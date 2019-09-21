Предпоследняя улица Старой Гальянки

На карте Нижнетагильского посёлка, составленной в 1846 году, последней улицей Гальянки нанесена улица Александровская, которая в советский период была переименована в Совхозную. За ней до самого села Горбуново простирались пустоши, покрытые мелким кустарником и образовавшиеся после вырубки лесов ещё в середине XVIII века. Глинистые почвы здешних мест были малопригодны для огородничества и выращивания зерновых. Тем не менее первые поселения на этой окраине Гальянки появились ещё в первой половине XVIII столетия. Селили на окраины, как правило, бобылей или «пришлых иноверцев», а также крепостных, купленных для исполнения рекрутской повинности. До 1874 года каждая крестьянская община была обязана дать для воинской службы, как гласил закон, «по семи человек мужского полу с каждой тысячи душ».

Селили на окраинах и отбывших наказание осуждённых, и горьких пьяниц, изгнанных общиной.

Долгое время этот край Гальянки славился лишь непролазной грязью да худыми покосами. Сами же жители Гальянки и Ключей называли эту окраину Кашкарами или Кашкарой. Это весьма странное для Урала название вошло в местный обиход ещё в первой половине XVIII века, когда Акинфий Демидов привёз в свои вотчины на Тагил-реке несколько семей вольных рудознатцев с Алтая и поселил их особняком от своих приписных как раз где-то между Гальянкой и Горбуново. Переселенцы прибыли на Урал со своим домашним скарбом, скотиной и даже саженцами. Среди саженцев и оказались кустики кашкары (rhododéndron auréum) — очень популярного в Сибири и на Алтае лекарственного растения, настой из листьев которого уменьшает сердцебиение и одышку, обладает обезболивающим и успокаивающим действием, снижает венозное давление. Кроме того, кашкара обладает специфическим бактерицидным и противовоспалительным действием. Легенды гласят, что настойками листьев кашкары лечился и сам Акинфий Никитич.

До революции 1917 года жители Кашкар работали преимущественно на руднике, торфянике или заводе. Некоторые находили работу на двух кирпичных «заводах», принадлежащих бывшим демидовским приказчикам Чулкову и Карягину. Оба «завода» представляли собой большие сараи с примитивнейшим оборудованием, а их владельцы бессовестно демпинговали на местном рынке строительных материалов, предлагая тысячу штук кирпича всего за 4 рубля 50 копеек, тогда как в среднем цена тысячи штук колебалась от 6 рублей 35 копеек до 6 рублей с полтиной.

После Гражданской войны по Стране Советов покатилась очередная волна переименований улиц и площадей. Идеологи «новой жизни» требовали от местных властей менять старые названия улиц на пролетарские. Обязательному переименованию подлежали улицы, названные в честь членов царской семьи, представителей буржуазии, купечества, а также «неприятные слуху названия». В конце 20-х — начале 30-х годов Кашкары были разделены на три улицы, самая протяжённая из них стала называться улицей Шахтёров.



Улица Шахтёров на карте города 1960 г.



Это пролетарское название улица носила до 7 октября 1975 года, когда исполком Горсовета постановил в честь 250-летнего юбилея завода им. Куйбышева переименовать пять улиц Нижнего Тагила, присвоив им имена заслуженных рабочих этого предприятия. Так, улица Шахтёров стала носить имя Семёна Семёновича Дружинина, одного из инициаторов стахановского движения на заводе, мастера доменного цеха, проработавшего на предприятии 57 лет и удостоенного высокого звания Героя Труда в 1934 году. Улица Шахтёров получила имя Дружинина неслучайно: Семён Семёнович жил здесь, был активистом улкома* и организатором первых субботников на Гальянке.



Решение Нижнетагильского горисполкома № 449 от 7 октября 1975 г.



Жил на улице Шахтёров ещё один известный тагильчанин, о котором в нашем городе вспоминают нечасто. Владимир Фуфачёв, лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза. Его фамилию не найти на памятнике в честь тагильчан — Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы, что был воздвигнут в 2010 году на улице Победы. Причина проста: на момент утверждения проекта памятника Владимир Фуфачёв считался «не нашим» героем, так как не был уроженцем города.

