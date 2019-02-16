Прокурор Ленинского района Владимир Мартынов забил первую шайбу в турнире на Кубок генпрокурора России (ВИДЕО)

Звёзды отечественного хоккея, чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр, а также обладатели Кубка Стэнли приняли в субботу участие в турнире по хоккею на Кубок генерального прокурора России, пишет ТАСС.

Открывая турнир в Ледовом спортивном комплексе ЦСКА в Москве, генпрокурор Юрий Чайка отметил, что рад приветствовать всех собравшихся на этом масштабном спортивном событии. По его словам, турнир направлен на возрождение спортивных традиций, поскольку многие прокуроры занимаются спортом, регулярно проводятся спартакиады работников органов прокуратуры. Участников турнира также приветствовали президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и президент хоккейного клуба «Легенды хоккея СССР» Александр Якушев.

«Хочу поблагодарить вас за то, что вы любите хоккей. И не просто любите, а занимаетесь им», — обратился к прокурорам Якушев.

Турнир открылся матчем между сборными руководящих работников прокуратуры и легенд отечественного хоккея. На лёд вместе с прокурорами вышли хоккеисты Алексей Касатонов, Сергей Фёдоров, Валерий Каменский, Илья Бякин, Юрий Леонов, Сергей Шепелев, Владимир Лутченко, Сергей Бабинов, Виктор Шалимов, Игорь Болдин, Виталий Прохоров. Для честной игры звёзды хоккея были распределены между двумя командами турнира — «красными» и «белыми».

Первая шайба влетела в ворота «красных» на восьмой минуте первого периода — её забросил капитан команды «белых» прокурор Ленинского района Нижнего Тагила Владимир Мартынов. Только на пятой минуте второго периода прокурору Курской области Алексею Цуканову с передачи Сергея Фёдорова и заместителя прокурора Москвы Юрия Катасонова удалось забросить ответную шайбу. В третьем периоде «красные» вышли вперёд, шайбу с передачи Фёдорова забросил Юрий Катасонов, а спустя минуту с передачи трёхкратного чемпиона мира и Европы Сергея Шепелева голом отметился и первый заместитель прокурора Тульской области Сергей Савенков.

Но «белым» удалось сократить разрыв — автором заброшенной шайбы стал зампрокурора Иркутской области Андрей Некрасов. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу команды «красных».

В турнире на Кубок генпрокурора России участвуют восемь команд: две команды от Генеральной прокуратуры и сборные прокуратур Дальневосточного, Приволжского, Северо-Западного, Сибирского, Уральского, Центрального федеральных округов. Турнир проводится впервые и посвящён 25-летию Конституции Российской Федерации.