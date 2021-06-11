Мосты Нижнего Тагила, которые тоже достойны места в энциклопедии (часть 2)

Публикуем сегодня вторую часть подборки от Дмитрия Кужильного о мостах Нижнего Тагила, каждый из которых имеет уникальную историю, достойную попадания в энциклопедию (а не только строящийся мост через Тагильский пруд). Первую часть читайте вот по этой ссылке.

Ещё раз подчеркнём, что город, стоящий на 24 горах, как иногда называют Нижний Тагил, может и должен гордиться своими мостами. Чтобы как можно больше людей знали их историю, рассказывали о них друзьям, родным, своим детям, мы подготовили для вас очень интересный материал.

Сегодня о том, как один мост подарил жителям Тагилстроя прямой трамвайный маршрут, а другой стал самым большим достижением в тагильском мостостроительстве советского периода. А также о невезучей переправе на Папанина и самом известном тагильском пешеходном мосте — Горбатом. Приятного чтения.

Мосты новые и не очень

В советский период мостостроительство в городе продолжилось, хотя в большинстве своём оно сводилось к ремонту старых мостов и возведению пешеходных мостов и переходов. Что касается мостов, рассчитанных на движение автотранспорта, то за 70 с лишним советских лет их построили всего пять.

Первым был деревянный мост через реку Тагил на улице Красноармейской. Строили его в спешке, с привлечением солдат нижнетагильского гарнизона. Наверное, поэтому мосту присвоили гордое название — имени Красной Армии. В народе же мост окрестили Новым.

Мост им. Красной Армии (фото из архивов НТГИА, 1927 г.) (http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb/Mosty-Nizhnego-Tagila.-Novyj-most-Ul-Krasnoarmejskaja..jpg) Мост им. Красной Армии (фото из архивов НТГИА, 1927 г.) (http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb/34-2586..jpg)

Через два года, во время наводнения, повлекшего за собой прорыв заводской плотины, мост смыло водой. Его отстроили заново, попутно расширив и оборудовав тротуары для прохода пешеходов. После реконструкции мост прослужил почти полвека, устоял во время сильного наводнения 1964 года, но в 1980-х по причине ветхости был переведён в пешеходный и, в конце концов, снесён. На его месте построили сначала железобетонный пешеходный мост, а в 2015 году рядом появился и мост для автотранспорта, который в официальных документах почему-то значится как временный.

Новый мост (им. Красной Армии) в 1962 г. (http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil/85-Most-ul.-Krasnoarmejskaja-1962-god.-Foto-Kozhevnikova-A.-F..jpg) Новый мост (им. Красной Армии) во время наводнения 1964 г. (http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/d0bed0b4d0bdd0b0/Staryj-most-im.-Krasnoj-Armii-po-ul.-Krasnoarmejskoj-vo-vremja-navodnenija-1964-g..jpg) Новый мост (им. Красной Армии) в 1970 г. (http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/fototagil-1960-1990-gody/Vid-na-Krasnoarmejskij-most-s-ul.-Serova-foto-70-h-gg..jpg) Новый мост (им. Красной Армии) в 1988 г. (фото А. Ф. Кожевникова и Г. П. Павлова) (http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/n-tagil-1986-1988-god/v-1988.jpg)

В 1947–1948 годах в Нижнем Тагиле появилось ещё два моста.

Один из них, переброшенный через речку Вязовку, соединял между собой улицы Пархоменко и Пугачёва. Этот мост снесли после того, как Вязовку убрали в железобетонный коллектор, а поверх построили проезжую часть, влившуюся позднее в улицу Серова.

Второй мост не только соединил улицу Циолковского с Индустриальной, но и позволил пустить на Тагилстрой прямой трамвайный маршрут. До этого желающим попасть на Тагилстрой приходилось выходить из трамвая у стадиона «Строитель», переходить по пешеходному мосту к хлебозаводу и уже там садиться на трамвай, который доставлял пассажиров к проходным завода или в жилую зону. Теперь же трамваи маршрута № 2 доставляли пассажиров с Тагилстроя в центр города без пересадок.

Оригинального названия этот мост не имел. В прессе и официальных документах его называли или «путепроводом на Тагилстрой», или «мостом у хлебозавода». За все годы, что мост находился в эксплуатации, его несколько раз реконструировали, расширяя и проезжую часть, и пешеходные зоны. Поставить путепровод на длительный капитальный ремонт решили лишь в 2020 году.



