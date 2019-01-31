Под Сысертью пьяный сотрудник спецроты ГИБДД насмерть сбил пешехода

Под Сысертью произошло смертельное ДТП, виновником которого, предположительно, стал сотрудник спецроты ГИБДД, сопровождающей первых лиц правительства, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет E1.ru.

ДТП произошло в пригороде Сысерти утром 27 января. По словам источника, пьяный офицер ГИБДД, сидевший за рулем Volkswagen Touareg, сбил мужчину на дороге. Это произошло недалеко от выезда на посёлок Каменка, рядом с кладбищем.

Сразу после ДТП нетрезвый силовик скрылся с места происшествия. В этот же день на место ДТП выезжало руководство свердловской ГИБДД, а также сотрудники службы собственной безопасности полиции. Погибшим оказался 57-летний мужчина.

«К сожалению, ДТП, о котором идёт речь, действительно имело место. Водитель, допустивший наезд на человека, с места аварии скрылся. Как только стало известно о случившемся, по указанию врио начальника главка генерал-майора внутренней службы Петра Кривегина было организовано широкомасштабное поисковое мероприятие по установлению местонахождения лихача», — рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, к операции по поиску скрывшегося водителя были подключены не только сотрудники областного главка, но и сотрудники сысертского ОВД, на чьей территории произошло данное ЧП.

«В результате разыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый. К большому сожалению, им оказался сотрудник ДПС, находившийся в очередном отпуске. Его освидетельствовали. Экспертиза показала, что он находился в нетрезвом состоянии. По указанию генерал-майора Кривегина по данному факту проводится служебная проверка. Руководством главка принято решение об увольнении данного сотрудника из системы МВД по отрицательным мотивам», — уточнил Горелых.

Также он рассказал, что подозреваемый сейчас арестован и находится под стражей. Предполагаемый виновник ДТП написал явку с повинной и дал признательные показания.