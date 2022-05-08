Намедни. Нижний Тагил, 1987 год

Многие историки называют 1987 год «началом конца» Советского Союза, так как именно в этом году начались необратимые процессы в экономике страны, появились первые признаки изменений в сознании советских людей, началась переоценка ценностей, навязанная в ряде случаев извне. И хотя не всё, что происходило в этот год в нашей стране, носило негативный характер, ощущение того, что всех нас в скором времени ждут непростые времена, не отступало.

ЯНВАРЬ

Январь 1987 года запомнился тагильчанам ярким событием: 10 января состоялось открытие нового спортивного сооружения — Дворца ледового спорта на Вагонке. В тот день на праздник спорта пришли более 7000 зрителей. Открывал дворец директор УВЗ Вениамин Сотников — человек, сделавший очень много для того, чтобы этот спортивный объект появился в городе. А ещё через неделю тагильский спортклуб «Спутник» провёл здесь первый матч чемпионата СССР по хоккею с шайбой. Хозяева льда принимали барнаульский «Мотор» и победили со счётом 5:2.

21 января на базе Нижнетагильского краеведческого музея, его филиалов и закрытых цехов Нижнетагильского, Нижнесалдинского и Кушвинского заводов был создан музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала.



Дворец ледового спорта (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka/Dvorec-Ledovogo-Sporta.jpg)



Тем временем политическая жизнь страны продолжала бурлить, выбрасывая на страницы газет и экраны телевизоров всё новые и новые сообщения о том, как заботится наша «родная партия» о благополучии советских жителей. 27 января на пленуме ЦК КПСС генеральный секретарь Михаил Сергеевич Горбачёв зачитал доклад «О перестройке и кадровой политике», в котором вместо прежней концепции ускорения предложил новую стратегическую линию развития СССР, получившую название «Перестройка».

ФЕВРАЛЬ

12 февраля свой 60-летний юбилей отмечал тагильский хоккей с мячом. Созданная в 1927 году сборная команда города по «русскому хоккею» уже год спустя завоевала серебряные медали на первенстве Уральской области. В 1930 году в Нижнем Тагиле в хоккей с мячом играло семь любительских команд, а в пяти школах города были открыты детские секции, где ребят обучали катанию на коньках, работе с клюшкой, командному взаимодействию.

27 февраля свой полувековой юбилей отметил тагильский трамвай. В канун 50-летия пуска в Нижнем Тагиле первого трамвая в коллективах трамвайных управлений НТМК и УВЗ прошли торжественные собрания. Десятки работников получили почётные грамоты и денежные премии.



Тагильские трамваи на улице Островского (фото: Ааре Оландер / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/fototagil-1960-1990-gody/273a-29-marta-1989-g.-Ulica-Ostrovskogo.-Avtor.-Aare-Olander-Jestonija-Tallin.jpg)



Любопытно, что в тот же самый день отмечалась 110-я годовщина начала движения поездов по Горнозаводской железной дороге сообщением Пермь — Екатеринбург, которая вошла в состав Свердловской железной дороги МПС РСФСР. Но железнодорожники отметили эту дату гораздо скромнее трамвайщиков.

МАРТ

Начало марта 1987 года принесло стране немало приятных сюрпризов. 3 марта в Москве прошла презентация журнала «Бурда» на русском языке, что вызвало настоящий ажиотаж у советских домохозяек. Журнал сразу стал предметом вожделения провинциальных модниц и попал в разряд дефицитных товаров. Перепродажей «Бурды» занимались даже фарцовщики, прося за очередной выпуск тройную цену.

7 марта на Центральном телевидении вышла передача «До и после полуночи» с ведущим Владимиром Молчановым, которая стала необычайно популярна. Гостем первой программы был популярнейший актёр театра и кино Андрей Миронов.



