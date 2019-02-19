Рабочая группа при президенте России поддержала идею смягчить муниципальный фильтр на выборах

Участники рабочей группы по избирательному законодательству при администрации президента одобрили предложение смягчить муниципальный фильтр на выборах, заявил «Интерфаксу» член рабочей группы, глава совета Российского общественного института избирательного права (РОИИП) Игорь Борисов.

«Речь идёт о сборе подписей, установленном в федеральном законе, — не более 5%. Сейчас эта планка установлена в рамках от 5 до 10%», — сказал Борисов.

Он уточнил, что решение о смягчении муниципального фильтра поддержала партия «Единая Россия». В 2018 году изменить норму о муниципальном фильтре предлагала глава ЦИК Элла Памфилова. Владимир Путин заявлял, что муниципальный фильтр не является «ограничением волеизъявления граждан». «Единая Россия» утверждала, что он «хорошо справляется со своей задачей».

Муниципальный фильтр на выборах глав регионов в России применяется с 2012 года. Эта норма не раз подвергалась критике со стороны оппозиции — её считают способом отсеять политических конкурентов правящей партии «Единая Россия».

По данным Российского общественного института избирательного права, в 18 субъектах РФ муниципальный фильтр установлен на уровне 5%, в 11 — на уровне 10%, в остальных — в промежутке между этими значениями.