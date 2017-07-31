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02 Авг 2017 15:06 | Метки: Новости

Названа дата начала суда над Алексеем Улюкаевым

Суд начнёт рассмотрение дела бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении крупной взятки, 8 августа, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы, где будет проходить процесс. 

Напомним, министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был задержан в офисе «Роснефти» 15 ноября 2016 года. По версии следствия, Улюкаев приехал за взяткой в два миллиона долларов, которую требовал от «Роснефти» за подготовку документов для сделки по покупке акций «Башнефти».

По данным СМИ, операцию по задержанию Улюкаева организовал и провёл Олег Феоктистов, возглавивший службу безопасности «Роснефти» в сентябре 2016 года и позже вернувшийся в ФСБ. По данным СМИ, при передаче денег Улюкаеву мог присутствовать глава «Роснефти» Игорь Сечин. 

Улюкаев был уволен с поста министра экономического развития с формулировкой «в связи с утратой доверия» и помещён под домашний арест. Свою вину он категорически отрицает.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: НТВ

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