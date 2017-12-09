Проспект Мира: где разбились мечты о спортивном городке, но появился кумир миллионов  – «король бенди» (часть 3)

Сейчас многим может показаться странным то, что весьма большая территория проспекта Мира - от улицы Газетной до улицы Учительской - в 50-е годы не была затронута строительством, и лишь в начале 60-х здесь начали возводиться каркасно-панельные пятиэтажки. Особенно недоумевают по этому поводу гости города, те, кто оказался на проспекте Мира впервые. Ведь сразу за улицей Учительской «царство сталианса» продолжается. Причём, здания, выстроенные от Учительской до улицы Новострой, не повторяются с теми, которые мы уже видели на проспекте Мира ранее. Здесь можно встретить и дома, построенные в позднем конструктивистском стиле, как например дом № 45, и здания, спроектированные в разгар эпохи монументального классицизма, как дом № 54.

Основной же причиной того, что территория между улицами Газетной, Учительской, Вязовской и Октябрьской Революции осталась незастроенной, являются планы горисполкома по возведению на этом месте спортивного городка, который включал бы в себя легкоатлетический стадион, поле для игры в футбол и хоккей с мячом, хоккейный корт и гостиницу для спортсменов. Кроме этого здесь должны были появиться площадки для игры в волейбол и баскетбол, две городошные площадки и трасса для сдачи норм БГТО. Место это было выбрано не случайно: ещё в далёком 1927 году здесь был построен стадион «Локомотив», который в народе называли «окружным стадионом» за то, что он был построен на средства Окружного Совета физкультуры.

Вообще, развитию физкультуры и спорта Нижний Тагил обязан «Декрету о всеобщем военном обучении» или, как его вскоре стали называть «всеобуче», принятом в марте 1918-го VII съездом РКП(б) и IV Чрезвычайным съездом Советов. Практически сразу после того, как город покинули колчаковцы и белочехи, Нижнетагильский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов принял постановление об образовании в Нижнем Тагиле «Центрального спортивного клуба». Для нужд этой организации у купца Капустина было реквизировано здание кинотеатра «Одеон», что находился на нынешней улице Первомайской (сейчас на этом месте находится книжный магазин).

Поначалу в клубе ЦСК проходили занятия по физической подготовке с допризывниками, которые должны были в ближайшее время отправиться на срочную военную службу. Но уже через год или два на базе ЦСК стали создаваться спортивные кружки: баскетбольный, гимнастический, лыжный, тяжёлой и лёгкой атлетики. Организаторами и руководителями этих кружков являлись энтузиасты Николай Петрович Хлопотов, братья Александр и Виктор Гаевы, Виктор Ботышев, братья Павел и Николай Шамины, Анна Порошина, Вячеслав Авраамов. Занятия проводились после работы или в выходные дни. При этом руководители спортивных кружков за эти занятия не получали зарплату.

В 1923 году горисполкоме был образован Совет по физической культуре и спорту, который и стал осуществлять общее руководство всеми городскими спортивными кружками и секциями. А в 1924 году спортивные кружки начинают преобразовываться в спортивные общества или клубы. Так при клубе Высокогорского рудоуправления имени Сыромолотова возник спортклуб «Высокогорец», а при заводе имени Куйбышева – спортивное общество «Металлист». Выйский спортивный кружок при Высокогорском механическом заводе стал спортобществом имени КИМ (Коммунистического интернационала молодёжи), а спортивные кружки Нижнетагильского участка Пермской железной дороги объединились в спортивный клуб «Локомотив». В том же году появились и первые детские спортивные кружки – при школе имени Крупской и в детском доме № 1. Уже к концу 1924 года в городе было зарегистрировано 244 взрослых физкультурника и более 300 школьников, регулярно занимающихся в спортивных кружках. Во всех спортивных обществах и клубах работали кружки футбола, лыжного бега, легкой атлетики, баскетбола, плавания, конькобежного спорта и «короля» тогдашнего массового спорта – городков. В спортивном обществе имени КИМа работали также тяжелоатлетические секции борьбы и штанги…

…В 1925 году физкультурники спортклуба «Локомотив» обратились в Нижнетагильский Совет по физической культуре и спорту с предложением построить легкоатлетический стадион для занятий летом бегом, прыжками в длину и высоту, метанию копья, проведению соревнований по городкам, а зимой для занятий конькобежным спортом. Совет инициативу поддержал и обратился выше – в окружной Совет по физической культуре и спорту. Обращение было чисто формальным: в Тагиле мало кто верил, что вышестоящая инстанция окажет финансовую помощь в возведении стадиона. Каково же было удивление тагильчан, когда из Свердловска пришёл ответ: окружной Совет даёт деньги на строительство стадиона «в полном объёме, согласно утверждённой смете».

