Названа дата начала суда над Алексеем Улюкаевым

Суд начнёт рассмотрение дела бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении крупной взятки, 8 августа, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы, где будет проходить процесс.

Напомним, министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был задержан в офисе «Роснефти» 15 ноября 2016 года. По версии следствия, Улюкаев приехал за взяткой в два миллиона долларов, которую требовал от «Роснефти» за подготовку документов для сделки по покупке акций «Башнефти».

По данным СМИ, операцию по задержанию Улюкаева организовал и провёл Олег Феоктистов, возглавивший службу безопасности «Роснефти» в сентябре 2016 года и позже вернувшийся в ФСБ. По данным СМИ, при передаче денег Улюкаеву мог присутствовать глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Улюкаев был уволен с поста министра экономического развития с формулировкой «в связи с утратой доверия» и помещён под домашний арест. Свою вину он категорически отрицает.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: НТВ