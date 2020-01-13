Московский адвокат потребовал проверить миллиардный выигрыш в «Столото»

Московский адвокат Александр Сергеев потребовал, чтобы налоговая служба проверила миллиардный розыгрыш в «Столото». Как пишет Mash, мужчина считает, что лотерея прошла с нарушениями. Также телеграм-канал «Медиакиллер» нашёл связь между победителем и владельцем лотереи.

По словам Сергеева, поскольку эфир розыгрыша, в ходе которого был определён обладатель миллиарда рублей, шёл в записи, можно предположить, что выигрышные билеты были напечатаны специально. Также, по его данным, некоторые победители лотереи жалуются в интернете, что не могут получить выигрыш из-за некого системного сбоя.

Как пишет «Медиакиллер», Надежда Бартош, ставшая обладательницей миллиарда от «Столото», является владелицей торгового дома «Царский осётр». Компания занимается икорным бизнесом. Телеграм-канал назвал розыгрыш «легализацией миллиарда путём публичной сказки про выигрыш в лотерею».

До неё гендиректором «Царского осетра» был Сергей Караогланов, который ранее был соучредителем в фирме ООО «СКВ Интернэшнл» вместе с Владимиром Караоглановым, который является генеральным директором ЗАО «Стройсервис» и бывшим членом правления ЗАО «Моспромстрой» — крупнейшего московского застройщика отелей при Юрии Лужкове. Куратором компании был московский чиновник, вице-мэр Иосиф Орджоникидзе, дочь которого замужем за владельцем «Столото» Арменом Саркисяном.