В 1926 году на пустыре между улицами 1-ой Басанина (ныне – Октябрьской революции) и МОПРа (ныне – проспект Мира) началось строительство легкоатлетического стадиона, которому через год было присвоено имя «Локомотив», по названию спортивного клуба – инициатора. Стадион начал свою работу уже летом 1927-го, а окончательно все работы были завершены в 1928 году.



Участники 2-го окружного праздника физической культуры на стадионе «Локомотив» (фото 1927 г.)



Стадион использовался не только для занятий спортсменов «Локомотива», но и для проведения общегородских соревнований, спортивных и военно-спортивных праздников. В 1928 году здесь проходил один их предварительных этапов Первой спартакиады народов СССР, по результатам которого тагильчане – Анна Порошина, Вячеслав Авраамов, Павел и Николай Шамины – заняли призовые места и отправились в Москву на финальные соревнования спартакиады. А в 1929-м на стадионе состоялась первое международное спортивное мероприятие – товарищеский матч между футбольными командами французского завода «Виллербанн» и сборной Нижнего Тагила. В этом матче тагильчане выиграли со счётом 6:2.



Французская футбольная команда в Нижнем Тагиле (фото 1929 г.)



В конце 20-х - начале 30-х годов в Нижнем Тагиле начинают развиваться и другие виды спорта – спортивная гимнастика, велоспорт, бокс. Особенно популярными становятся «народные» виды спорта – лыжные походы, велосипедные пробеги, гиревой спорт, городки, лапта. Появляются и спортивные кружки этих видов спорта – на заводах города, при «улкомах» (уличных комитетах), «домкомах» (домовых комитетах) и даже школах. Многие из них не имели своей тренировочной базы и спортсмены ходили заниматься на стадион «Локомотив».

После введения в 1931 году комплекса ГТО СССР, а в 1934-м его ступеней БГТО, ГТО-1 и ГТО-2, которые были призваны стимулировать развитие физкультуры в стране, стадион стал одним из тех мест в городе, где проводились мероприятия по сдаче норм ГТО.

После того, как стадион был передан на баланс треста «Тагилстрой», начался новый этап жизни этого спортивного сооружения. С 1948 года стадион, переименованный в «Строитель», стал базой для команды по хоккею с мячом «Металлург». Случилось это после того, как в 1947 году команда «Металлург» выиграла первенство Свердловской области по «русскому хоккею», как любили тогда называть хоккей с мячом. Чествовать победителей тогда пришли председатель Нижнетагильского горисполкома Иван Афанасьевич Непомнящий и секретарь городского комитета партии Георгий Алексеевич Козлов. После поздравлений и официальной части состоялась беседа, в ходе которой выяснилось, что любительская команда тагильчан, громившая в финале первенства области такие известные клубы, как ОДО-УрВО, свердловское «Динамо» и первоуральский «НТЗ» (с 1965 года – «Уральский Трубник»), даже не имеет постоянного места для тренировок. Тренироваться игроки ходили на стадион, построенный завкомом завода имени Куйбышева за зданием Госбанка, между улицами Карла Маркса, Ломоносова, Библиотечной (ныне – Огаркова) и Красноармейской. А так как в команде было много игроков, живущих на Тагилстрое и Красном Камне, добираться каждый раз на другой конец города было очень неудобно. А главное – загруженность стадиона была очень высокой: сюда ходили заниматься и школьники, и конькобежцы, и дворовые команды по хоккею с шайбой. Лишний час уже не позанимаешься. К тому же, в планах у «Металлурга» было и создание резерва – юношеской команды. Городские легенды гласят, что «отцы города» пообещали игрокам: выиграйте следующее первенство области, докажите, что ваши успехи не случайность, а результат системных занятий, и будет вам стадион. Правда, это всего лишь легенды.

Любительский спорт в те годы был на подъёме, и его развитию уделялось огромное внимание. Горисполком и городской спорткомитет изучили загруженность всех стадионов в Нижнем Тагиле и выяснили, что наилучшие условия для тренировок спортсменов «Металлурга» можно создать на стадионе «Строитель». В 1948 году команда обосновалась на новом месте. Правда, на «Строителе» ощущался дефицит подсобных помещений и раздевалок, но горисполком пообещал решить и этот вопрос (через пять лет команде передали большое здание котельной в квартале № 32). В 1948 году «Металлург» снова выиграл первенство области и выступал на республиканском первенстве, где завоевал второе место, проиграв в решающих матчах будущему Чемпиону СССР – свердловской команде Дома Офицеров. На следующий год, в 1949-м, «Металлург» занял в первенстве области второе место. Зато следующие пять лет, с 1950 по 1954 годы, команда неизменно занимала первое место в областном турнире по хоккею с мячом, и ещё пять лет подряд становилась серебряным призёром. В 1950 и 1951 годах команда «Металлург» выигрывала Кубок ВЦСПС, а в 1953 году – серебряные медали первенства РСФСР. В составе команды в это время играли настоящие легенды «русского хоккея» - восьмикратный чемпион СССР, пятикратный чемпион мира, капитан сборной СССР, Виктор Шеховцов; чемпион СССР и обладатель Кубка страны, четырёхкратный чемпион мира Юрий Варзин, трёхкратный чемпион мира Анатолий Фролов, и обладатели золотых медалей первенства СССР Юрий Коротков и Леонид Старцев. А ещё «король русского бенди», обладатель звания «Лучший игрок в хоккей с мячом ХХ века», семикратный чемпион мира Николай Дураков.



