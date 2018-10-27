«Младший брат» Нижнего Тагила — посёлок Черноисточинск

Так исторически сложилось, что эти два населённых пункта — Нижний Тагил и Черноисточинский посёлок — не могли существовать друг без друга. Не построй Демидовы в 1725 году на реке Тагил чугунолитейный завод, не появился бы и Черноисточинский завод, а вскоре и посёлок, которому в этом году исполнилось ни много ни мало 292 года…



Вид на Черноисточинский посёлок (фото 2016 г.)



Известно, что незадолго до пуска Нижнетагильского завода Никита Демидович Антюфеев в письмах к сыну Акинфию не раз высказывал опасения в том, что «заводишко тот хлопот нам принесёт немало, а посему надобно немедля строить близ Тагильскаго заводу молотову[ю] фабрику, а то и не одну...»

Завод на Тагил-реке заработал в 1725 году, и очень скоро стало ясно, что его передельное производство не в состоянии переработать всё, что выдавали домны. В какой-то мере такая ситуация сложилась из-за того, что изначально, при строительстве завода, молотовые «фабрики» были заложены недостаточно мощные, но основной причиной было маловодие. Заводской пруд плохо наполнялся водой, которая в то время являлась главной движущей силой передельного производства. Поэтому уже в сентябре 1725-го Акинфий принялся активно искать «угожее место для устроения подливной фабрики». И вскоре такое место нашлось — «под горою, на самом истоке речки, что течёт из Чёрного озера». Акинфий Никитич поспешил заявить место в Берг-коллегию. И 9 февраля 1726 года Берг-коллегия выпустила указ, дающий заявителю право «строить на реках Исток, Шайтанке да Утке-реке вновь молотовых фабрик для переделу чугуна в железо, где ныне построены у него Демидова для дела стругов пильные мельницы...»

Указ Берг-коллегии был не единственным разрешающим документом: ему предшествовал указ царя Петра, изданный в январе того же года и разрешающий «заводить молотовые фабрики ради умножения железа и его прочности» на перечисленных выше реках.

Разрешительные документы ещё не успели доехать до Урала, а Акинфий Никитич уже отправил на Исток команду во главе с плотинным мастером Леонтием Злобиным. Вскоре начались подготовительные работы: рубка леса, планировка, заготовка строительного материала. Акинфий регулярно наезжал на место стройки, смотрел, как движется дело, беседовал с мастеровыми, торопил.

Так начиналась история Черноисточинского завода, а с ним и заводского посёлка, который нынче многие называют просто Чёрной...



П. П. Веденецкий «Вид Черноисточинского завода на Урале в 1836 году»



Первое железо завод выдал уже в конце 1726 года, и, хотя строительство завода продолжалось три года и завершилось весной 1729-го, именно с 1726 года идёт отсчёт истории Черноисточинского посёлка.

Черноисточинский завод начал перерабатывать тагильский чугун, но вскоре его пришлось остановить — малоснежная зима и засушливое лето сказались на уровне воды в заводском пруду. Акинфий Никитич сам объехал окрестности и был неприятно удивлён пересохшими ручьями и обмелевшими речками, что питали водой заводской пруд. Плотину Черноисточинского завода подняли, но это мало помогло, и завод какое-то время был вынужден работать на треть своих возможностей.

Впоследствии проблема маловодия оказывала существенное влияние на работу завода вплоть до лета 1849 года. Лишь после того, как крепостной гидротехник-самоучка Клементий Ушков устроил для пополнения заводского пруда водой свою «канаву», завод заработал без оглядки на капризы уральской погоды.



Ушковская «канава» (фото 2010 г.)



Тем не менее в полноводные годы Черноисточинский завод довольно успешно решал проблемы передела тагильского чугуна. Так, в 1734 году здесь было произведено более 32 тысяч пудов железа разных сортов, а к 1743-му завод давал до 43 тысяч пудов железа. Позднее, в 30-х годах XIX столетия, здесь было запущено опытное производство по пудлингованию железа и открыт цех по изготовлению посуды и других «товаров народного потребления» из чугуна и железа.



