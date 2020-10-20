Областной суд озвучит приговор обвиняемому в убийстве семилетнего мальчика. Журналистов на заседание не пустят

Главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Нижнего Тагила Александра Борисова, которого обвиняют в смерти семилетнего мальчика Егора Коркунова. Материалы переданы в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу, рассказали АН «Все новости» в пресс-службе Следственного комитета. Следствие собрало всю доказательственную базу, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Из-за того, что преступление совершено в отношении ребёнка, процесс будет закрытым, пояснили изданию в пресс-службе облсуда.

Напомним, семилетний Егор Коркунов был тяжело ранен в голову летом 2019 года в садах под Нижним Тагилом, провёл несколько месяцев в коме и в январе 2020 года скончался, так и не приходя в сознание. Врачи не смогли достать из головы мальчика часть пули.

Следствие полагает, что пуля из пневматического ружья была выпущена 35-летним Александром Борисовым, он в тот день стрелял из винтовки по баночкам. До смерти Егора его обвиняли в хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью, после дело переквалифицировали на убийство, а 15 января Борисова арестовали. Сейчас мужчина находится под стражей в следственном изоляторе. По совокупности обвинений тагильчанину грозит пожизненное лишение свободы.

Следствие полагает, что пуля из пневматического ружья была выпущена 35-летним Александром Борисовым, он в тот день стрелял из винтовки по баночкам. До смерти Егора его обвиняли в хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью, после дело переквалифицировали на убийство, а 15 января Борисова арестовали.

Александр Борисов, который считается главным обвиняемым по делу, настаивает на версии, что в мальчика попал не он, а другой участник импровизированного состязания на меткость. Как видно на видеозаписи, в тот вечер по пивным банкам стреляли как минимум три человека: двое мужчин и подросток. Первый выстрел делает подросток в чёрной куртке, затем с колена стреляет мужчина в камуфляже и кепке, после чего компания идёт смотреть результаты. Потом мужчина в камуфляже делает ещё один выстрел с колена и опять подходит к скамейке, где были расставлены банки. Обратно с ружьём возвращается уже мужчина в спортивном костюме, который производит выстрел и отдаёт винтовку мужчине в камуфляже. Тот стреляет четыре раза и вновь отдаёт оружие подростку в чёрной куртке, который дважды производит выстрел. Стрелок в камуфляже делает ещё два выстрела и отдаёт ружьё подростку, который недавно подошёл, но тот не успевает выстрелить, поскольку в этот момент к ним подходит ещё один молодой человек. Как выяснится позже, на его глазах семилетний Егор упал от выстрела в голову.