Николай Александрович Дураков



Николай Александрович Дураков родился 5 декабря 1934 года на Украине, в Донецкой области, в посёлке Красногоровка. Вскоре после начала Великой Отечественной войны семья эвакуировалась на Урал, в Нижний Тагил. Играть в «русский хоккей» Коля начал лет с десяти. Ходил погонять на коньках на городской пруд, потом занимался в уличном клубе. Однажды, зимой 1947-го в школу, где учился Николай, пришёл Александр Петренёв, игрок «Металлурга», который на общественных началах тренировал ещё и детскую команду. Он предложил мальчишкам записаться в хоккейную секцию, которую команда «Металлург» начала создавать. Дураков записался одним из первых: он давно мечтал играть в хоккей «на взрослом уровне».

Правда, первые год-два у будущего «короля» мало что получалось на площадке.

«Потенциал есть, - говорил тренер, в очередной раз усаживая Николая на скамейку запасных. - А игры нет… Может, тебе лучше в коньки пойти?»

Тренер поставил Дуракова в защиту, а Николай мечтал играть в нападении. Возражать тренеру, да ещё участнику войны и орденоносцу, юноша не решался. Положение изменилось, когда на замену заболевшему Петренёву мальчишек пришли тренировать братья Коротковы – Павел, Александр и Сергей. «Дядя Паша» - Павел Иванович Коротков – и попробовал поставить Николая на позицию «правого бортового» - полузащитника, играющего на правом фланге. И Дураков заиграл…

Один сезон в молодёжной команде «Строитель» (фарм-клубе «Металлурга») и Николая Дуракова, которому только-только исполнилось 17, приглашают в «Металлург». И вот он уже плечом к плечу со своим бывшим тренером Александром Петренёвым громит прославленные команды из Первоуральска, Свердловска, Перми.



Николай Дураков (в центре) в игре (фото 60-х гг.)



В 1951-м нижнетагильский «Металлург» не пустил в призёры соревнований на Кубок ВЦСПС команду ОДО Уральского военного округа, которая находилась под патронажем командующего УрВО Георгия Константиновича Жукова.

«Маршал Победы», являвшийся фанатом хоккея с мячом, заинтересовался тагильчанами. В 1952 году, приехав на Уралвагонзавод по депутатским делам, Жуков попал на матч первенства города между «Металлургом» и командой с УВЗ «Дзержинец». Георгий Константинович сразу обратил внимание на молодого полузащитника Дуракова: небольшого роста, коренастый, цепкий юноша обладал завидной скоростью, закладывал головокружительные финты, обводил по три-четыре, а то и пять игроков соперника, и забивал... В перерыве между таймами маршал подозвал к себе адъютанта и сказал: «Делай, что хочешь, но забери этого паренька в нашу команду». Адъютант не придумал ничего лучше, чем зайти после матча в раздевалку и в открытую предложить Дуракову место в команде ОДО (Окружного Дома Офицеров). Но Николай отказался.

Весной 1953-го после товарищеского матча с армейцами Свердловска тренер «офицеров» Иван Иванович Балдин предложил сразу двум игрокам «Металлурга» - Николаю Дуракову и Николаю Назарову – перейти в команду мастеров. И снова тагильчане ответили отказом. А через несколько месяцев Николая Александровича призвали в армию, и он оказался… в команде ОДО, с которой и связал в дальнейшем свою спортивную жизнь…

Всего за свою карьеру Николай Дураков сыграл в официальных турнирах 459 игр и забил 588 голов (ещё 490 мячей он забил в товарищеских встречах и матчах команд ветеранов). В 50 играх за сборную СССР он 48 раз поражал ворота соперников. В конце игровой карьеры, в 1975-м, он стал обладателем Кубка Европейских чемпионов в составе команды СКА (Свердловск).

Интересно, что сам Дураков относится к своему игровому таланту весьма критично.

