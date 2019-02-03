Под Калугой автобус с детьми опрокинулся в кювет, есть погибшие

В Калужской области опрокинулся автобус, перевозивший детей, со ссылкой на главу пресс-службы регионального УМВД Наталью Горохов пишет ТАСС

«ДТП произошло около 09:00. По предварительным данным, в результате опрокидывания в кювет автобуса MAN, погибли двое взрослых, сопровождающих, 16 детей пострадали», - сказала она.

Life со ссылкой на участника спасательных работ сообщает о трёх погибших, двое из которых - школьники. По словам источника, число погибших может возрасти, операция продолжается. Спасатели пытаются пробраться внутрь покорёженного автобуса, где могут находиться люди.

Автобус вёз детей из Ярцево в Калугу на соревнования. Всего в автобусе было 48 человек, в том числе 33 ребёнка. Причины опрокидывания автобуса в кювет устанавливаются. По предварительным данным полиции, причиной аварии стал занос, в результате которого водитель не справился с управлением и автобус опрокинулся в кювет.

«Интерфакс» со ссылкой на управление МВД сообщает, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Уголовное дело по факту случившегося расследуют по двум статьям — о нарушении правил дорожного движения и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Второе дело глава СК Александр Бастрыкин уже распорядился передать в Москву.

Upd: Позже в МВД сообщили "Интерфаксу", что в аварии погибли четверо детей и трое взрослых.