Черноисточинский завод (фото 1890-х гг.)





Рабочие Черноисточинского завода (фото 1900 г.)



Одновременно с развитием завода рос и заводской посёлок. Если до появления завода эти места населяли лишь немногочисленные старообрядцы да беглые, то в 1726–1728 годах сюда были переселены полторы сотни мастеровых и работных людей, многие из которых переезжали на Чёрный Исток с семьями. На 1748 год в штате завода числилось более 160 человек, ещё 60 человек числились «при заводе, за штатом». Но если большинство первых переселенцев были переведены сюда с Нижнетагильского и Лайского заводов, то позднее в Черноисточинск стали привозить крепостных и из других губерний. Переселенцам из заводской кассы выделялись ссуды на постройку домов и обзаведение хозяйством, нарезались участки для покосов и заготовки дров. К концу XVIII века в посёлке появились первые улицы — Мастерская, Нагорная, Заводская, Висимская, Напольная. Интересно, что до 1833 года в посёлке не было своей церкви и все жители посёлка числились за приходом Входо-Иерусалимского собора.

Первая церковь в Черноисточинске была деревянной. Строительство же каменной церкви началось только в 1856 году, после того как деревянная церковь сгорела. Новый храм строился на деньги Демидовых и был построен через шесть лет, в 1862 году.



Церковь апостолов Петра и Павла в Черноисточинске (фото 2010 и 2016 гг.)



Любопытно, что церковь Апостолов Петра и Павла в Черноисточинском посёлке оставалась действующей все годы советского периода, за исключением первых трёх лет Великой Отечественной войны...

Подлинный расцвет посёлка пришёлся на середину XIX века. В 1825 году вблизи Черноисточинска были открыты золотые и платиновые россыпи, и с той поры старательский промысел стал для местных жителей своего рода хобби. Наверное, не было в посёлке такой семьи, члены которой не занимались бы поиском и добычей этих драгоценных металлов. Мыли золото и платину как артельно, так и в одиночку; «и ковшом, и шапкой».

Известный немецкий учёный Христиан Готфрид Эренберг, побывавший в сентябре 1829 года в Нижнем Тагиле и Черноисточинском вместе с другим немецким учёным Александром фон Гумбольдтом, записал в своём дневнике:

«Моют здесь совершенно бессистемно, уповая на Бога и везение. Кто-то умудряется за день намыть на корову, лошадь или избу, а кто-то за неделю едва набирает металла на полпуда муки...»

Позднее писатель Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк писал по этому же поводу:

«На въезде в Чёрную, как местные ещё зовут Черноисточинский завод, я обратил внимание на ряд новых домов с палисадниками, с крашеными воротами и вычурной резьбой по карнизу. Внутреннее убранство их говорило о зажиточности хозяев: ковры на полу, кисейные занавески на окнах, олеография на стенах, гнутая мебель. Широкая улица пестрела расписными дворами, точно близость платиновых промыслов здесь ощущалась сильнее, чем со стороны тагильского въезда...»

В том же 1829 году на Черноисточинском заводе начались эксперименты по пудлингованию железа. Этой проблемой занимались известные тагильские механики Пётр Степанович Макаров и Фотий Ильич Швецов. А на следующий год младший брат Фотия Швецова — Иван — был направлен в Черноисточинск для очистки заводского пруда и его реконструкции. В те времена было принято спускать заводские водоёмы для чистки их от закоряживания. Любопытно, что начиная с последней четверти XVIII столетия на Черноисточинском заводе существовали довольно крупные штрафы за сброс в заводской пруд мусора и нечистот. Даже выгул домашнего скота в прибрежной зоне был запрещён. Нарушителей запретов ждали не только штрафы, но и бесчестие — порка кнутом или батогами. К сожалению, в советское время о чистке пруда почему-то напрочь забыли. Последний раз пруд частично спускали в 1975 году, во время подключения водовода к гидроузлу, а очистке подвергся лишь небольшой участок вблизи плотины...

В 1836 году при заводе было открыто начальное училище, а с 1840 по 1860 год в посёлке открылись ещё три учебных заведения, включая церковно-приходскую школу и заводской госпиталь на 20 мест.

