Приставы Нижнего Тагила арестовали Hammer за 10-миллионный долг по кредитам

В Нижнем Тагиле судебные приставы Ленинского района арестовали за долги Hammer H2 за долг по кредиту. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе УФССП, владелец внедорожника задолжал банку более 10 млн рублей.

«Поскольку должник уклонялся от уплаты задолженности и скрывал транспортное средство, судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о розыске транспортного средства должника», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД во время рейда остановили внедорожник, за рулём которого ехал должник. На место прибыл судебный пристав, арестовал транспортное средство и передал на ответственное хранение взыскателю.