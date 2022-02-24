«Поступило сообщение, что меня хотят избить». В Нижнем Тагиле полиция задержала мужчину, пикетирующего с флагом Украины у здания мэрии

Сегодня, 24 февраля, в Нижнем Тагиле в конце рабочего дня тагильчанин по имени Евгений вышел к зданию администрации города на одиночный пикет против проведения военных действий на территории Украины. Утром мужчина прочитал новости о начале спецоперации в Донбассе, сходил в магазин, купил ткань и сшил флаг Украины.

Евгений рассказал АН «Между строк», что периодически к нему подходили люди, одни осуждали его позицию, а другие поддерживали.

«Сейчас не время бояться. Мы против войны. Я верю, что личность может изменить ход истории и наше будущее зависит от нас. Не надо сдаваться и думать, что всё решено. Путин когда-нибудь всё равно уйдёт, а нам в этой стране жить. И чтобы мне и моим детям потом не было стыдно, я вышел [на пикет]», — говорит Евгений.

Через час после начала перформанса к мужчине подошли сотрудники полиции и предложили проехать с ними в отдел. По словам стражей правопорядка, к ним поступил звонок о том, что пикетчика хотят избить посторонние люди.

Евгения продержали в отделении полиции около двух часов, взяли объяснения, но никаких протоколов не составили.

«Впятером задавали мне вопросы. А что я отвечу? Вроде и так всё всем понятно, а если непонятно, то мне нечего добавить», — рассказал Евгений.

Жители Екатеринбурга этим вечером также организовали митинг на Площади 1905 года. Как сообщает Е1.ru, там собралось около 100 человек. Люди вышли с плакатами «Нет войне», некоторых активистов задержала полиция.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил со срочным обращением к гражданам и заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции на границе с Украиной.