Наркоман устроил гонки с ДПС по международному аэропорту Казани (ВИДЕО)

Устроивший гонки в казанском аэропорту 40-летний уроженец Набережных Челнов Руслан Нуртдинов получил 15 суток ареста за административное правонарушение, связанное с хранением наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Также в отношении Нуртдинова возбуждено два уголовных дела по ст. УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» и «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества».

21 декабря поздно вечером ВАЗ-2115 под управлением Нуртдинова протаранил шлагбаум и заехал на территорию международного аэропорта Казани. Нарушитель разбил входную группу терминала, после чего проехал его насквозь, преследуемый сотрудниками ДПС. Выехав с другой стороны, автомобиль врезался в остановочный комплекс. В ходе осмотра автомобиля в сумке, принадлежащей водителю, обнаружен и изъят свёрток с веществом зелёного цвета весом около 5 граммов.

О пострадавших не сообщается. Аэропорт оценил ущерб от действий водителя в 6 млн рублей.

Агентство новостей «Между строк»