Проспект Мира: как из-за ударных темпов строительства пришлось пожертвовать архитектурой

(Окончание.)

В 50–60-х годах прошлого века одной из самых популярных тем, освещаемых советскими прессой, радио и телевидением, было строительство и ввод в эксплуатацию жилья. Почти ежедневно граждане Советского Союза узнавали о новостройках, высоких темпах строительства жилья, количестве новосёлов, получивших новые квартиры. Нижний Тагил не был исключением. На страницах городской общественно-политической газеты «Тагильский рабочий», заводских многотиражек, в программах «Радио Тагила» тема строительства и сдачи жилья была одной из центральных. Надо отметить, что темпы гражданского строительства, взятые тагильскими строителями, были действительно одними из самых высоких в РСФСР. Об этом не раз писали не только областные, но и центральные печатные издания: газеты «Правда», «Труд», «Известия», журналы «Огонёк», «Работница», «Архитектура СССР». Однако за бодрыми рапортами «советскому народу, партии и правительству», за внушающими оптимизм цифрами скрывались и хронические проблемы строительной отрасли города: ощутимая нехватка строительной техники и строительных материалов, низкие расценки, острая нехватка рабочих рук и инженерно-технических работников строительных специальностей.

Преодолевать эти проблемы удавалось с большим трудом, часто в ущерб интересам города. Так, например, нехваткой строительной техники объясняется понижение этажности зданий с пяти этажей до четырёх или замена одного проекта дома другим, более дешёвым или простым в возведении. Застройка проспекта Мира от улицы Учительской до улицы Новострой как раз является результатом решения таких проблем.



Участок пр. Мира от ул. Учительской до ул. Новострой на карте 1960 г.





Вид на пр. Мира от дома № 63 (фото 1954 г.)



Постепенно Совмин удовлетворил большинство заявок тагильчан на строительную технику, через ВЦСПС удалось добиться повышения заработной платы для строителей. А в 1954 году в городе был сделан первый шаг к преодолению нехватки кадров в тагильских строительных организациях — было начато строительство здания строительного техникума.

История этого учебного заведения началась ещё в 1947 году, когда приказом Министерства строительства предприятий тяжёлой индустрии СССР за № 0750 и был создан Нижнетагильский строительный техникум. Главной задачей техникума было обеспечение кадрами больших всесоюзных строек Северного и Южного Урала и Казахстана, где наблюдалась нехватка специалистов строительных специальностей среднего звена.

Для техникума было выделено несколько комнат в одном из брусковых бараков в районе «1-й площадки» НТМЗ (Ново-Тагильского металлургического завода). Поначалу техникум готовил небольшое количество специалистов, что объяснялось неудовлетворительными условиями обучения. Кроме того, более половины выпускников в городе не оставались, а отправлялись по распределению на объекты Минстройтяжпрома на север Казахстана, юг Урала, в Сибирь. Для того чтобы в Нижнем Тагиле оставалось больше специалистов, было необходимо увеличить число мест в техникуме, а сделать это на имеющихся учебных площадях было невозможно. О сложившейся ситуации город проинформировал Совмин, который выпустил постановление за № 1913, в соответствии с которым были выделены средства для строительства нового здания техникума.

В 1954 году техникум временно переехал в новое здание на перекрёстке улиц Циолковского и Вязовской, и в том же году началось строительство здания техникума, которое известно последним поколениям жителей Нижнего Тагила как здание НТСТ — Нижнетагильского строительного техникума.



Учебный корпус НТСТ (фото 1967 г.)



К выбору места для нового здания проектировщики и городские власти подошли со всей ответственностью. Для него была определена довольно обширная территория, где, кроме учебного корпуса, должны были ещё разместиться общежитие, учебно-производственные помещения, спортплощадка и... яблоневый сад. Идея с садом пришла в голову проектировщикам, когда они узнали, что раньше поблизости находились дача и сад известного тагильского врача Петра Кузнецкого. Выдающийся хирург, один из организаторов земской медицины в Верхотурском уезде, главный врач тагильской земской больницы был ещё и опытным садоводом, пытавшимся на своём дачном участке акклиматизировать некоторые плодово-ягодные культуры и декоративные растения.



Пётр Васильевич Кузнецкий (фото конца XIX г.)



