Нижний Тагил — город на горах

Если не считать Лисью гору (о ней мы уже не раз писали), самой известной в Нижнем Тагиле является гора Высокая, которая по праву считается родительницей тагильских заводов и, как следствие, нашего города.

Кто персонально открыл гору, доподлинно неизвестно. В краеведческой литературе 1950–1980-х годов ХХ века пальма первенства отдана вогульскому охотнику Якову Савину. Якобы это он нашёл гору и указал её местонахождение верхотурскому воеводе Дмитрию Протасьеву в 1698 году. Но в документах, найденных в 2002–2005 годах в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА), имеются сведения о том, что гора была открыта экспедицией Тобольского воеводства, которая была отправлена на Средний Урал в 1697 году. Руководил этой экспедицией приказчик Тобольского воеводства Михаил Афанасьевич Бибиков, который спустя два года и был направлен царём Петром строить в наших краях три завода — Невьянский, Выйский и Нижнетагильский. Он же дал и первое название находке — Магнит-гора. Впрочем, документы, хранящиеся в Свердловском областном архиве, содержат-таки сведения о том, что в 1698 году «ясашный волулич Яков Савин показал на Магнит-гору» верхотурскому воеводе. Серьёзные историки же говорят, что особого противоречия здесь нет, так как «двойное», а то и «тройное» открытие рудных мест широко практиковалось вогулами в конце XVII — начале XVIII века. Объясняется это тем, что уральские воеводы в те времена менялись довольно часто и не всегда успевали принять текущие дела от предшественников. А за указание месторождений руд и других полезных ископаемых казна платила неплохие деньги, так что местные жители не упускали возможности этим воспользоваться, чтобы подзаработать.

Гора Высокая на открытке магазина М. А. Ахаимовой (фото 1914 г.) и фото Ж. Мартена* 1881 г.

Как бы то ни было, но Магнит-гора, позже переименованная в Высокую, предопределила индустриальное развитие Нижнего Тагила. Любопытно, что первые 100 лет, с 1722 до 1822 года, тагильский завод работал исключительно на россыпных и валунчатых рудах, которые в изобилии покрывали склоны горы. И только после того, как руда была собрана с поверхности, гору начали рыть вглубь. Более чем за 180 лет коренное месторождение магнитного железняка горы Высокой было выбрано почти полностью, и добычу в карьере прекратили.



Главный карьер ВРУ (фото 1972 г.)



В 2000-х на горе Высокой была устроена выставка горной техники, применявшейся в карьерах и шахтах, и оборудованы две смотровые площадки. Первое время этот музей под открытым небом охранялся, но затем на охранниках решили сэкономить и доступ наверх стал свободен. В 2019 году горнодобывающую технику со смотровых площадок убрали, так как экспонаты сильно страдали от вандалов и охотников за железным ломом. Тем не менее смотровые площадки пользуются огромной популярностью у тагильских любителей пеших прогулок.

Въезд на смотровые площадки горы Высокой и виды, открывающиеся с них (фото 2016 г.)

Гора Высокая, даже «сработанная», видна со многих точек центра города и Выи, чем вполне оправдывает своё переименование. Многие специалисты и простые тагильчане отмечают, что попытка создания музея горной техники на вершине Высокой была не очень удачным шагом в развитии музейного комплекса нашего города, и надеются на то, что следующая попытка будет более удачной.



Вид на гору Высокую с колеса обозрения парка им. Бондина (фото 2018 г.)



Другая известная наша гора — Долгая. Знают о ней не только в Нижнем Тагиле и Свердловской области, но и на всей территории бывшего Советского Союза и даже за рубежом. В наше время мало кто вспоминает о том, что таковой гора Долгая могла и не стать, если бы не настойчивость легендарного директора ВРУ** Сергея Ивановича Николаева, человека, который сделал для Нижнего Тагила и его жителей очень многое.

Именно Николаев вскоре после вступления в должность выступил инициатором создания на горе Долгой, как бы сейчас сказали, спортивно-оздоровительного комплекса. ВРУ в застойные социалистические годы было одним из передовых предприятий горнодобывающей отрасли СССР и славилось на весь Союз тем, что уделяет огромное внимание развитию социальной сферы. При Сергее Николаеве ВРУ строило до 12 тысяч квадратных метров жилья в год. При нём на Вые были построены детская больница, детская поликлиника, городская больница № 3 и поликлиника, женская консультация, стоматологическая поликлиника, детские сады и ясли, музыкальное училище, стадион «Высокогорец».



Директор ВРУ с 1956 по 1983 г. Сергей Иванович Николаев



По воспоминаниям тех, кто работал с Николаевым, идея «обжить» гору Долгую впервые была озвучена на одном из очных рапортов в декабре 1958 года. В качестве примера Сергей Иванович привёл лыжную базу вагоностроителей, которая в выходные и праздничные дни становилась настоящим местом паломничества жителей Вагонки. Начальники служб и производств идею поддержали, и вскоре начались мероприятия по подготовке строительства на Долгой пансионата «Аист» и трамплинов. При этом Николаев сумел убедить руководство Госкомспорта РСФСР в том, что будущий спортивно-оздоровительный комплекс можно будет использовать для подготовки спортсменов самого высокого класса и проведения всесоюзных состязаний, и получил финансовую поддержку на республиканском уровне.

