«Открытые медиа»: Московские власти не исключают продления режима самоизоляции до 15 июня

Власти Москвы обсуждают возможность продления режима самоизоляции в столице до 15 июня. Об этом пишет издание «Открытые медиа» со ссылкой на собственные источники в мэрии и московском оперативном штабе по коронавирусу.

«Это ещё весьма благоприятный прогноз», — добавил один из них.

По словам собеседника в оперштабе, дата 15 июня рассматривается как ориентировочная и самая ранняя дата выхода из карантина, но срок может быть ещё сдвинут. Источник в мэрии добавил, что на сегодняшний день не принято никаких точных решений на этот счёт, всё будет зависеть от динамики заболеваемости.

Напомним, на днях мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в столице до 31 мая.