И хотя о каких-либо значительных достижениях доктора Кузнецкого в области садоводства почти ничего не известно, в воспоминаниях его сына Дмитрия Кузнецкого, весьма известного на Урале врача-уролога, «яблочки с отцовской дачи» встречаются не раз…

Здание техникума строили ударными темпами, понимая «важность текущего момента»: городу и стране были нужны квалифицированные строительные кадры. В начале 1955 года здание уже было выведено под крышу, а в 1956-м его помещения осматривали члены приёмной комиссии.



Строительство НТСТ (январь 1955 г.)



Следующий учебный год 400 учащихся трёх отделений техникума — ПЖС (промышленного и жилищного строительства), строительных машин и оборудования, строительных материалов и деталей — встречали уже в новом просторном здании. Кроме того, на своих площадях строительный техникум «приютил на время», а фактически на несколько лет нижнетагильский факультет вечернего и заочного обучения УПИ, который в ту пору возглавил бывший ректор Сибирского государственного металлургического института им. Серго Орджоникидзе Ефим Вяткин, известный в своё время металлург-учёный и металлург-практик.

В начале 60-х «вечерники» УПИ переехали «ближе к центру» — в дом № 54 по проспекту Мира.



Здание на пр. Мира, 54, где размещались факультеты вечернего и заочного обучения УПИ (ныне Нижнетагильский технологический институт (филиал) Уральского федерального университета)



В середине 60-х — первой половине 70-х Нижнетагильский строительный техникум открыл свои филиалы в четырёх городах области. В 1980 году на территории техникума было построено общежитие для учащихся, появились новые учебные и подсобные помещения. В начале 1992-го техникум перешёл на систему «школа — техникум — вуз» и стал учебным комплексом, в который вошли общеобразовательная школа с архитектурно-строительным направлением, сам техникум, филиалы высших учебных заведений. Всего же за годы своего существования НТСТ выпустил более 18 тысяч специалистов, в числе которых немало тех людей, кто всю свою дальнейшую жизнь связал со строительной отраслью родного города. Выпускниками техникума были и такие известные в Нижнем Тагиле люди, как Александр Моторин (второй секретарь Нижнетагильского горкома партии) и Николай Диденко (председатель горисполкома Нижнетагильского совета народных депутатов, а с 1991 по 2008 год — глава города).



Нижнетагильский строительный техникум (фото 60-х и 70-х гг.)



Строительный техникум стал последним зданием на улице Мира, построенным по архитектурным лекалам эпохи сталинского ампира. Остальные дома как по чётной, так и по нечётной сторонам возводились уже по новым стандартам и с учётом Постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР № 931 «О развитии жилищного строительства в СССР». Застройка этого участка продолжалась с 1958-го по конец 60-х годов. Не будем повторять, что принесли новые стандарты советской архитектуры внешнему виду городских улиц…



Дома № 62, 64 и 66 по ул. Мира (фото 60-х гг.)





Те же дома со стороны улицы Победы





Вид на проспект Мира от ул. Красной (фото 2000-х гг.)



…Вообще, участок нынешнего проспекта Мира от улицы Учительской до улицы Победы не богат на объекты, достойные нашего внимания. Кроме строительного техникума да несуществующего уже десять лет трамвайного депо «Красный Камень», достопримечательностей здесь больше и нет. Впрочем, у многих тагильчан старшего поколения проспект Мира до сих пор ассоциируется с магазином «Автомобили». Хотя находился этот магазин в доме по улице Новострой (№ 18), рассказать о нём вкратце всё-таки стоит, так как в 70–80-е годы это был единственный в городе магазин, где осуществлялась централизованная торговля автомобилями, мотоциклами, мотороллерами, мопедами и запасными частями к ним. Запчасти можно было приобрести и на станциях техобслуживания, однако там их покупка обходилась дороже из-за включённой в стоимость наценки за установку. Магазин «Автомобили» осуществлял свободную продажу мотороллеров, мопедов и мотоциклов, которые были установлены в торговом зале и на витринах, и продажу автомобилей в порядке очерёдности, «по записи». Также очередь существовала на отечественные мотоциклы «Урал» и импортные «Ява» и CZ («ЧеЗет»). Практически все тагильские автолюбители — кто-то раз в неделю, кто-то реже — приезжали на перекрёсток проспекта Мира и улицы Новострой, откуда к магазину был сделан спуск.

Напротив строительного техникума находилось первое в городе трамвайное депо, появившееся здесь ещё зимой 1937 года. Именно отсюда 28 февраля 1937-го в свои рейсы уходили первые тагильские трамваи. На протяжении 74 лет депо служило городскому трамвайному управлению верой и правдой.



