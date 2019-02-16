На «Уралвагонзаводе» обнаружили ОПГ, похитившую металлопрокат на 18 млн рублей

В Нижнем Тагиле расследуется дело организованной преступной группы, с ноября 2016 по август 2017 года похитившей с территории НПК «Уралвагонзавод» металл на 18 миллионов рублей, со ссылкой на правоохранителей пишет «Правда УрФО».

По данным следователей полиции, на заводе действовала объединённая преступная группировка, организовали которую руководители компании по сбыту металла. Один из преступников ранее работал в автотранспортном цехе предприятия и смог благодаря бывшим коллегам организовать схему хищения металлопроката.

«Вагон с металлопрокатом подгоняли максимально близко к забору, специальным краном перегружали металл в фуры-длинномеры и прямиком отправляли их в Екатеринбург для продажи. Действовали искусно: перетарку одного вагона проводили всего за час», — рассказал собеседник издания.

По его словам, речь идёт об ущербе в особо крупном размере — на 18 млн рублей. Члены ОПГ успели совершить 9 краж и одно покушение на хищение имущества УВЗ. Фигурантами уголовного дела сейчас являются 23 человека.

Организатором ОПГ являлся Игорь Савашинский, заместитель гендиректора ООО «Скиф». Его подельником стал Сергей Суслов, экс-сотрудник автотранспортного цеха «Уралвагонзавода». В 2017 году в ходе последней попытки хищения часть обвиняемых взяли с поличным, а организаторы кражи подались в бега. Задержали их лишь спустя 5 месяцев на съёмной квартире в Екатеринбурге. В январе 2018 года оба фигуранта были взяты под стражу. В ноябре 2018 года их по решению апелляционного суда выпустили из СИЗО и поместили под домашний арест.

В пресс-службе УВЗ подтвердили факт возбуждения уголовного дела. Подробности в компании пояснять не стали, уточнив, что вскрыла преступление служба безопасности завода, но дальнейшим расследованием занимаются полицейские.

В настоящее время предполагаемые организаторы краж с УВЗ выпущены из-под домашнего ареста. Представители главного следственного управления ГУ МВД РФ по Свердловской области в январе 2019 года в ходе заседания Дзержинского райсуда Нижнего Тагила об избрании меры пресечения для фигурантов уголовного дела ходатайствовали о смене домашнего ареста на «запрет определённых действий». Основным аргументом следователей стало обстоятельство, что «собранных доказательств достаточно для составления обвинительного заключения». Кроме того, у адвокатов нашлись аргументы по обоим обвиняемым: у Игоря Савашинского за время нахождения в розыске и домашнего ареста появились жена и двое малолетних детей, которых он усыновил, а Сергею Суслову понадобилось заботиться о матери-инвалиде, которая самостоятельно передвигаться практически не может (раньше ей помогал отец Суслова, но в начале 2019 года он скончался).