«Несколько олигархов решили скинуться и сделать президенту подарок»: биограф Путина подтвердил принадлежность дворца в Геленджике

Соавтор книги Криса Хатчинса «Путин» Александр Коробко в интервью «Царьграду» подтвердил, что дворец под Геленджиком, о котором рассказывалось в расследовании ФБК, действительно был преподнесён президенту как презент.

«Так вот. Представьте, что несколько олигархов решили скинуться и сделать президенту подарок. Так, как они в меру своего вкуса представляли, и с размахом, который должен был бы сказать президенту об их безмерном уважении. Да, получилась, как бы это помягче сказать, помесь Версаля и Дубая. Думаю, президент внутренне сильно поморщился, когда ему ЭТО "подарили". Но он же человек дипломатичный, уверен, что обижать этих олигархов (которые верны не только ему, но и — что для него главное — России) не стал и просто отложил решение по этому дару до лучших времен. По сути, он его не принял. Да, наверное, это диво скинули на ФСО или кому там ещё положено, сделали режимным объектом. У нас вообще заборы, ограждения и всякие строгие правила даже на полузаброшенных объектах типа "генератора Маркса" в Истре: "охранительство" у нас в ДНК ещё со времен набегов печенегов и половцев», — заметил он.

При этом Коробко почему-то акцентирует, что в фильме ФБК «нет ни одного его [Путина] фото в этом дворце».

«Подарок этот явно оказался невостребован, не по вкусу, не по душе, да и воспользоваться им в личных целях — не по принципам Путина. Но было решено, что государству в хозяйстве пригодится», — говорит он.

Само же видео Навального Коробко назвал «покушением на имидж Путина» и элементом «психологической войны». Он выразил уверенность, что в Великобритании блогера уже ждал бы суд за «подобный клеветнический ролик».

Тот факт, что олигархи подарили дворец, который Путину оказался «даром не нужен», Коробко назвал «юридическим казусом».