Охрана УВЗ переходит «под крыло» Росгвардии

Ведомственная охрана «Уралвагонзавода» проходит процедуру слияния с Нацгвардией России, об этом АН «Между строк» сообщили в филиале предприятия по УрФО. В настоящее время сотрудники ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности РФ» (ФГУП ВООПР), осуществляющего контроль за объектами УВЗ, пишут заявления о переводе в новое ведомство.

«Эта реорганизация проходит в рамках распоряжения правительства N 28-р от 18 января 2017 года, подписанного Дмитрием Медведевым. По нему ФГУП “Ведомственная охрана объектов промышленности РФ” присоединяется к ФГУП “Охрана” национальной гвардии России», – пояснили в филиале ВООПР.

Численный состав и заработная плата сотрудников останутся на прежнем уровне, отметили в ведомстве. В настоящее время в Нижнем Тагиле ФГУП ВООПР работает на УВЗ, НТИИМ и аэродроме Салка.

С момента основания в 2005 году до апреля 2016 года ФГУП «Охрана» находилось в ведомственном подчинении МВД России. В апреле прошлого года Владимир Путин подписал указ о переводе ФГУП в ведение Росгвардии.

Напомним, в конце декабря 2016 года 100% акций «Уралвагонзавода» указом президента России Владимира Путина были переданы в качестве имущественного взноса государства в госкорпорацию «Ростех». Позже появилась информация, что гендиректора УВЗ Олега Сиенко сменит на посту прежний гендиректор «Технодинамики» (также входит в состав «Ростеха») Максим Кузюк, однако она была опровергнута. Накануне стало известно, что корпорация «Ростех» решила досрочно прекратить полномочия членов совета директоров «Уралвагонзавода», включая генерального директора УВЗ Олега Сиенко, и избрать совет в новом составе.

Агентство новостей «Между строк»