Фото неизв. автора / ЦТ СССР, 1987 г. / фрагмент ориг. изображения

(https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/2419806/pub_5f1de08eb646dd546e9ae1c2_5f1ed7e6d4781b1af5516cc1/scale_1200)



В середине марта в городской газете «Тагильский рабочий» появилась статья двух сотрудников Нижнетагильского историко-революционного музея под названием «Велосипед Артамонова: легенды и документы». В публикации рассказывалось о том, что велосипед Артамонова, долгое время экспонировавшийся в нашем музее, является технической подделкой конца XIX века. Также ставилось под сомнение существование самого Артамонова. Статья основывалась на том, что в местных архивах не нашлось никаких документов, связанных с велосипедом или с самим мастером. Статья вызвала неоднозначную реакцию читателей. Велосипед убрали из экспозиции музея. А через 20 лет тагильские краеведы нашли доказательства того, что и мастер Артамонов, и его велосипед реально существовали.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://www.mirf.ru/wp-content/uploads/2017/01/artamonov_01-2.jpg)



Спустя ещё несколько лет выяснилось, что изгнанный из музея велосипед не был «технической подделкой», а являлся копией оригинала, которую изготовили для Нижегородской промышленной выставки.

АПРЕЛЬ

Апрель 1987 года был отмечен несколькими катастрофами. 12 апреля произошла авария на трассе магистрального газопровода Ямбург — Елец в Тюменской области. И хотя обошлось без жертв, на несколько дней газопровод был выведен из строя. 16 апреля в заливе Петра Великого в Японском море в ходе стрельб ракетами по мишеням одной из ракет был поражён малый ракетный корабль «Муссон». После того как на его борту взорвался боекомплект, судно затонуло. В результате ЧП погибли 39 человек, ещё два десятка моряков получили ранения разной степени тяжести.

20 апреля на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая» метрополитена Москвы случился сильный пожар, в результате которого сгорели несколько вагонов. Сильно пострадала и станция «Павелецкая». В этот раз обошлось без жертв.

Эти события получили в советской прессе очень скромное освещение — в несколько строк, почти без подробностей. Зато газеты, радио и телевидение продолжали рассказывать о традиционном коммунистическом субботнике, проходившем с 20 по 22 апреля по всей стране.



На субботнике (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://tn.fishki.net/26/upload/post/2021/02/15/3611079/tr3.jpg)



Нижнетагильский горком партии в тот год доложил о том, что во Всесоюзном субботнике приняли участие 187 тысяч человек, попутно признав, что это меньше, чем в прошлом и позапрошлом годах.

МАЙ

11 мая в Нижнем Тагиле были подведены предварительные итоги подготовки пионерских лагерей к приёму школьников в дни летних каникул. Первыми отчитались о готовности своих загородных лагерей котельно-радиаторный завод (пионерлагерь «Янтарный»), цементный завод (пионерлагерь «Солнечный») и «Уралвагонзавод» (пионерские лагеря «Рябинушка» и «Лесная сказка»). В протоколе заседания горисполкома указывалось, что готовность остальных пионерских лагерей составляет 90–95%. В числе основных нерешённых проблем были названы нехватка персонала, неудовлетворительное состояние дорог, плохое водоснабжение. На устранение этих недостатков давалось две недели. Чем закончилась эпопея с подготовкой пионерских лагерей к летнему сезону, многие тагильчане не узнали. 28 мая в стране разразился жуткий скандал, освещением которого занялись буквально все средства массовой информации: в центре Москвы приземлился лёгкий самолет, управляемый 18-летним гражданином ФРГ Матиасом Рустом. Обсуждение этого инцидента, предположения, как самолёт пролетел из Хельсинки до Москвы, обойдя сложную и сверхнадёжную систему советской противовоздушной обороны, долгое время не сходили с газетных полос и экранов телевизоров.



