946 году. В основном это были информационные выпуски, местные новости, агитационные и общественно-политические программы Всесоюзного радио.

25 января 1947 года ЦК ВКП(б) принял постановление «О мерах по улучшению радиовещания», в котором определялись ряд требований к содержанию радиопрограмм центрального и местного вещания. Отдельное внимание уделялось оперативным новостям и агитационным передачам, производство которых требовало, как нового подхода к работе центральных и местных радиостудий, так и нового оборудования.

(продолжение следует)