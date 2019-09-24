Минфин: В России сократится число чиновников

Заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко анонсировала масштабное сокращение чиновников в ходе очередной реформы в сфере госуправления. По её данным, уже к 2021 году число госслужащих в регионах сократится на 15%, а сотрудников центрального аппарата — на 10%.

Как пишет Znak.com, за последнее десятилетие это уже третье предложение об уменьшении количества госслужащих. При этом, согласно статистическим данным, чиновников в России становится только больше.

По словам замминистра, суть предстоящей реформы заключается в сокращении аппарата госсектора ради повышения зарплат оставшимся чиновникам, поскольку если не проводить сокращения, то зарплаты госслужащих можно будет индексировать только на уровень инфляции. При этом ежегодно на эти цели будут необходимы дополнительные 100 млрд рублей.

«Экономия — не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь», — цитирует РИА Новости заявление Нестеренко.

Согласно данным Минфина, на сегодняшний день на каждые 10 тысяч граждан России приходится 163 чиновника. Всего в органах власти сейчас трудится порядка 2,4 млн человек. Средний оклад госслужащего составляет 126 тысяч рублей, что в три раза выше заработной платы среднестатистического россиянина.