Матиас Руст совершает посадку на Красной площади (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2019/05/rust-4_result.jpg)



ИЮНЬ

В начале июня 1987 года Дзержинский район бодро отчитался по итогам первого полугодия. В отчётном документе говорилось, что за полгода предприятия района выполнили план по производству товаров народного потребления, число наименований которых возросло до 143, на 101,5%. В то же время в отчёте отмечалось возросшее число обращений жителей Вагонки в райисполком и районный комитет партии. Чаще всего жители Дзержинского района обращались по поводу неудовлетворительной работы общественного транспорта, улучшения жилищных условий, торговли некачественными товарами; просили отремонтировать дороги, жилые дома, детские сады, привести в порядок места общественного пользования.



Дзержинский район. Улица Зари (фото неизв. автора / фрагмент ориг изображения)

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka/116.jpg)



Политическая жизнь страны тем временем была отмечена рядом знаковых событий. 11 июня на заседании Политбюро обсуждался вопрос о переходе предприятий на полный хозрасчёт. 21 июня на местных выборах в СССР в 5% избирательных округов были представлены несколько кандидатов — первые выборы на альтернативной основе. 22 июня в Москву прилетел актёр, певец и композитор Адриано Челентано вместе с женой-певицей Клаудией Мори и детьми. Их гидом по столице стал известный советский актёр и режиссёр Ролан Быков. Челентано и Мори дали два концерта, а большую часть свободного времени посвятили знакомству с Москвой.



Ролан Быков, Адриано Челентано и Клаудия Мори в Москве (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://tabloid.net.ru/wp-content/uploads/2020/03/чел1.jpg)



С 23 по 27 июня в Москве состоялся Всемирный конгресс женщин, в котором приняли участие представители 150 стран. Завершился же месяц значительным научным событием — запуском автоматической орбитальной станции «Космос-1870».

ИЮЛЬ

В июле началось создание Нижнетагильского территориально-производственного объединения «Главсредуралстрой», которое впоследствии назовут первой корпорацией Свердловской области. Руководителем объединения был назначен Эдуард Россель. Созданию новой структуры предшествовало постановление Свердловского облисполкома «О мероприятиях по созданию межотраслевых территориально-производственных объединений в городах и районах области», в котором Нижний Тагил был назван одной из площадок этого экономического эксперимента.

1 июля в СССР был принят закон «О государственном предприятии в СССР», который расширял самостоятельность хозяйственных единиц и переводил их на самофинансирование.

Ещё одним событием, которому советские средства массовой информации уделили особое внимание, стал судебный процесс над бывшим главарём гестапо Клаусом Барбье. 4 июля суд французского города Лион приговорил военного преступника к пожизненному заключению.

6 июля торжественно открылся XV Московский кинофестиваль, председателем жюри которого стал американский актёр Роберт Де Ниро. Специальной премией был отмечен фильм «Курьер» режиссёра Карена Шахназарова. Надо сказать, что «Курьер» прошёл в тагильских кинотеатрах ещё в июне, но особого ажиотажа у зрителей не вызвал.

Другим ярким событием июля 1987 года стала XIV летняя Универсиада, которая прошла в югославском Загребе с 8 по 19 июля. Больше всего золотых медалей собрала команда США — 27 (всего, с учётом серебряных и бронзовых медалей, — 71). Второе место в медальном зачёте заняла сборная СССР — 23 золота (всего — 75), а на третье место вышла сборная команда Румынии — 21 золотая медаль (всего — 43). В первой десятке медального зачёта оказались команды Италии, КНР, Югославии, Германской Демократической Республики, Венгрии, Великобритании и Нидерландов.

АВГУСТ

1 августа в Советском Союзе были отменены лимиты на подписку для всех газет и журналов. Теперь не надо было подписываться на «Правду» или «Экономическую газету» для того, чтобы получить подписку на «Тагильский рабочий». Отменены были лимиты и на такие популярные журналы, как «Юный техник», «Работница», «Техника — молодёжи», «Иностранная литература», «Роман-газета», «Наука и жизнь» и ряд других дефицитных изданий.

