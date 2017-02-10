Проспект Строителей: от неугожей Кочковатки до мечты о «Макдональдсе»

Некоторые старые названия тагильских улиц вызывают улыбку не только у нетагильчан, но и у коренных жителей нашего города: Балагуровка, Забегайка, Тагильский Криуль, Ерзовка. Откуда и когда взялись эти названия, мало кто помнил уже к началу XX столетия. В советский период все улицы со «смешными» названиями были переименованы, а некоторые даже неоднократно. Зачем и с какой целью переименовывались улицы, названия которым давал сам народ, сейчас уже никто не даст точного ответа: людей, принимавших эти решения, давно уже нет, а документы, связанные с этими переименованиями, канули в омуты ЦДООСО, ГАСО или МАС.

Героиня нашего сегодняшнего рассказа – улица Кочковатка – тоже дважды меняла своё название. В 30-х годах прошлого века её нарекли Привокзальной, а в 1957-м улицу «повысили в должности» до проспекта и переименовали в Строителей.

Появление этой улицы ряд историков связывает с введением в строй Уральской Горнозаводской железной дороги и открытием в Нижнем Тагиле железнодорожной станции. Считается, что улица напрямую связывала вокзал и деловую часть Нижнетагильского заводского посёлка. К этому же периоду некоторые исследователи относят и возникновение первоначального названия улицы.

Стоит заметить, что проехать по Кочковатке напрямую от вокзала до заводоуправления в последней четверти XIX столетия было весьма проблематично из-за кладбища, простиравшегося от заводского госпиталя до того места, где ныне стоит здание Горного техникума. А доступные на сегодняшний день архивные документы говорят о том, что основной поток продукции тагильских заводов двигался до железнодорожной станции по улицам Заводской (Горошникова) и Товарной (позднее – Транспортной, а ныне застроенной).

Что касается названия улицы – Кочковатка, – то вот, как объясняет её происхождение краевед Е. Н. Грасмик: «Своё название получила, вероятно, по непролазной грязи, болотине, среди которой торчали травяные кочки». Известно, что во второй половине XVIII века тагильские приказчики Матвеев и Соловьёв писали Демидовым в Санкт-Петербург: «Места оныя для постройки чего-либо неугожи, ибо земля здесь болотна да кочковата из-за многих ручьёв и ключей».

В те времена на «неугожие» места селили, как правило, законченных пьяниц, взятых общиной на поруки татей, да вышедших в тираж бобылей, поэтому нетрудно представить, кто населял улицу в момент её формирования.

Впрочем, есть и другая версия. Забавное название появилось благодаря кордонно-ахтубинским казакам, проживавшим в небольшой деревеньке Кочковатка в Астраханской губернии и нанятым ещё Никитой Акинфиевичем Демидовым для охраны дорог, связывающих уральские заводы. Эта версия почему-то не рассматривается тагильскими историками и краеведами, несмотря на то, что в архивах Астраханской области сохранились документы, свидетельствующие в её пользу.

Открытие в 1878 году железнодорожной станции в непосредственной близи от улицы несколько изменило её репутацию. Кроме кабака, имевшего дурную славу, здесь появились лавки, где шла торговля дорожными товарами, хлебом и «колониальными» товарами: чаем, кофе, табаком и специями. А в районе пересечения Кочковатки с улицей Басаниной даже жили какие-то купцы. В целом же, по воспоминаниям Василия Дмитриевича Белова, «улица выглядела уныло и нелепо, пышно начинаясь площадью с вокзалом и заканчиваясь погостом» (Василий Дмитриевич Белов – российский экономист, этнограф и краевед; младший сын тагильского управляющего Д. В. Белова. – Прим. автора).

Октябрьская революция положила начало изменениям в облике Кочковатки.

В 1922 году здесь была построена и открыта начальная школа, недолгий период НЭПа отметился на Кочковатке появлением нескольких частных магазинов и рынка, а в 1936-м, после утверждения генерального плана развития города, Кочковатку торжественно переименовали в Привокзальную улицу. Согласно этому плану, Привокзальную должны были застроить четырёх- и пятиэтажными «сталинками», озеленить и организовать движение по улице общественного транспорта. Однако реализовать запланированное помешали сначала нехватка строительной техники и материалов, а затем Великая Отечественная война. Свой нынешний облик бывшая Кочковатка начала обретать уже после войны.

Ещё в январе 1945 года советское правительство выделило городу «лимиты» на строительную технику и средства на постройку капитального жилья общей площадью более 84000 квадратных метров, а также на развитие городского хозяйства – строительство водопровода и канализации, на проектировку и строительство детских садов и учреждений культуры. В 1946 году были изменены некоторые требования к строительным материалам, применяемым в строительстве и, в частности, было разрешено применение местных строительных материалов. А в первых числах января 1947-го в город начала поступать современная строительная техника. Строители, занятые на возведении жилых и промышленных объектов, получали новые канавокопатели и самоходные катки, экскаваторы с увеличенной ёмкостью ковша, автогрейдеры, растворонасосы, штукатурные станции, бульдозеры, башенные краны. В Нижний Тагил стали прибывать рабочие строительных специальностей, откликнувшиеся на оргнабор по линии Министерства трудовых резервов. Работы на строительных площадках стало возможно вести в две и даже в три смены.

