Премия МСнаобеде. Агентство новостей «Между строк» объявляет первое голосование за лучшие кафе и рестораны Нижнего Тагила

Редакция АН «Между строк» объявляет о старте первой премии «МС на обеде» среди заведений общепита города. На протяжении двух недель жители Нижнего Тагила смогут проголосовать за свои любимые рестораны, кафе и столовые. Победители получат подарки от «Между строк».

В июле 2021 года на нашем сайте вышел первый текст самой вкусной рубрики «МС на обеде». В ней редакторы и журналисты делятся своими гастрономическими впечатлениями от блюд из городских точек общепита. И вот под Новый год мы решили составить топ-10 заведений, в которых побывали сами, и предложить горожанам выбрать лучшие из них.

В нашем топ-10 заведения на любой вкус и кошелёк — от стильных ресторанов и кафе до доступных заведений быстрого питания и столовых. Это кафе Free Men, Rush, пиццерия «Паприка», Crazy Brew, KLEVER COFFEE, кафе «Дуэт», Nebar, столовая НТТЭК, «Своя компания» и кафе «Мариванна».

Поддержать любимое кафе можно до 26 декабря в разделе МСнаобеде на сайте агентства новостей «Между строк». В течение дня один пользователь может проголосовать один раз. Итоги голосования подведём 27 декабря.

Про компанию, набравшую больше всего голосов, мы подготовим большой репортаж, который выйдет на нашем сайте под Новый год. Про заведения, занявшие второе и третье места, сделаем посты-знакомства в социальных сетях.

На наш взгляд, такая поддержка городских заведений общепита в непростой экономической ситуации станет приятным подарком к Новому году. Мы верим, что наш город достоин качественного сервиса и вкусной кухни!

Желаем всем участникам премии удачи!