Кадр из новостного сюжета ТК «Тагил-ТВ»



Но самым большим достижением в тагильском мостостроительстве советского периода стал мост через реку Тагил, который соединил прямыми автотранспортными и трамвайными путями Выю и Красный Камень. Строительство его началось во второй половине 1970-х, а сдать объект «под ключ» планировалось 19 июля 1980 года, к открытию XXII летних Олимпийских игр в Москве. Поэтому и название мосту было выбрано заранее — Олимпийский.

Строительство Олимпийского моста (фото из архива НТГИА, 1978 и 1980 гг.) (http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/stroitelstvo-tagila/25-Stroitelstvo-mosta-po-ul.-Kosmonavtov.-1980-god..jpg) Строительство Олимпийского моста (фото из архива НТГИА, 1978 и 1980 гг.) (http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/stroitelstvo-tagila/25-Stroitelstvo-mosta-po-ul.-Kosmonavtov.-1980-god..jpg)

Строителям удалось завершить работы в срок, но тагильские дорожники традиционно для тех лет не успевали за смежниками, и движение по мосту пустили уже на следующий год.



Торжественное открытие движения по Олимпийскому мосту 19 августа 1981 г.

(http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/stroitelstvo-tagila/Ceremonija-otkrytija-tramvajnogo-dvizhenija-Krasnyj-Kamen-Vyja-15-avgusta-1981-g.-NTGIA.-Kollekcija-fotodokumentov.Op.1N1.D.1754.jpg)



Последним мостом советского периода, который удалось успешно завершить, стал путепровод на проспекте Мира, в районе строительного техникума. Мост-путепровод был частью грандиозных планов по благоустройству улицы Серова, которая должна была разгрузить автомобильный поток на улицах Циолковского, Октябрьской Революции и проспекте Мира. В конце 1980-х такая идея казалась вполне разумной и экономически оправданной. В 1989 году участок проспекта Мира от улицы Новострой до Красной был поставлен на реконструкцию.

Строительство моста-путепровода на проспекте Мира (фото неизв. авт., 1989–1990 гг.) (http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/stroitelstvo-tagila/18-Prokladka-ul.-Serova-i-stroitelstvo-mosta-pr.-Mira-nad-ul.-Serova.-1990-e-gody..jpg) Строительство моста-путепровода на проспекте Мира (фото неизв. авт., 1989–1990 гг.) (http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/stroitelstvo-tagila/18-Stroitelstvo-ul.-Serova-i-mosta-na-pr.-Mira..jpg)

Строительство продолжалось до 1992 года, а на следующий год движение по проспекту Мира было восстановлено в полном объёме.

В планы по благоустройству улицы Серова входило и строительство моста через реку Тагил в районе улицы Папанина. Мост начали строить, но начавшиеся в стране падение производства и гиперинфляция не позволили завершить объект.

Недостроенный мост в районе ул. Папанина (фото И. Сивкова, 2012 г.) (http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/stroitelstvo-tagila/Nedostroennyj-s-1990-h-godov-most-po-ul-Papanina.-dekabr-2012-god.-Sivkov-Igor...-kopija.jpg) Недостроенный мост в районе ул. Папанина (фото И. Сивкова, 2012 г.) (http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/stroitelstvo-tagila/Nedostroennyj-s-1990-h-godov-most-po-ul-Papanina.-dekabr-2012-god.-Sivkov-Igor.-kopija.jpg)

Говоря о тагильских мостах, никак нельзя не упомянуть самый известный в городе пешеходный мост — Горбатый. Он был построен в 1928 году, соединял собой улицы Папанина и Тагильскую и проходил над реками Тагил и Рудянка и территорией завода имени В. В. Куйбышева. Мост был деревянный и постоянно страдал от дождей, снега и проходящих под ним составов с раскалённым шлаком. Для его обслуживания была даже создана отдельная бригада ОКСа, которая чистила и ремонтировала мост по мере необходимости.



Горбатый мост (фото из архивов НТГИА, 1930 г.)

(http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb/Gorbatyj-most.jpg)



В 1941 году по предложению трудящихся завода был разработан проект металлического моста, и в 1944-м деревянный мост был заменён стальным. Руководство завода имени Куйбышева решило дать мосту более благозвучное название и предложило называть его мостом Металлургов. Но в народе мост так и продолжали называть Горбатым.