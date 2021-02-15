Основатель буддийского монастыря в Качканаре написал явку с повинной в полицию по факту незаконной вырубки леса

Основатель буддийского монастыря «Шедруб Линг» на горе Качканар Михаил Санников написал явку с повинной, признавшись в незаконной вырубке леса, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Михаил Санников в присутствии адвоката написал явку с повинной о совершённом им незаконном спиле лесных насаждений. При осмотре места происшествия были обнаружены 22 пня хвойных пород, сумма ущерба устанавливается. В действиях подозреваемого сотрудники территориального ОВД усматривают состав преступления по ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений". Сыщики отдела по борьбе с экономическими преступлениями ОВД Качканара провели осмотр места преступления и по месту жительства подозреваемого. При этом в хозяйственной постройке изъяли три бензопилы», — сообщил Горелых.

Ранее источники издания ЕАН в буддийской общине сообщили, что у Санникова и ещё одного его единоверца побывала полиция, после чего обоих забрали в участок. По словам буддистов, представители ЕВРАЗа устроили провокацию ещё 19 декабря 2020 года — тогда буддисты на грузовике «Урал» на гору везли монахам дрова. Охранники ЕВРАЗа, которые выставили пост на горе Качканар, не дали им проехать, при этом не открыли шлагбаум, чтобы грузовик смог развернуться. Чтобы освободить площадку для манёвра машины, буддисты были вынуждены спилить несколько деревьев.

«Вряд ли эти сведения соответствуют действительности. Дело в том, что грузовик "Урал" не имел пропуска для проезда через КПП. Именно поэтому он был остановлен. Тогда участники этой скандальной истории на другой машине съездили в посёлок за бензопилами, вернулись и спилили деревья, чтобы тягач смог развернуться и продолжить путь. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято обоснованное решение о возбуждении или не возбуждении уголовного дела», — добавил полковник Горелых.

В то же время депутат думы Качканара Виктор Шумков заявляет о нарушении законодательства в ситуации с монастырём.

«По какой-то причине власти города и полиции приняли сторону ЕВРАЗа, что противоречит законодательству. По требованиям СанПиН безопасная зона до карьера со взрывными работами — 500 метров. На самом деле от карьера до монастыря 1,5 км. Но почему-то на горе расставлены посты и людей не пускают. Мы всю жизнь ходили на эту гору, а теперь нельзя. Власти не понимают, что только по официальным данным в 2020 году у буддистов побывали 10 тысяч туристов. В итоге в угоду ЕВРАЗу город лишается дополнительного источника доходов», — заявил Виктор Шумков.

Конфликт между ЕВРАЗом и буддийской общиной продолжается уже несколько лет. ЕВРАЗ начал разработку Собственно-Качканарского месторождения, расположенного в непосредственной близости от горы Качканар, на которой жила община.

В ЕВРАЗе неоднократно подчёркивали, что не намерены срывать гору Качканар, где размещены постройки, однако месторасположение общины находится в зоне разлёта осколков и жизнь людей там подвергается опасности. В общине «Шедруб Линг» сообщали, что готовы на время производства работ покидать гору, но переживают за снос построек и буддийских ступ. За сохранение комплекса на горе подписалось более 4,5 тысячи человек, и более 5 тысяч подписей собрало обращение жителей Качканара о выселении поселенцев с горы Качканар.

ЕВРАЗ и «Шедруб Линг» заключали соглашение о порядке допуска туристов на территорию монастыря, но буддисты затем заявили о расторжении договорённостей — они считали, что нельзя ограничивать доступ к монастырю, и опасались, что представители ГОКа всё-таки снесут культовые сооружения, установленные на горе.