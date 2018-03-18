По экзит-поллам Путин набрал 73,9%

На выборах президента России побеждает Владимир Путин, со ссылкой на данные опросов на выходе с избирательных участков (экзит-полов) пишет «Интерфакс». Действующий президент набирает 73,9% по данным ВЦИОМ и 76,3% по данным ФОМ.

Вторым с результатом в 11,9% (данные ФОМ) идёт кандидат от КПРФ Павел Грудинин, экзит-пол ВЦИОМ даёт кандидату 11,2%. Замыкает тройку Владимир Жириновский, набирающий 6% по ФОМ и 6,7% по ВЦИОМ.

Ксения Собчак по данным опросов получила голоса от 2 до 2,5% избирателей. Остальные кандидаты - Григорий Явлинский, Сергей Бабурин, Максим Сурайкин и Борис Титов - получили около одного процента голосов.

В то же время в ЦИК дают первые предварительные результаты. По итогам обработки 24% бюллетеней Владимир Путин набирает 72,26%, Павел Грудинин — 15,68%, Владимир Жириновский — 6,9%, Ксения Собчак — 1,39%. Кандидаты Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Борис Титов и Сергей Бабурин набирают меньше 1% голосов каждый.

Однако председатель ЦИК России Элла Памфилова подчеркивает, что комиссия не будет торопиться подводить окончательные итоги.

Явка на выборах, по данным ЦИК на 18:00 по московскому времени, в целом по России составила 59,93%.