Пансионат «Аист» и первый трамплин горы Долгой (фото 1970-х гг.) и здание пансионата в начале 1980-х гг.

В 2009 году было объявлено о начале реконструкции трамплинов на Долгой в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006–2015 годы». Были реконструированы два трамплина (К-90 и К-120), построены ещё два — К-60 и К-40. Появились трибуны для зрителей, рассчитанные на 2070 человек.



Вид на гору Долгую (фото 2014 г.)



В настоящее время спортивный комплекс на горе Долгой принимает не только этапы международных и всероссийских соревнований «летающих лыжников», но и становится местом проведения самых разных турниров — по лыжному двоеборью, кросс-кантри, дрифту. И если говорить о горах, история которых также связана со спортом, то нельзя не сказать о Пихтовых горах, что находятся в Дзержинском районе.

Надо сказать, что ещё в 1934 году руководство «Уралвагонстроя» обратило внимание на это место, и уже зимой следующего года у подножья Пихтовых гор прошли соревнования заводской молодёжи по лыжным гонкам, результаты которых пошли в зачёт комплекса ГТО. Тогда же начались разговоры о строительстве на Пихтовке заводского спорткомплекса. Но сразу реализовать задуманное не удалось по ряду причин. В 1943 году, в разгар Великой Отечественной войны, к идее возведения спорткомплекса вернулись. Сначала стройку запланировали на весну — лето 1945-го, но в связи с постановлением Совета народных комиссаров СССР о возобновлении производства вагонов реализацию задумки отложили на несколько лет. Комплекс был построен в 1949 году и включал в себя лыжную базу, баню, водонапорную башню и трамплин.

Спортивный комплекс УВЗ на Пихтовых горах (фото 1950 г.)

Надо отметить, что почти половина всех работ была выполнена самими заводчанами во время субботников и воскресников.

Сами Пихтовые горы представляют собой возвышенность с тремя вершинами высотой 312,6, 309 и 308,5 метра. Горы покрыты смешанным лесом с преобладанием хвойных видов деревьев. Когда-то у подножья этих гор в изобилии росла пихта, что и дало горам название. После осушения болота и застройки в районах улиц Зари, Максарёва, Пихтовой и Парковой пихта стала исчезать, хотя отдельные деревья встречаются на склонах гор.



Пихтовые горы на карте города 1960 г.



Сейчас Пихтовые горы продолжают оставаться одним из самых популярных мест отдыха жителей Вагонки,

таким же, как Шихан для жителей Красного Камня. Собственно, само место, которое в наши дни именуют Шиханом, является горой Красный Камень — самой высокой из трёх гор, расположенных по правому берегу реки Тагил. Старожилы рассказывали, что когда-то на скалах этих гор можно было разглядеть «писанцы» — ритуальные рисунки, которые делали проживающие в этих краях манси. Находки тагильских археологов (кремневый скребок и каменный топор), сделанные в районе горы в 1940-х и 1950-х годах, тоже указывают на то, что в стародавние времена эти места являлись если не святилищем, то знаковым местом для местных жителей.



Гора Красный Камень, в простонародье — Шихан





Краснокаменские горы на карте Нижнего Тагила 1960 г.



В советский период на Шихане любили прогуливаться влюблённые парочки, а у подножия горы в жаркие летние дни загорали любители солнечных ванн. В новейшей истории гору стали использовать для своих тренировок скалолазы, а на её вершине появился тематический парк с кафе, смотровой площадкой, откуда открывается живописный вид на реку Тагил, и памятником Святым Петру и Февронии.



Памятник Святым Петру и Февронии



Ещё одна гора Нижнего Тагила, известная своими археологическими находками, — Голый Камень.

Название горе дала её вершина — небольшой скальный массив высотой около десяти метров, на котором не было никакой растительности, кроме мха. Склоны горы были покрыты густым смешанным лесом, который сразу привлёк внимание демидовских приказчиков, отвечавших за производство древесного угля. Близость к заводу — менее четырёх вёрст — предопределила судьбу голокамеских лесов: всю растительность на горе вырубили в рекордно короткий срок, совершенно не подумав о том, что растёт лес на каменистых склонах Голого Камня очень медленно. Гора долгое время была «голой» и, если бы не усилия главного лесничего демидовских дач К. Б. Бекмана, вполне возможно, оставалась бы таковой до сих пор.



Вид на гору Голый Камень с Гальянского известкового карьера (фото 1990 г.)



