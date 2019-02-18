Прокуратура отменила более 300 постановлений ГИБДД за перегруз на сломанных автоматических весах под Нижним Тагилом

Прокуратура Свердловской области по итогам проверки отменила 320 штрафов за перегрузы, которые были зафиксированы на пункте автоматического весогабаритного контроля, расположенного на 155-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов за Евстюнихой. Основанием для отмены выписанных постановлений стала некорректная работа автоматического пункта весогабаритного контроля (АПВГК), выявленная Уральским межрегиональным территориальным управлением Росстандарта.

«По данным фактам прокуратура области в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области внесла представление, в ходе рассмотрения которого руководители и сотрудники подразделений региональной Госавтоинспекции предупреждены об ответственности за несоблюдение действующего законодательства в области безопасности дорожного движения. Наряду с этим работа автоматического пункта весогабаритного контроля приостановлена», — пояснили АН «Между строк» в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, в период с декабря 2017 по июнь 2018 года вынесено 411 постановлений о привлечении предпринимателей к административной ответственности по статье КоАП РФ «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» в виде штрафа, минимальный размер которого для юрлиц составляет 150 тысяч рублей.

В настоящее время на основании решений суда и заявлений лиц, незаконно привлечённых к ответственности, ГИБДД организованы мероприятия по возврату уплаченных штрафов.

Напомним, в феврале — марте 2017 года на данном АПВГК были зафиксированы многочисленные нарушения со стороны грузоперевозчиков. Оштрафованные на миллионы рублей собственники фур написали заявление в прокуратуру с просьбой проверить работу весов. По их мнению, данная «рамка» работает некорректно из-за нарушения дорожного покрытия в районе датчиков весов.

Извещения со штрафами стали одновременно приходить собственникам грузовиков в середине марта 2018 года в связи с вступлением в силу в декабре 2017 года постановления правительства РФ № 1529 от 12.12.2017, которое внесло изменения в Правила перевозки грузов. Поэтому вынесение постановлений об административном нарушении (за перегруз) временно было приостановлено до середины февраля 2018 года.

С середины мая 2018 года в Ленинский райсуд Нижнего Тагила стали поступать многочисленные иски со стороны частных грузоперевозчиков и юридических лиц с требованием отменить штрафы как незаконные. По информации Управления автомобильных дорог, за шесть месяцев работы пунктов контроля проверено более 371 тысячи тяжеловесных транспортных средства. Вынесено более 1700 постановлений на сумму около 450 миллионов рублей. По оценкам специалистов, фактическая сумма предотвращённого тремя АПВГК ущерба, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами автодорогам, составила более 773 миллионов рублей.