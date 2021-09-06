Работники месторождения изумрудов в Свердловской области устроили забастовку против урезания зарплат

Часть шахтёров компании «Мариинский прииск», которая находится под управлением ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех», в посёлке Малышева устроили забастовку, протестуя против сокращения зарплат и премий, а также против увольнения одного из своих коллег — депутата местной думы Андрея Пономарёва, пишет Znak.com.

«Нам сказали: "Изумрудов нет, поэтому за что вам платить?" Но мы же их тоже не садим. Тех людей, которые пытаются достучаться до директора, оставили на поверхности, не опускали вниз. Меня вообще в пятницу уволили. Я отработал смену, мне пришёл отчёт, и написали, что я уволен. Народ опустился в яму, но самых активных, которые хотели добиться того, чтобы нас привязали к кристаллосырью, оставили на поверхности. Туда зампрокурора Асбеста сейчас приехал. Он общается, разбирается и готов потом встретиться со мной», — говорит Пономарёв.

По его словам, шахтёры получают 40 тысяч рублей за ту же работу, что и раньше, при этом работникам ежемесячно увеличивают объёмы выработки. Он отметил, что прежний заработок сотрудников шахты составлял 70 тысяч рублей.

«Рабочий день длится 7 часов 15 минут. Люди под землёй, в грязи, в камнях. У нас у всех семьи, ипотеки. А они говорят: "Не нравится — за забором много"», — говорит мужчина.

Пономарёв считает, что урезание премий было сделано искусственно.

«В конце августа они опустили вниз двух человек, которые проверяли технику безопасности, а те придирались к каждой мелочи, специально искали косяки. 40% работников заставили писать объяснение. А если пишешь объяснение — премии не получаешь. А я уверен, что премия по бумагам приходила в полном объёме и её присвоили себе», — утверждает мужчина.

Экс-работник предприятия также связывает собственное увольнение с тем, что он является кандидатом на выборах в думу Малышевского городского округа.

«Я понимаю, что это политика. Гендиректор выставил своих четверых человек в Малышевскую думу, и одного мы оттуда попытались убрать, потому что он в августе сбил в Асбесте на пешеходном переходе троих человек на своём Mercedes Benz. Он у нас работал, а потом директору пришлось его уволить задним числом. И он являлся кандидатом. Я два раза отработал депутатом, баллотируюсь в третий раз. Пытался разобраться с директором по рабочим вопросам, но меня просто отшвыряли, и всё. Причём очень быстро. За четыре дня мне сделали два замечания за нарушения по технике безопасности плюс прогул и так уволили. Хотя врач и начальник участка подписали бумагу и отправили меня домой из-за высокого давления. Эта бумага после пропала из отдела кадров», — объясняет Пономарёв.

В пресс-службе ООО «РТ-Капитал» не подтвердили информацию о забастовках.

«Шахта работает в штатном режиме, забастовки никакой нет. Зарплата и премии выплачиваются в срок», — заявили в компании.

В августе 2020 года работники АО «Мариинский прииск» тоже объявляли о забастовке из-за двухмесячной задержки заработной платы. Тогда руководство предприятия объяснило проблемы с выплатой зарплаты своим сотрудникам резким падением спроса на добываемые свердловским предприятием изумруды.

«В условиях пандемии коронавируса, введённых ограничений и экономических затруднений спрос на драгоценные камни упал на 80%», — заявляли в компании.

В итоге задолженность по зарплате перед сотрудниками была полностью закрыта 24 августа, она составляла 46 млн рублей.