Навальный опубликовал расследование о парижской квартире основателя LifeNews Арама Габрелянова (ВИДЕО)

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный выпустил новое расследование, в котором рассказал о зарубежной собственности генерального директора LifeNews Арама Габреляна.

«Рассказываю историю самого отвратительного из отвратительных, худшего из худших, совсем не великого, но крайне омерзительного Арама Ашотовича Габрелянова», — анонсирует видео Навальный.

Оппозиционер отмечает, что неоднократно сам становился жертвой принадлежащего Габрелянову СМИ.

«Его услугами пользуются, если надо подсмотреть, влезть к кому-то в спальню или туалет. Слить через кого-то оперативные материалы полицейских. Опубликовать незаконную прослушку телефона или взломанную переписку. Подкупить врача, чтобы им первым сообщили о смерти кого-то известного. Вот вы, наверное, читаете и думаете: "Ну что Навальный так на него набросился, зачем он обзывается?" А я и не скрываю: у меня с этим мерзопакостным Габреляновым давно личные счёты. Много лет его мелкие беспардонные гопники (которые почему-то называют себя журналистами) вламываются в любое помещение, где я нахожусь, преследуют по пятам меня и мою семью, платят деньги за то, чтобы меня сфотографировали в отпуске, а когда и это не работает — просто ВЫДУМЫВАЮТ сюжеты про какие-то мишленовские рестораны и фуа-гру, которую я непрерывно ем. Поэтому с огромным удовольствием я приглашаю вас насладиться нагляднейшим примером того, с какой же шкурой мы всё-таки имеем дело», — заявляет Навальный.

Волотнёры ФБК обнаружили у Габрелянова, подчёркивавшего отсутствие у себя зарубежной недвижимости, квартиру в пригороде Парижа. По договору купли-продажи квартира принадлежит Араму Габрелянову и его сыну Ашоту.

«Стоимость покупки в 2009 году — 1 878 910 евро (85 миллионов рублей по курсу 2009 года). Сейчас оценочная стоимость — 2 100 000 евро. Располагается квартира по адресу: 74 Boulevard Maurice Barrès. Номеров квартиры там нет, но вы можете легко её найти, поднявшись на 3-й (4-й по-нашему) этаж и постучав во вторую дверь СЛЕВА от лифта. Я специально подробно описываю вам маршрут, чтобы, если вы решите проведать Габреляновых в Париже, вам не понадобилось подкупать участкового или консьержа», — рассказывает Навальный.

Отмечается, что квартира была куплена Габреляновыми в 2009 году. Сначала она была оформлена на их кипрский офшор Zoranson. Единственный источник средств офшора — займ на 2,6 миллиона евро от другого офшора Mount Investment Holdings.

В сентябре 2017 года квартира была переписана с компании Zoranson напрямую на Арама и Ашота Габреляновых в равный долях. Перерегистрация была связана с добровольной ликвидацией компании Zoranson, о которой кипрский регистратор был уведомлен в апреле 2017 года.

«За факт переоформления квартиры со своего юрлица на себя лично Габреляновы заплатили во французскую казну 300 000 евро налогов (21 миллион рублей). Это очень много за просто переоформление документов (хозяева-то не изменились), но таковы законы, и Габреляновым зачем-то очень нужно было провернуть эту операцию. Можно, например, предположить, что "займ", на который квартира была куплена (от багамского Mount Investment Holdings), был получен от кого-то, с кем сейчас Габреляновы поругались. Или, например, если займ фиктивный, то они могут опасаться ареста активов на Кипре и поэтому заплатили аж 300 000 евро, чтобы этого избежать», — предполагают в ФБК.

Глава LifeNews не преминул прокомментировать расследование ФБК.