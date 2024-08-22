Пьяный водитель фуры собрал «гармошку» из припаркованных автомобилей

Накануне вечером в дежурную часть отдела Госавтоинспекции поступило сообщение от граждан, которые пояснили, что на парковке придорожного кафе «У Сахила» водитель грузового автомобиля MAN врезался в припаркованные автомобили Kia Optima и HAVAL H9. В результате ДТП никто не пострадал, легковые автомобили получили механические повреждения.

«Установлено, что виновником дорожного инцидента является уроженец Верхотурья, имеющий стаж управления автомобилем с 1981 года. В течение последних двух лет мужчина к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Автоинспекторы провели процедуру освидетельствования, которое показало наличие 0,887 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Факт состояния опьянения подтверждён. В нашем городе водитель был проездом и совершал рабочую поездку. Остановившись возле придорожного кафе, водитель решил отдохнуть. Как и почему он сел за руль в состоянии опьянения, мужчина не помнит», — отметили в Госавтоинспекции.

Полицейские отстранили водителя фуры от управления транспортным средством и составили на него административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

По факту ДТП с материальным ущербом сотрудники полиции проведут проверку.

В Госавтоинспекции напоминают, что в соответствии с действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель лишается водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования повлечёт уже не административное, а уголовное наказание.