3 августа на Центральном телевидении появилась информационно-аналитическая передача «Прожектор перестройки», в которой освещался ход проводимых в стране реформ. Программа просуществовала почти два года. За время её существования в адрес редакции пришло более 100 тысяч писем телезрителей, в которых они сообщали о недостатках, мешающих ходу реформ, или благодарили за оперативную реакцию на сигналы с мест.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://ic.pics.livejournal.com/monetam/9282039/985682/985682_600.jpg)



Тем временем в Нижнем Тагиле снова произошло серьёзное ЧП. В пионерском лагере «Солнечный» потерялись два мальчика 11 и 12 лет. На поиски ребят был поднят весь педагогический состав лагеря, участковый инспектор села Николо-Павловское, наряд патрульно-постовой службы. Поиски длились почти двое суток. «Потеряшек» нашли живыми, но голодными сотрудники рабочей милиции, охранявшие соседний лагерь. Как выяснилось позднее, подростки решили съездить в Нижний Тагил на электричке и вернуться к ужину, но не сориентировались в лесу и ушли в противоположную от железнодорожной станции сторону.

СЕНТЯБРЬ

В Нижнем Тагиле в сентябре чествовали городское отделение Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов, которое отмечало свой полувековой юбилей. А в Свердловске были названы самые успешные производственные кооперативы, благодаря которым область вошла в первую десятку регионов РСФСР с динамично развивающимся кооперативным движением. Кроме того, областные власти отчитались об установлении прямых экономических связей с Финляндией.

4 сентября в Москве состоялся суд над немецким пилотом Матиасом Рустом, приземлившимся на своем самолёте на Красной площади 28 мая. Подготовка к суду и сам суд, приговоривший Руста к четырём годам заключения, широко освещался в СМИ, что преподносилось как проявление гласности. Ещё одним примером того, что страна готова следовать курсом гласности, стало постановление Политбюро ЦК КПСС от 27 сентября 1987 года, в котором сообщалось об образовании Комиссии по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30–40-х и начала 50-х годов. В состав комиссии вошли члены Политбюро Соломенцев, Яковлев, Демичев, Лукьянов, Разумовский, Болдин, Смирнов и председатель КГБ СССР Чебриков.

ОКТЯБРЬ

2 октября 1987 года на Центральном телевидении начался показ программы «Взгляд». Первыми ведущими передачи, ставшей одной из самых любимых у советских телезрителей, были Олег Вакуловский, Дмитрий Захаров, Владислав Листьев и Александр Любимов. Позднее в программе стали появляться и другие ведущие: Александр Политковский, Артём Боровик, Евгений Додолев, Владимир Мукусев (который позднее недолго работал на телевидении Новоуральска и подготовил несколько сюжетов для «Тагил-ТВ») и даже мэтр советского телевидения Игорь Кириллов. Программа «Взгляд» долгое время оставалась одной из самых рейтинговых передач Центрального телевидения и ОРТ.



Ведущие программы «Взгляд» в «классическом» составе (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://22-91.ru/upload/images/photo/42/b5/8241cac4a8768e2cac0677e968041315390799.jpg)



6 октября на Нижнетагильском заводе им. Куйбышева был остановлен доменный цех — последнее действующее подразделение предприятия. По этому случаю на заводе был проведён прощальный митинг, на котором под звуки заводского гудка директору Нижнетагильского музея-заповедника горнозаводского дела был вручен символический ключ от завода.



Фото Д. Кужильного / с разрешения автора



21 октября на очередном пленуме ЦК КПСС Борис Ельцин выступил с резкой критикой темпов перестройки. А ещё день спустя Иосифу Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе. 31 октября в Нагорно-Карабахской области состоялась первая демонстрация за воссоединение с Арменией. Наблюдатели отмечали, что в ней приняли участие более 200 человек.

НОЯБРЬ

Ноябрь в стране начался с известия, которое обнадёжило тысячи советских граждан, страстно мечтающих пополнить ряды автовладельцев, но не имевших достаточно средств для покупки «Москвича», «Лады» или «Волги». С конвейера АвтоВАЗа сошли первые автомобили ВАЗ-1111 «Ока». Правда, анонсированная за полгода до появления нового автомобиля цена в 2860 рублей к ноябрю подросла до 3000 рублей, а к февралю следующего года — до 3500 рублей, но за новинкой сразу выстроились огромные очереди. Первые счастливые обладатели «Оки» почти сразу прозвали машину «бешеной табуреткой», но не уставали нахваливать новый автомобиль за то, что он компактный, экономичный и эргономичный.

