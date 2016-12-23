Сегодня: Пт, 23 Декабря, 2016 | USD 60.86 руб. 0.14   EUR 63.56 руб. 1.44   | -18 °C
23 Дек 2016 11:59 | Метки: Новости, видео

Наркоман устроил гонки с ДПС по международному аэропорту Казани (ВИДЕО)

Устроивший гонки в казанском аэропорту 40-летний уроженец Набережных Челнов Руслан Нуртдинов получил 15 суток ареста за административное правонарушение, связанное с хранением наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Также в отношении Нуртдинова возбуждено два уголовных дела по ст. УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» и «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества».

21 декабря поздно вечером ВАЗ-2115 под управлением Нуртдинова протаранил шлагбаум и заехал на территорию международного аэропорта Казани. Нарушитель разбил входную группу терминала, после чего проехал его насквозь, преследуемый сотрудниками ДПС. Выехав с другой стороны, автомобиль врезался в остановочный комплекс. В ходе осмотра автомобиля в сумке, принадлежащей водителю, обнаружен и изъят свёрток с веществом зелёного цвета весом около 5 граммов.

О пострадавших не сообщается. Аэропорт оценил ущерб от действий водителя в 6 млн рублей.

Агентство новостей «Между строк»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Наркоман устроил гонки с ДПС по международному аэропорту Казани (ВИДЕО)

Рекомендуемые новости:

64x64
23.Дек.16 10:06 | Комментарии: 0

Тагильский weekend топ-10: новые «Ёлки 5», World Snowboard Day и рождественский аукцион

О том, чем заняться со 23 по 25 декабря
64x64
22.Дек.16 22:07 | Комментарии: 0

Пострадавшая в лесу под Нижним Тагилом женщина заявила об угрозах и ссоре с охотником перед «случайным» выстрелом (ФОТО)

64x64
22.Дек.16 17:58 | Комментарии: 0

«На срок уже наговорили». Депутаты Нижнего Тагила попросят прокуратуру и полицию проверить деятельность агентства Ленды из-за пропавших бюджетных миллионов

Лента новостей

Министерство труда назвало плюсы повышения пенсионного возраста Министерство труда назвало плюсы повышения пенсионного возраста
23.12.2016 | Комментарии: 0
Мэр Нижнего Новгорода открестился от недвижимости в Майами и прошёл детектор лжи Мэр Нижнего Новгорода открестился от недвижимости в Майами и прошёл детектор лжи
23.12.2016 | Комментарии: 0
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн АН «Между строк» Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн АН «Между строк»
23.12.2016 | Комментарии: 0
Травившей своих детей крысиным ядом жительнице Асбеста предъявлено обвинение в двойном убийстве Травившей своих детей крысиным ядом жительнице Асбеста предъявлено обвинение в двойном убийстве
23.12.2016 | Комментарии: 0
Зимний сервис SKODA с выгодой до 25%! Зимний сервис SKODA с выгодой до 25%!
23.12.2016 | Комментарии: 0
Наркоман устроил гонки с ДПС по международному аэропорту Казани (ВИДЕО) Наркоман устроил гонки с ДПС по международному аэропорту Казани (ВИДЕО)
23.12.2016 | Комментарии: 0
В Свердловской области стали значительно больше пить В Свердловской области стали значительно больше пить
23.12.2016 | Комментарии: 0
Замглавы Великого Новгорода подозревают в педофилии Замглавы Великого Новгорода подозревают в педофилии
23.12.2016 | Комментарии: 0
Куйвашев обошёл Мединского и Навального в рейтинге медиаперсон-2016 Куйвашев обошёл Мединского и Навального в рейтинге медиаперсон-2016
23.12.2016 | Комментарии: 0
Россию призвали отменить закон об «иностранных агентах» Россию призвали отменить закон об «иностранных агентах»
23.12.2016 | Комментарии: 0

Наркоман устроил гонки с ДПС по международному аэропорту Казани (ВИДЕО)

На Уральском проспекте в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП (ФОТО, ВИДЕО)


Компании режиссёра Никиты Михалкова подозревают в хищении почти двух миллиардов рублей Компании режиссёра Никиты Михалкова подозревают в хищении почти двух миллиардов рублей
23.12.2016 | Комментарии: 0
УрФО лишился этапа Кубка мира по биатлону и конькобежному спорту из-за допинг-скандала УрФО лишился этапа Кубка мира по биатлону и конькобежному спорту из-за допинг-скандала
23.12.2016 | Комментарии: 0
Тагильский weekend топ-10: новые «Ёлки 5», World Snowboard Day и рождественский аукцион Тагильский weekend топ-10: новые «Ёлки 5», World Snowboard Day и рождественский аукцион
23.12.2016 | Комментарии: 0
Пострадавшая в лесу под Нижним Тагилом женщина заявила об угрозах и ссоре с охотником перед «случайным» выстрелом (ФОТО) Пострадавшая в лесу под Нижним Тагилом женщина заявила об угрозах и ссоре с охотником перед «случайным» выстрелом (ФОТО)
22.12.2016 | Комментарии: 0
Варвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам колонии Варвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам колонии
22.12.2016 | Комментарии: 0
«На срок уже наговорили». Депутаты Нижнего Тагила попросят прокуратуру и полицию проверить деятельность агентства Ленды из-за пропавших бюджетных миллионов «На срок уже наговорили». Депутаты Нижнего Тагила попросят прокуратуру и полицию проверить деятельность агентства Ленды из-за пропавших бюджетных миллионов
22.12.2016 | Комментарии: 0
Правительство запретит аптекам отпускать спиртовые препараты без рецепта Правительство запретит аптекам отпускать спиртовые препараты без рецепта
22.12.2016 | Комментарии: 0
Напавших на бригаду скорой помощи тагильчан приговорили к исправительным работам Напавших на бригаду скорой помощи тагильчан приговорили к исправительным работам
22.12.2016 | Комментарии: 0
Полиция Нижнего Тагила накрыла банду наркоторговцев с 3,5 килограммами запрещённых веществ Полиция Нижнего Тагила накрыла банду наркоторговцев с 3,5 килограммами запрещённых веществ
22.12.2016 | Комментарии: 0
Минтранс заявил об увеличении вдвое тарифа по системе «Платон» Минтранс заявил об увеличении вдвое тарифа по системе «Платон»
22.12.2016 | Комментарии: 0
Купи картину – спаси ребёнка. В Нижнем Тагиле пройдёт рождественский благотворительный аукцион Купи картину – спаси ребёнка. В Нижнем Тагиле пройдёт рождественский благотворительный аукцион
22.12.2016 | Комментарии: 0
На Уральском проспекте в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП (ФОТО, ВИДЕО) На Уральском проспекте в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП (ФОТО, ВИДЕО)
22.12.2016 | Комментарии: 0
Песков признал право Навального участвовать в выборах президента Песков признал право Навального участвовать в выборах президента
22.12.2016 | Комментарии: 0
За избиение фельдшера скорой помощи в Нижнем Тагиле два местных жителя предстанут перед судом За избиение фельдшера скорой помощи в Нижнем Тагиле два местных жителя предстанут перед судом
22.12.2016 | Комментарии: 0
Редактор PR-отдела «Уралвагонзавода» получил престижную литературную премию Редактор PR-отдела «Уралвагонзавода» получил престижную литературную премию
22.12.2016 | Комментарии: 0
Архив Все новости