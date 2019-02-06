Проекты двух новых детских садиков на Гальянке отданы на госэкспертизу

«Тагилгражданпроект» передал проектную документацию двух детских садов, которые планируется построить на Гальянке до 2021 года, на госэкспертизу. После получения положительного заключения будет объявлен конкурс по поиску компании-подрядчика. В посёлке Запрудный сделают дошкольное образовательное учреждение на 90 мест, в микрорайоне Муринские пруды — на 170 мест. Возведут детские сады в рамках профильной федеральной программы, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

«Участие в программе очень выгодно для Нижнего Тагила, благодаря этому строительство двух детских садов на 97% будет профинансировано за счёт средств федерального бюджета, остальные 3% на условиях софинансирования пойдут из области и города», — отметил на совещании в мэрии замглавы администрации города по соцполитике Валерий Суров.

До сентября 2019 года ведётся проектирование ещё четырех детских садов. Дошкольное учреждение на 270 мест планируется разместить в Приречном микрорайоне, на 170 мест — на Уральском проспекте, ещё два детских сада на 90 мест — в центральной части города.