«Я вообще считаю, что достаточно поздно раскрылся», – говорил мастер в интервью газете “Спорт-Экспресс”. - Наверное, только лет в 27 освоил все премудрости: когда ускорить развитие атаки, когда мячик придержать, когда пробить… Хотя обижались на меня в команде иной раз, что пас не отдаю. Но тут ведь вот какое дело. В атаку я подключался из глубины поля, когда “первая волна” нашей атаки уже стихала, ребят разбирали соперники. Пас отдать в такой ситуации не так-то просто, да и не такой я мастер по этой части...»

Зато главные соперники нашей сборной – шведы – начиная с 1955 года, называют Дуракова не иначе, как «королём бенди». Без малого два десятка лет Николай Александрович считался одним из сильнейших игроков страны и мира. А свой последний матч за команду ветеранов таксопарка «Волга» (Екатеринбург) он сыграл в 2003 году. После этого легенда «русского хоккея» не выходил на лёд. Зато рыбаки на Белоярском водохранилище видят Николая Дуракова очень часто. Ветеран советского спорта является заядлым любителем рыбной ловли…

После ухода из «Металлурга» ведущих игроков в команды высшей лиги, хоккей с мячом в нашем городе замедлил своё развитие. Тагильские команды уже не занимали призовых мест в первенстве области. Последним успехом тагильчан в «русском хоккее» была бронза команды Высокогорского железного рудника в розыгрыше первенства 1961 года. После этого тагильчане целых 33 года не поднимались на пьедестал почёта. Сегодня о славных победах «Металлурга» напоминает только барельеф на стене правой арки главного входа в стадион.

Здесь же находится мемориальная доска, установленная в 2014 году в честь тагильчан, известных каждому любителю хоккея с мячом не только в нашей стране, но и за рубежом. На открытие этой доски в Нижний Тагил приезжал и Николай Александрович Дураков.

В левой арке входной группы можно увидеть другой барельеф, изображающий футболистов. Он так же находится здесь не случайно: здесь, на стадионе «Строитель» начиналась история самого знаменитого тагильского футбольного клуба – «Уралец», который появился на базе футбольной команды НТМЗ «Металлург», которая, в свою очередь, появилась путём реорганизации команды «Металлург Востока», появившейся в Нижнем Тагиле ещё до войны. Обе команды - «Металлург Востока» и «Металлург» - в конце 40-х – начале 50-х годов прошлого века были хорошо известны и в области и в стране. Они не раз становились призёрами первенства Свердловской области по футболу, а в 1950, 1951 и 1954 годах команда «Металлург Востока» завоёвывала Кубок области.



Команда «Металлург Востока» - победитель первенства города (фото 1947 г.)



В 1958 году команда «Металлург Востока» была переименована в «Металлург», а в 1962-м она стала называться «Уралец». В 2006 году «Уралец» прекратил своё существование, и хотя через пять лет его возродили под названием «Уралец-НТ», говорить о значимых достижениях команды пока не было повода.



Барельеф на стене левой арки, как память о лучших годах тагильского футбола (фото 2017 г.)



В 1991 году стадион «Строитель», овеянный спортивной славой советской эпохи, переименовали вновь. Его прикрепили к детско-юношеской спортивной школе «Юность», сделав его базой для юных тагильских спортсменов.



Стадион «Юность»



Но вернёмся в конец 50-х. Строительство спортивного городка планировали начать на втором этапе реализации генерального плана застройки Нижнего Тагила, в начале 60-х годов. Но вскоре от этого пришлось отказаться. В 1957-м в свет выходит Постановление Совмина РСФСР № 1226 «О мероприятиях по выполнению Постановления ЦК КПСС и СМ СССР № 931 “О развитии жилищного строительства в СССР”». Пункт №1 постановления гласил:

«Обязать Госплан РСФСР, совнархозы, исполкомы местных Советов депутатов трудящихся, министерства и ведомства РСФСР при определении объёмов жилищного строительства в государственных планах развития народного хозяйства РСФСР исходить из необходимости ликвидации в ближайшие 10 - 12 лет недостатка в жилищах для трудящихся».

За невыполнение одного только этого пункта местным властям грозили крупные неприятности, вплоть до снятия с работы. Крупные промышленные предприятия города – УВЗ, НТМК, ВРУ и ВМЗ – отказались участвовать в финансировании спортивного городка, так как каждый начинал строить свои ведомственные стадионы или реконструировать уже имеющиеся. В общем, к началу 1960-го стало ясно, что планы по созданию в центре города большого комплекса спортивных объектов не будут реализованы, и пустующую территорию отдали под строительство жилья. Впрочем, на реконструкцию стадиона «Строитель» средства всё же нашлись, что продлило жизнь стадиону на несколько десятилетий.



Каркасно-панельные жилые дома на проспекте Мира между ул. Газетной и ул. Учительской (фото 2014 и 2017 гг.)



(Продолжение следует…)

Дмитрий Кужильный и Сергей Волков специально для АН «Между строк»

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Фото: архивы авторов и НТГИА