В 1850 году вблизи Черноисточинска начал действовать ещё один завод — Авроринский подливной, а три года спустя заработал и Антоновский подливной завод. Оба предприятия также занимались переделом нижнетагильского чугуна. Примерно в этот же период в посёлке появляются первые частные каменные дома, построенные на старательские капиталы.



Церковно-приходская школа Черноисточинского заводского посёлка (фото 1900 г.)



Несколько позднее в посёлке начинается мощение улиц камнем.

Поначалу это были небольшие участки улиц перед домами богатых старателей или купцов, которые таким образом пытались показать свой более высокий социальный статус. Полностью же главные улицы посёлка были замощены только в конце 40-х годов ХХ столетия...

К началу ХХ столетия в Черноисточинском насчитывалось почти 1400 дворов, в которых проживали 8140 человек. При заводе был создан театр, в посёлке действовала телеграфная станция. Экономический кризис начала века и последующие потрясения, произошедшие в России, не могли не оставить свой след в жизни посёлка. В 1924 году закрывается Черноисточинский завод, а два года спустя и Антоновский. Черновлянам

приходится искать другую работу. Кто-то пытается найти работу в Нижнем Тагиле, кто-то идёт работать на медные рудники в Лёвиху, кто-то уходит в старательские артели. Те, кто остался в посёлке, организуются в колхоз, позднее получивший название «Сталинский набор», создают артели по изготовлению товаров для дома или же находят работу в механизированном лесопункте по заготовке деловой древесины. В 1924 году в здании заводского госпиталя открылся фельдшерский пункт, который через два года был преобразован в поселковую больницу. Медицинский персонал больницы состоял из тагильских врачей и медсестёр.



Черноисточинская больница (фото 1970-х гг.)



В годы Великой Отечественной войны более полутора тысяч жителей посёлка были призваны на фронт, 782 черновлянина погибли в боях за освобождение Родины от немецко-фашистких захватчиков. В ноябре 1967 года в память о павших в годы войны на берегу пруда уставлен обелиск (автор проекта — тагильский скульптор Василий Михайлович Ушаков) и плиты с фамилиями погибших. По существующей в те годы традиции в основание обелиска были замурованы капсулы с землёй городов-героев.



Мемориал в память жителей Черноисточинска, погибших в Великой Отечественной войне



В конце 1946 года на старый завод в Черноисточинском посёлке обратило внимание советское руководство Свердловской области. Решением исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 14 февраля 1947 года (№ 241) на территории демидовского завода началось строительство прядильно-ткацкой фабрики, которое продолжалось четыре года. В 1951 году первая очередь фабрики дала первую продукцию. Первым директором предприятия был назначен Иосиф Евсеевич Либерман.



Здание заводоуправления и транспортная проходная Черноисточинской прядильно-ткацкой фабрики (фото 1950-х гг.)



В марте 1965 года фабрика была переименована в Черноисточинскую чулочно-носочную фабрику. Предприятие стало снабжать своей продукцией города и сёла Свердловской области и соседних регионов. Носки, чулки и перчатки, изготовленные в Черноисточинске, можно было встретить в Перми и Тюмени, Горьком, Омске, а также в ряде городов союзных республик.

В 1964 году в Черноисточинск из посёлка Висим был переведён Дом пионеров, работающий и поныне уже как районный Дом детского творчества. В 60–70-х годах в Черноисточинском были отремонтированы все колодцы, дороги, проезжие мосты, стадион, водная станция, на улицах посёлка было высажено более 3000 саженцев деревьев и кустарников. Работали две школы, в которых обучались более 1100 человек, детский сад и ясли, клуб, детская спортивная школа. Ещё ранее, в 1957 году, в посёлке открылась психиатрическая больница на 300 койко-мест.



Клуб пос. Черноисточинский (фото 1960 г.)



В конце 60-х — начале 70-х годов на берегах Черноисточинского пруда началось строительство баз отдыха тагильских предприятий — НТМК, котельно-радиаторного и цементного заводов, УКБТМ (УВЗ), а также Нижнетагильского педагогического института.