6 ноября театральная общественность Нижнего Тагила отмечала 135 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка — уроженца посёлка Висимо-Шайтанского завода, известного уральского писателя, публициста и драматурга. В Нижнем Тагиле несостоявшийся медик и недоучившийся юрист Дмитрий Мамин прожил всего несколько недель, скрываясь в доме приказчика Якима Колногорова от преследований инженера Салдинского завода Алексеева, жену которого будущий «певец Урала» соблазнил. О Нижнем Тагиле у писателя остались только негативные впечатления, которые он переносил в свои рассказы и очерки. Тем не менее после Октябрьской революции в честь Мамина-Сибиряка была названа улица, также его имя присвоили городскому драматическому театру, на сцене которого было поставлено несколько спектаклей по произведениям писателя.



Нижнетагильский драматический театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка

(фото: Евгений Шалгин / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/evgenij-shalgin/Evgenij-Shalgin-o.jpg)



20 и 21 ноября в Свердловске прошли массовые акции в поддержку Бориса Ельцина. Группа общественников «Митинг-87» выступила с требованием публикации материалов октябрьского пленума ЦК КПСС без купюр.

Месяц снова закончился трагедией. 29 ноября близ границы Грузинской и Азербайджанской ССР столкнулись грузовой и почтово-багажный поезда, в результате чего погибли 30 человек, ещё 66 получили травмы разной степени тяжести.

ДЕКАБРЬ

8 декабря в Вашингтоне Михаил Горбачёв и президент США Рональд Рейган подписали Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, который вступал в силу с 1 июня 1988-го. Документ считался большой победой советской дипломатии, «первым шагом к разоружению ядерных стран» и «предвестником серьёзного улучшения советско-американских отношений».

17 декабря в возрасте 76 лет ушёл из жизни Аркадий Исаакович Райкин. О смерти всенародно любимого актёра страна узнала только спустя сутки. Не получило должного освещения и другое событие в культурной жизни «колыбели перестройки» — гастроли суперпопулярной рок-группы Uriah Heep, которая дала 10 концертов в Москве и стала, как писал журнал New Musical Express, «пионером экспансии серьёзной рок-музыки в Советский Союз».



Uriah Heep в Москве (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://tci.ru/upload/iblock/8f3/8f3fcd1f8b7e24e3250378c3f340b68a.jpg)



В середине декабря КГБ СССР информировал Политбюро ЦК КПСС об активизации оппозиции в Свердловской области. В служебной записке сообщалось, что в Свердловске расширяют свою деятельность общественная организация «Отечество» и движение «Демократический союз», которые открыто заявляют, что находятся в оппозиции к КПСС. Отмечалось, что «Отечество» стоит на монархических и антисемитских позициях, а «Демократический союз» не скрывает свою ориентацию на Запад и выступает за либерализацию внутренней и внешней политики Советского Союза.

В Нижнем Тагиле 29 декабря свой 20-й день рождения отмечала шахта «Евстюнинская».

Горняков поздравили первые лица города и руководство Высокогорского рудоуправления. На состоявшемся торжественном собрании передовики производства были награждены почётными грамотами, после чего перед собравшимися выступили самодеятельные коллективы.



Фото: Михаил Mishainik, 2010 г. / фрагмент ориг. изображения

(https://i.miningwiki.ru/8/82/Шахта_Естюнинская1.jpg)



Любопытно, но днём ранее мог бы отметить своё 120-летие Евстюнихинский карьер, где с 1867 года шла добыча железной и медной руды. Карьер разрабатывался и в советское время, но почему-то про эту дату забыли.

(с) 2022. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»