«Не дай вам бог сидеть под землёй под грохот взрывов». Живущий в Киеве уроженец Нижнего Тагила дал эксклюзивное интервью АН «Между строк»

Уроженец Нижнего Тагила 33-летний Александр Очкин в подростковом возрасте переехал с родителями на Украину. Сейчас мужчина живёт в Киеве, работает рекламщиком, воспитывает двоих детей. 24 февраля 2022 года жизнь Александра, его семьи и миллионов жителей Украины разделилась на до и после. В эксклюзивном интервью АН «Между строк» бывший тагильчанин рассказал о жизни в бомбоубежище, очередях за хлебом и отношении к русским в Киеве.

Бабушка из Нижнего Тагила шлёт открытки в WhatsApp

Я тагильчанин, учился в школах № 45 и № 90. Когда мне было лет 15, наша семья переехала жить в Украину. Мама получила гражданство после того, как мне исполнилось 18 лет, я уже не был ребёнком, поэтому остался гражданином РФ. Менять гражданство не стал, даже в мыслях не было, что вот так может случиться.

Я иногда смотрю телевидение РФ, чтобы понимать, что думают мои друзья, приятели, родственники из России. Так вот, по российскому ТВ ни слова правды, начиная от того, что тут нацисты кругом сражаются и ненавидят любого русского. Здесь, в Киеве, нет нацистов, здесь обычные украинские ребята. Они добровольно выстраиваются в очереди в военкоматы и идут воевать за свою землю, и это вполне понятное поведение.

У меня бабушка в Тагиле. Шлёт мне по утрам в WhatsApp открытки с цветочками и пожеланиями доброго утра. А я даже не знаю, что ей отвечать, она просто не понимает, что происходит, и ни за что не поверит.



Вид из окна квартиры Александра



24 февраля проснулись от взрывов

В первый день войны, рано утром 24 февраля, жена проснулась от взрыва. Мы живём в 15–20 километрах от аэропорта Борисполь. Видимо, сработала ПВО и ракета где-то недалеко от нас рванула. В течение дня ещё много раз срабатывали сирены воздушной тревоги, были взрывы. Потом был очень мощный взрыв, и мы приняли решение спрятаться в бомбоубежище, которое люди организовали в подземном паркинге рядом с домом.

Пока бежали с женой и детьми в паркинг, над головой очень низко пролетел истребитель, аж оглушило. В первый день впечатления ещё были яркие, взрывы ещё запоминались. Потом уже перестали обращать внимание: взрывы, стрельба, какая-то авиация летает.

В Киеве много граждан России, людей, имеющих родственников в России, много русских, сменивших гражданство на украинское. Они наряду со всеми спасают свои жизни, имущество, семьи бок о бок с украинцами. Русских, у которых всё в порядке с головой, никто здесь не трогает. Все всё понимают. Мои друзья со всей Украины, зная, что я русский, предлагают мне помощь, пытаются организовать доставку бензина, освобождают квартиры или комнаты в своих квартирах на западе страны, чтобы я, русский, поехал к ним, убегая от русских, и жил у них в безопасности.

Только за один вечер выяснилось, что в моём доме живут пять человек с российскими паспортами. Русские люди дежурят в территориальной обороне, чтобы защитить себя и семьи от русских солдат. Украинцы ведут оборонительную войну. Любого человека любой национальности здесь встретят одинаково жёстко.

Жизнь в условиях военного времени

Живём мы, грубо говоря, под землёй. В сутках бывает по 8–9 часов, когда нет воздушной тревоги. Дети, старики — все сидят под землёй, потому что шанс, что ракета прилетит по дому, несмотря на бомбёжку «только военной инфраструктуры», есть. И уже прилетает по жилым домам. Фото есть в Сети, это не фейки, это всё правда.

В Киеве введён комендантский час, на улицу просто так выходить нельзя. Садики, школы не работают. В магазины и аптеки огромные очереди. Цены на продукты, на бензин поднялись процентов на 30–80. Но стоит сказать, что малый бизнес, владельцы магазинов бесплатно раздают еду и молоко малоимущим или тем, у кого по каким-то причинам нет сейчас денег. Люди очень организованные, сплочённые, все всем помогают.

Огромные очереди в магазины и аптеки. Люди живут в подземных паркингах

Почему я обратился к вам? В первую очередь для того, чтобы люди понимали, что у нас идёт полноценная война со всеми её ужасами. Я бы хотел, чтобы граждане РФ не были равнодушны и протестовали против войны. Уверен, что даже самый простой репост, возможно, поможет кому-то понять, что всё не так, как говорят по телевизору.

Ну и напоследок. Не дай вам бог сидеть под землёй под грохот взрывов и звуки стрельбы, ожидая, что следующий залп прилетит именно по тебе и твоим родным или детям.