В 1909 году 15-летний тагильский юноша Сергей Топорков, увлекавшийся естествознанием, отправился на гору Голый Камень для пополнения своей минералогической коллекции и совершенно неожиданно нашёл несколько обожженных костей и остатков какой-то посуды. Часть костей оказались человеческими, а часть принадлежали животным, которых ни Сергей, ни преподаватель естествознания, которому юноша показал свои находки, отродясь не видели. Так было открыто уникальное святилище, действовавшее на горе Голый Камень в эпохи мезолита, раннего железа и средневековья. Позднее, в 1910–1914 годах, на месте находки Топоркова были найдены черепки посуды, кремневые кресала и каменные огнива, костяные наконечники стрел, а также плавильное место, фрагменты тиглей с капелями выплавленной меди, куски шлака, медной и железной руды, выплавленная медь, бронзовые и железные наконечники стрел.

Находки, сделанные Сергеем Топорковым на Голом Камне, убедили его всерьёз заняться археологией. Он вошёл в историю Нижнего Тагила как археолог, краевед и автор цикла очерков по истории родного края. Сергей Николаевич Топорков (1894–1944) принимал участие в археологических раскопках на Полуденке и Горбуновском торфянике, а в 1953 году в газете «Тагильский рабочий» был опубликован ряд его статей по истории Тагильского края.



Гора Голый Камень на карте города 1960 года



В 1939 и в 1944 годах археологи Дмитрий Николаевич Эдинг и Отто Николаевич Бадер вели раскопки на склонах Голого Камня, а в 1954 году на южном склоне горы археологом Паулем Рикертом была найдена мастерская-поселение древнего человека эпохи мезолита, где расщепляли камни и изготавливали каменные орудия труда. В 1954–1955 годах на горе работала экспедиция Государственного исторического музея, в ходе которой было найдено более 6 тысяч каменных изделий. Большая их часть ныне хранится в Государственном историческом музее в Москве. В 90-х годах ХХ века археологические раскопки на Голом Камне велись под руководством известного тагильского археолога Юрия Борисовича Серикова. В этот период был сделан ещё ряд важных и интересных открытий.

С Голым Камнем связана ещё одна любопытная история. Как известно, Елим Павлович Демидов серьёзно увлекался шахматами и часто спонсировал различные шахматные турниры, проходящие в России и Европе. Так, в 1895 году он стал одним из главных спонсоров знаменитого Петербургского матч-турнира. Об этом увлечении хозяина знали и на Нижнетагильском заводе. Как-то заводские приказчики захотели польстить Елиму Павловичу и преподнести заводовладельцу оригинальный подарок на шахматную тему. Кому-то из приказчиков пришло в голову вырубить в одной из скал голокаменского шихана два кресла, а между ними — тумбу с шахматной доской. Подарок решили приурочить к 40-летию хозяина. Однако слухи о «сюрпризе» дошли до Демидова раньше. В 1905 году во время его очередного приезда на Урал Елим Павлович узнал, что горный мастер прииска Глубокого Степан Левитский обладает большими способностями и особым, самобытным стилем игры в шахматы. Демидов решил профинансировать подготовку Левитского к одному из шахматных турниров, которые он собирался организовать в Петербурге и Париже. Степан Михайлович в течение года выиграл три благотворительных турнира — в Берлине, Петербурге и Париже — и в 1907 году вместе с Елимом Павловичем вернулся на Урал. Демидов отвёз его на гору Голый Камень, поднялся с ним к вырубленным в камне креслам и предложил сыграть партию в шахматы.

«Левитский был очень смущён таким приёмом и, сильно разволновавшись, сделал несколько ошибок, что могло стоить ему выигрыша, — вспоминала в 1946 году Софья Илларионовна Демидова. — К счастью, мой муж играл куда слабее этого горщика и, сделав ряд недальновидных ходов, первый предложил ничью. Партия на вершине горы очень понравилась Елиму, и он загорелся идеей пригласить сюда самого Ласкера или, на худой конец, Коэна, но спустя день поостыл и поехал уговаривать Левитского принять участие в турнире, который собирался устраивать в Москве».

По свидетельству тагильского краеведа И. А. Орлова, каменные кресла и шахматная доска сохранились до наших дней, хотя уже и начали разрушаться от времени. Последний раз Иван Абрамович видел их в 1985 году...



Вершина Голого Камня (фото 2016 г.)



Несмотря на то что гора Голый Камень является признанным археологическим памятником, доступ на неё открыт. Высота горы составляет 365 метров, склоны её покрыты в основном хвойным лесом. В последние два-три года гора Голый Камень становится популярным местом отдыха тагильчан. Многие отмечают, что окрестности горы не слишком замусорены, а виды с вершины на город и окрестности очень живописны.

Продолжение следует…

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(с) 2020. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

Примечания:

* Жозеф Наполеон Мартен — известный французский путешественник, исследователь Сибири и Средней Азии, в 1881 году побывавший на Нижнетагильском заводе.

** ВРУ (аббрев.) — Высокогорское рудоуправление.

Фото: из архивов газеты «Высокогорский горняк», НТМЗГУ и НТГИА; сайт static.panoramio.com, А. Ф. Кожевников, livejournal user Lana Sator'12, А. Кочнев, А. Пичугин, А. Кухтин, Д. Кужильный.