База рыбака и охотника НТКРЗ (фото 1975 г.)



А в 1971-м начинается строительство гидроузла для обеспечения питьевой водой Нижнего Тагила, которое завершилось в 1975 году. В связи с пуском гидроузла, на пруду было запрещено использование лодочных моторов (исключение было сделано для жителей, чьи покосы находились в прибрежной зоне водоёма), а природоохранные службы следили за чистотой воды и прибрежной зоны, что обеспечивало чистоту воды в течении долгих лет. Гидроузел и сейчас продолжает снабжать водой Нижний Тагил, хотя за последние 12–15 лет качество воды заметно ухудшилось. По мнению специалистов, бывший заводской пруд медленно, но верно превращается в болото, а чтобы избежать этого, необходимо провести глубокую чистку водоёма, с полным спуском воды и снятием верхнего слоя донных отложений...

В 70-х годах ХХ века посёлок и его окрестности становятся любимым местом отдыха тагильчан. Десятки и сотни семей каждые выходные дни выезжают на базы отдыха или просто «дикарями» на облюбованные ранее живописные места вокруг посёлка или пруда. Набирают популярность и туристические «маршруты выходного дня», которые включают в себя пешие походы на Юрьев Камень, мыс Крутики, гору Дыроватик, или лодочные прогулки.



Гора Дыроватик



Традиционными становятся соревнования по спортивному ориентированию среди учащихся школ, ПТУ и ВУЗов, по спортивной рыбалке среди работников предприятий, которые проводятся в окрестных лесах. С Нижним Тагилом Черноисточинск связывала шоссейная дорога и Висимо-Уткинская узкоколейка.

С началом кардинальных и, в большей части, безграмотных реформ в стране положение Черноисточинска, как и большинства малых населённых пунктов, заметно ухудшилось. Сократилось производство, начались задержки пенсий и зарплат, стало сокращаться число рабочих мест. Большую путаницу вносила чехарда с административно-территориальным статусом посёлка. В новейшей истории посёлка были такие периоды, когда в Черноисточинске отсутствовало теле- и радиовещание, не работали телефоны.

Но даже в эти непростые годы в посёлке происходили и позитивные события.

Так, в конце 90-х директор местного Дома творчества Анна Антониновна Рогожина организовала кружок краеведения, который сразу объединил юных черновлян, неравнодушных к истории своего посёлка. Было решено организовать поселковый краеведческий музей. Школьники начали сбор экспонатов для будущего музея. Они разыскивали и приносили старинные вещи, документы, фотографии. В фондах будущего музея появились образцы железа с клеймом CCNAD, изделия кузнечного производства XIX–XX веков, предметы быта жителей посёлка. Вскоре идею поселкового музея поддержали и взрослые жители Черноисточинска. В коллекции музея появились изделия из железа и меди, сделанные местными кустарями, домашняя утварь и посуда, орудия труда и одежда старателей и многое другое. Отдавали в музей семейные реликвии: книги, иконы, награды. Торжественное открытие Черноисточинского музея состоялось 5 ноября 1998 года.



Экспозиции музея пос. Черноисточинский (фото 2014 г.)



За период с 1998 по 2008 год в музее было проведено более пятидесяти экскурсий, создан клуб краеведов, который посещают взрослые и дети.

Несмотря на всю непростую историю посёлка, в нём остались некоторые достопримечательности. Прежде всего, это заводская плотина, легендарный остров Сосновый, горы Дыроватик и Юрьев Камень. В посёлке сохранилось немало жилых домов, построенных ещё в последней четверти XIX века.



Шлюз заводской плотины (фото 2010 г.)





Механизм заводской плотины (фото 2009 г.)





Дома, построенные в конце XIX — начале ХХ вв. (фото 2016 г.)



Живописные места в окрестностях Черноисточинска продолжают привлекать туристов, а загадки истории — историков и краеведов, у которых есть все основания предполагать, что Черноисточинск может открыть ещё не одну тайну, связанную с освоением этого края...