Бывшую Кочковатку начали застраивать только в 1950 году. Задержка начала строительства объяснялась работами по осушению некоторых участков улицы и недостатком стройматериалов, а отчасти – изъянами в самом генеральном плане развития города. Окончательный вариант застройки улиц Карла Маркса, Ленина, Привокзальной, Октябрьской Революции, Мира был утверждён лишь в 1954 году, после нешуточных ведомственных баталий.

Проспект Строителей (бывшая ул. Привокзальная) на карте города 1960 г.

Первым был построен дом № 10, выросший напротив колхозного рынка. В высоком первом этаже дома был открыт большой продуктовый магазин, который славился широким ассортиментом всех групп товаров.

Вид на дом № 10 по пр. Строителей с места будущего дома № 17

Позднее, с появлением такого же дома напротив (пр. Мира, д. 11), местные жители прозвали эти здания «подковой», и вскоре прозвище намертво приклеилось к магазину. Тут же, между рынком и домом № 10, была организована конечная остановка автобусов.

Автобусная остановка на площади между «подковой» и рынком (фото начала 60-х гг.)

Вид на «подкову» с пр. Мира (фото 2000-х гг.)

В 1956 году были построены ещё два дома по чётной стороне – дом № 4 и дом № 8, а в 1957-м был сдан первый в истории города семиэтажный дом (№ 6), который был оборудован мусоропроводом, а также лифтом. Дом № 6 прославился ещё и тем, что в нём был открыт первый в Нижнем Тагиле магазин самообслуживания.

Дома № 4, 6 и 8 по пр. Строителей (фото Е. Нетунаева)

В том же 1957-м улица Привокзальная была переименована в улицу (проспект) Строителей. Два года спустя была сдана вторая семиэтажка (пр. Строителей, д. 2), выходящая сразу на Театральную площадь, улицы Ленина и Строителей. В этом доме разместились кинотеатр «Родина» и магазин диетических продуктов. К слову, дом № 2 мог бы войти в эксплуатацию гораздо раньше, если бы не попал на глаза областным партийным чиновникам, взявшимся рьяно исполнять постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР (№ 1871) «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Два года понадобилось тагильским проектировщикам, работникам исполкома и секретарям горкома партии, чтобы убедить вышестоящие органы в том, что «здание не является образцом утраченного актуальность стиля монументального классицизма».

Вид на дом № 2 по пр. Строителей

Магазин «Диетические продукты»

В этот же период – с середины 50-х и до конца десятилетия – строились и вводились в строй дома № 22, 24 и 28 по чётной стороне бывшей Кочковатки и пятиэтажная «пятиблочка» по нечётной стороне (пр. Строителей, д. 27). Эти дома изобиловали магазинами и объектами соцкультбыта. На первых этажах этих зданий были открыты домовая кухня (позже – пельменная), магазин «Обувь», кафе-мороженое, ателье по пошиву верхней одежды, магазин Горплодовощторга и т.п.

Проспект Строителей от Театральной площади до проспекта Мира на карте города 1960 г.

К застройке нечётной стороны проспекта тагильские строители приступили только в 1957-м. Но из-за сложного рельефа местности и перебоев с материалами работы затянулись ещё на четыре года и активное строительство здесь началось лишь в 1961-м.

Нечётная сторона пр. Строителей на снимках 1958-1960 гг.

Во многом задержки были связаны с изменениями в генеральном плане застройки города, замене шлакоблочных жилых зданий домами более дешёвыми, каркасно-панельными.

Дом № 13 по пр. Строителей

Слева – строящийся дом № 7, справа – дом № 5 по пр. Строителей

Исключением из этой однообразной массы «хрущёвок» стал дом № 1, который был сдан в 1963-м. На двух первых этажах этого здания планировали разместить Центральную городскую библиотеку, и год спустя она была торжественно открыта.

Строительство дома № 1 по пр. Строителей (фото 1960-62 гг.)

Остальные дома по обеим сторонам проспекта строились и вводились в эксплуатацию в период с 1963-го по 1965-й и в основной своей массе были возведены по типовым «хрущёвским» проектам.

Приоритет в те годы отдавался строительству жилья, а возведение отдельных зданий соцкульбыта отходило на второй план. Магазины, ателье, приёмные пункты химчисток, ремонта обуви, одежды и пункты проката и ремонта сложной бытовой техники зачастую размещались в жилых домах, на первых или цокольных этажах. Не были исключением и жилые дома по проспекту Строителей.

В «новейший» период истории города проспект Строителей не раз пытались реконструировать. Его хотели сделать пешеходным, открыть на нём несколько «блошиных рынков» наподобие московского Арбата. Существовали планы переноса сюда «делового центра». Одно время «отцы города» носились с идеей открыть на проспекте ресторан «Макдональдс». Но многие планы так и остались на бумаге. Реконструкция коснулась только дороги, которую расширили за счёт зелёных зон, отделявших тротуары проспекта от проезжей части…

Дмитрий Кужильный и Сергей Волков специально для АН «Между строк»

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