Минприроды сократит водоохранную зону Байкала в десять раз

Министерство природы намерено сократить водоохранную зону озера Байкал в десять раз, чтобы снять ограничения на хозяйственную деятельность, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Сергея Донского.

Отмечается, что площадь водоохранной зоны будет сокращена с текущих 57 до 5,9 тысячи квадратных километров (площадь самого Байкала составляет почти 32 тысячи километров).

Новая зона, по словам Донского, будет «более привязанной к ландшафту» и обеспечит охрану «исключительно озера Байкал».

«Коллегам сейчас представлены все эти материалы, они их должны согласовать, и мы надеемся весной уже утвердить новую водоохранную зону без тех ограничений, которые на сегодняшний день существуют», – добавил Донской.

Напомним, в водоохранной зоне, по российским законам, нельзя устраивать сброс сточных вод, строить автозаправки, стоянки и другие загрязняющие природу промышленные объекты. До 2015 года водоохранная зона Байкала была установлена в пределах 200 метров от озера, но потом её расширили до 60 километров.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Минприроды России