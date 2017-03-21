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22 Мар 2017 17:36 | Метки: Новости

Новый гендиректор УВЗ Александр Потапов пообещал Куйвашеву расширить производство гражданской продукции

Гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов в ходе первой рабочей встречи со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым пообещал изучить возможности расширения производства гражданской продукции. Руководитель УВЗ отметил, что вся продукция завода сегодня высокого качества и является всемирно известной, однако большое внимание необходимо также уделять новым разработкам.

«Очень хочу, чтобы все тагильчане, все работники нашего предприятия и их семьи жили очень комфортно, чтобы вовремя выплачивалась зарплата, чтобы были созданы определённые условия для их быта. Ведь мы работаем для людей. Также в числе приоритетов сохранятся вопросы национальной безопасности, защиты, выполнения гособоронзаказа. Кроме того, президентом России перед машиностроительными предприятиями поставлена задача по диверсификации производства. Поэтому мы будем изучать возможности расширения линейки гражданской продукции. (…) Конечно, хотелось бы, чтобы все лучшие традиции, которые были, сохранились и приумножались, чтобы завод развивался, чтобы мы точно так же гордились предприятием, как гордились ранее предприятием наши отцы и деды», – подчеркнул Александр Потапов.

Глава региона поздравил Потапова с назначением, однако сразу предупредил его об ответственности за состояние и развитие не только оборонного предприятия, но и всей Свердловской области.

«Работа крайне сложная, непростая. Но УВЗ – это флагман отечественной и уральской промышленности. Поэтому, конечно же, по состоянию дел на “Уралвагонзаводе” судят в целом о состоянии экономики и промышленности Свердловской области и всей страны. Вы можете в полной мере рассчитывать на правительство Свердловской области – мы всегда готовы подставить плечо и содействовать развитию этого уникального предприятия, повышению качества жизни тагильчан», – отметил губернатор.

По данным департамента информационной политики губернатора Свердловской области, в ходе встречи также обсуждались возможности привлечения средств федерального бюджета для реализации инвестиционных проектов.

Напомним, в конце декабря 2016 года 100% акций УВЗ указом президента России Владимира Путина были переданы в качестве имущественного взноса государства в госкорпорацию «Ростех». 2 марта стало известно, что бывший замглавы Минпромторга РФ Александр Потапов назначен новым гендиректором «Уралвагонзавода» вместо Олега Сиенко. В середине марта Потапов провёл первые рабочие встречи в рамках визита на нижнетагильские предприятия интегрированной структуры. Новый руководитель корпорации побывал на головном предприятии, «Уралкриомаше» и в Уральском КБ транспортного машиностроения.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: сайт правительства Свердловской области

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