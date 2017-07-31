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02 Авг 2017 15:05 | Метки: Новости

Памфилова обвинила Ройзмана во лжи. «Он даже не открыл счёта»

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова назвала ложью заявления бывшего кандидата в губернаторы Свердловской области, мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и выдвинувшей его на выборы партии «Яблоко» о непроходимости муниципального фильтра. Сегодня, 2 августа, в ходе заседания ЦИК Памфилова сообщила, что Ройзман после выдвижения даже не открыл избирательный счёт.

«Вы теперь видите, чего стоят те домыслы, истерики и инсинуации по поводу некоторых так называемых кандидатов. Вот вам бомба, сенсация: человек, который идёт на выборы, не сделал самого главного – не открыл счёта. Все остальные действия – очевидно, что это просто ложь. Именно поэтому у меня были и есть основания ещё раз предупредить, что официальное заявление "Яблока" по этому поводу максимально политически нечистоплотное», – цитирует главу комиссии ТАСС.

Памфилова также отметила, что информация о том, что муниципальный фильтр совсем непроходим – миф. По её словам, после представления кандидатами листов с подписями было установлено, что 619 депутатов и глав муниципальных районов не поставили свои подписи в поддержку ни одного из претендентов на кресло главы региона.

«Вот вам реальная ситуация: надо было в 55 муниципальных районах Свердловской области набрать, и 72-73 [района] были свободными. Значит, если хотелось [участвовать в выборах], надо было поездить и поговорить, пообщаться [с муниципальными депутатами]. Тогда уже был бы реальный факт: отказал кто-то или нет», – подчеркнула председатель ЦИК.

Мэр Екатеринбурга был выдвинут бюро партии «Яблоко» кандидатом в свердловские губернаторы 21 июня. Полномочия регионального отделения партии были приостановлены из-за того, что 17 июня его представители не смогли выбрать кандидата на выборы главы региона из-за несогласия с кандидатурой Ройзмана. Уральский лидер партии Юрий Переверзев и ещё 10 делегатов объявили о выходе из «Яблока» и покинули конференцию, в результате чего кворум был сорван. Позже глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что бюро партии не имело права выдвигать кандидата в губернаторы, так как это не предусмотрено федеральным законодательством. Облизбирком и  Министерство юстиции РФ также сообщили, что Ройзману могут отказать в регистрации, если до 21 июля партия «Яблоко» не проведёт его повторное выдвижение.

В «Яблоке» с претензиями ЦИК не согласились. Председатель «Яблока» Эмилия Слабунова опубликовала официальное заявление, в котором обвинила Памфилову в давлении на свердловский избирком. 18 июля Евгений Ройзман заявил о прекращении кампании на выборах главы региона, сославшись на невозможность сбора подписей муниципальных депутатов. 31 июля избирком Свердловской области отказал екатеринбургскому мэру в регистрации кандидатом на выборах губернатора региона в связи с отсутствием необходимых документов.

Агентство новостей «Между строк»

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