«Экскурсионный» вагон КТМ-5М3 (71-605А) в депо «Красный Камень» (фото 1994 г.)



Депо имело все условия для технического обслуживания и ремонта вагонов, что в условиях нерегулярного, медленного обновления парка подвижного состава имело большое значение. Здесь же находилась одна из тяговых подстанций городского трамвайного хозяйства. В 2009–2011 годах в ходе реорганизации городского электротранспорта депо «Красный Камень» было закрыто.



Трамвайное депо «Красный Камень» после закрытия (фото 2011 г.)



Ветераны трамвайного управления и городская общественность высказывались против закрытия депо. В то же время несколько известных тагильских краеведов выступили с предложением создать на базе депо музей тагильского трамвая с привлечением к этому школьников и молодёжи. Но к мнению рядовых тагильчан в очередной раз не прислушались, а территория депо была отдана коммерческим структурам. В настоящее время о первом в истории города трамвайном депо напоминают только немногочисленные фотографии.

На проспекте Мира находится ещё одно интересное здание, которое является последним из построенных в стиле монументального классицизма. Это здание школы № 85, построенное в 1955–1958 годах. На стадии проектирования жилого района Красного Камня здесь планировали разместить школу-интернат, но вскоре для неё нашли другое место — на улице Жуковского. А на этом месте было решено построить школу на 860 учащихся. Школа № 85 была образована решением Нижнетагильского горисполкома № 362 (от 26.08.1958 г.) и 1 сентября 1959 года приняла учеников в новом здании по адресу улица Мира, дом 67.



Школа № 85 (фото 2000-х гг.)



В те годы школы практически всех районов Нижнего Тагила были переполнены учащимися: население города в первые 10–12 послевоенных лет резко возросло. Не стала исключением и школа № 85. Первый директор школы Валентина Петракова вспоминала позднее, что общее число учащихся порой доходило до полутора тысяч. В каждой параллели было по 8–9 классов. Один год школа была вынуждена принять так много первоклашек, что был организован даже 1«и» класс!

В 1963 году директором 85-й школы становится Анна Иванова. Школа перешла на десятилетний цикл обучения. В апреле 1966-го в школе был открыт музей — один из первых школьных музеев в городе, а год спустя в 85-й появился первый золотой медалист Александр Красовский.



Школа № 85. Первый звонок 1 сентября 1968 года



В наше время в школе проводятся ежегодные выставки детского технического и прикладного творчества, функционирует дружина «Юный краснокаменец», входящая в Федерацию детских объединений города, и клуб «Знатоки родного края». Продолжает развиваться и школьный музей (теме школьных музеев авторы собираются посвятить в будущем ряд материалов).

Последней достопримечательностью этой части проспекта Мира можно смело назвать мост-путепровод над автомобильной дорогой по улице Серова, который появился здесь довольно поздно — в начале 90-х.

Появлению путепровода предшествовали заключение в железобетонный коллектор речки Вязовки и начало строительства дороги по улице Серова, которая должна была разгрузить растущий автомобильный поток на улицах Циолковского, Октябрьской Революции, проспекте Мира. В конце 80-х такая идея казалась вполне разумной и экономически оправданной. Для того чтобы не тормозить движение автотранспортных потоков по улице Серова и проспекту Мира, было решено развести их с помощью моста-путепровода. В 1989 году участок проспекта Мира от улицы Новострой до улицы Красной был поставлен на реконструкцию.



Строительство моста-путепровода на пр. Мира (зима 1989–90 гг.)





Мост весной 1990 г.



Строительство путепровода продолжалось до 1992 года, а на следующий год движение по проспекту Мира было восстановлено в полном объёме. Впрочем, некоторые специалисты говорят, что объездная дорога по улице Серова не спасла город от угрозы транспортного коллапса. В то же время поднятый участок дороги по проспекту Мира стал более скоростным, а значит, аварийно опасным.



Вид с моста на улицу Серова (фото 2000-х гг.)



...Такова вкратце история одной из самых протяжённых улиц Нижнего Тагила — проспекта Мира, бывшей улицы МОПРа, ещё ранее известной как улица Этапная.



Проспект Мира (фото 1970 и 2016 гг.)



Дмитрий Кужильный и Сергей Волков специально для АН «Между строк»

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