Владимир Филиппович Фуфачёв родился 23 июня 1923 года в посёлке Надеждинский (ныне — город Серов) в семье рабочего Филиппа Фёдоровича Фуфачёва. По окончании 9 классов в 1939 году Володя отправляется в Нижний Тагил, где поступает на учёбу в местный аэроклуб. На улице Шахтёров он снимает комнату: отсюда до аэроклуба рукой подать. В 1940-м он получает путёвку в Пермскую школу пилотов, где готовят лётчиков для многоцелевых самолётов Р-5. Однако едва молодой человек начинает учиться, руководство школы выясняет, что ему нет 18 лет, а значит, продолжать обучение он не может — таковы правила. После отчисления из школы пилотов Володя Фуфачёв вернулся в Нижний Тагил. Здесь ему предлагают работу пилотом-инструктором, а затем должность инструктора в Серовском** аэроклубе. Фуфачёв едет в родной город, где и проработает инструктором местного аэроклуба до начала Великой Отечественной войны.

В июне 1941 года Владимир Филиппович возвращается в Нижний Тагил и подаёт рапорт, где просит зачислить его пилотом в формировавшийся на базе Нижнетагильского аэроклуба 698-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк.



Фуфачёв Владимир Филиппович (фото для фронтовой многотиражки, 1944 г.)



Уже в ноябре 1941-го Владимир Фуфачёв воюет на Западном фронте.

Его 698-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк был включён в состав 50-й армии и принимал участие в битве за Москву. С декабря 1941 по апрель 1942 года Владимир Фуфачёв совершил 82 боевых вылета. Весной 1942 года он был переведён в 359-ю отдельную авиационную эскадрилью связи, входившую в ВВС 10-й армии. Затем было несколько месяцев переподготовки на истребитель Як-1, а после обучение новобранцев в учебном полку снайперов.

В мае 1943 года он отправляется на фронт, но военную службу пришлось продолжить в составе 3-го танкового корпуса 2-й танковой армии. Участвовал в Курской битве и Черниговско-Припятской фронтовой операции, а затем и в Корсунь-Шевченковской операции. В январе 1944 года Владимир Фуфачёв был тяжело ранен и до мая 1944 года находился на лечении в госпитале № 1913 в Киеве.

После выздоровления Владимир Филиппович смог вернуться в авиацию. В мае — июне 1944 года он прошёл переподготовку на штурмовике Ил-2 и 4 июля 1944 года прибыл в расположение 565-го штурмового авиационного полка 2-й воздушной армии Первого Украинского фронта. Принимал участие в Львовско-Сандомирской операции, освобождал Карпаты.

В начале 1945 года Владимир Фуфачёв прошёл переаттестацию и получил офицерское звание. К середине апреля 1945 года на счету лейтенанта Фуфачёва было 125 успешных боевых вылетов, в ходе которых он уничтожил 12 танков, 35 автомашин, 7 самоходных орудий, 4 бензоцистерны, а также железнодорожный состав, 45 подвод с грузом, 170 солдат и офицеров противника, 3 склада с боеприпасами, 20 орудий полевой артиллерии, 10 орудий зенитной артиллерии и 14 миномётов. При этом не имел ни одного случая невыхода на цель, потери ориентировки, удара по своим. 22 апреля 1945 года В. Ф. Фуфачёв был представлен командиром полка к званию Героя Советского Союза. До конца войны лейтенант Фуфачёв совершил ещё 25 боевых вылетов. За время боевых действий Владимир Филиппович был награждён тремя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-й степени.

После окончания Великой Отечественной войны 565-й штурмовой авиационный полк выполнял боевые задачи по обнаружению вооружённых групп немцев, не сложивших оружие. Во время одного из таких полётов, 15 мая 1945 года, самолёт лейтенанта Фуфачёва получил повреждения, при заходе на посадку сорвался в штопор и врезался в землю. Лётчик погиб.

Указ Президиума ВС СССР о присвоении лейтенанту Фуфачёву Владимиру Филипповичу звания Героя Советского Союза вышел 29 июня 1945 года.

Первоначально В. Ф. Фуфачёв был похоронен в селе Гералтовице. Впоследствии перезахоронен на мемориальном кладбище города Рыбник (Силезское воеводство Польской Республики).



Мемориальное кладбище города Рыбник (Польша)



С улицей Дружинина связано ещё одно знаменательное событие в истории нашего города. Именно отсюда в 1970-х началась многоэтажная застройка Гальяно-Горбуновского жилого массива.



Начало строительства ГГМ. Улица Дружинина (бывшая Шахтёров)





Улица Дружинина. Возводятся детский сад и дома № 63 и 67 (фото 1970-х гг.)





Улица Дружинина (фото 1980-х гг.)





Улица Дружинина на электронной карте города 2019 г.





Улица Дружинина в наши дни (фото 2018 г.)



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* Улком, или уличный комитет, — форма общественного самоуправления в городах и ПГТ в 1930–1960-х годах ХХ в. (прим. авт.).

** В 1939 году Надеждинск, побыв с 1934 по 1939 год Кабаковском, был переименован в Серов в честь лётчика Анатолия Серова (прим. авт.).