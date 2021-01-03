Милиционеры в костюмах зайцев, летающая Баба-яга и другие легенды о новогодних городках в Нижнем Тагиле

Каждый раз, как только специальные службы приступают к демонтажу новогоднего снежного городка, тагильчане начинают гадать, каким будет следующий городок на Театральной площади.

И каждый раз городские власти уже весной начинают ломать голову над этим же вопросом.

В России снежные городки начали строить ещё во времена правления Петра I. Тогда крепости из снега строили на масленичные гуляния. Читатель наверняка помнит картину Василия Сурикова «Взятие снежного городка», которая посвящена как раз этой забаве, невероятно популярной и на Урале, и в Сибири, и в Тульской и Пензенской губерниях.



В. И. Суриков «Взятие снежного городка» (1891 г.)



А вот городки из снега и льда, возводимые не ради разрушения, а для украшения, появились уже позже, во времена правления Анны Иоанновны. В 1740 году по её указу в Санкт-Петербурге был построен Ледовый дворец. Он имел 8 сажен в длину (17 метров), 2,5 в ширину (5,3 метра) и 3 сажени (6,4 метра) в высоту. Дом был полон мебели и утвари, необходимой для ведения хозяйства. Крышу его украшали статуи, а у входа были поставлены пушки и мортиры. У ворот изо льда соорудили две чудо-рыбы, пасти которых извергали фонтаны горящей нефти. Изо льда был сделан и роскошный сад, населённый зверями и птицами. Правда, Ледовый дворец был построен в феврале и предназначался для свадьбы придворных шутов — Авдотьи Бужениновой и Михаила «Квасника» Голицина (к слову, настоящего князя). Проектированием и строительством Ледового дворца непосредственно руководили архитектор Пётр Михайлович Еропкин, создатель первого генерального плана Петербурга, и академик Георг Вольфганг Крафт, физик и математик, обеспечивавший научную часть проекта.

Идея Ледового дворца трансформировалась в более масштабные формы — ледовые городки, что строились в Гатчине, Царском Селе и других резиденциях русских императоров. Строил ледовые городки в своей московской усадьбе и не чужой нам, тагильчанам, Прокофий Демидов.

На Урал мода строить ледовые городки на Новый год или Рождество пришла только после войны 1812 года. Правда, постройки в таких городках носили больше практический характер: горки для катания на санках, катки для любителей катания на коньках, торговые лотки, где гуляющие могли согреться и подкрепиться. При этом ёлка не являлась обязательным элементом ледовых городков тех лет.

Известно, что в дореволюционном Екатеринбурге главной ёлки не было, зато с середины XIX века народ устраивал уличные гуляния. На замёрзшем городском пруду под музыку катались на коньках, санках и лошадях, торговали едой и напитками, устраивали ярмарки и даже проводили театральные представления. Там же строили большую деревянную горку.



Новогодние гуляния в Екатеринбурге (открытка 1910-х гг.)



Главная ёлка впервые появилась уже в Свердловске — в 1937 году на площади 1905 года. Правда, ни снежного городка, ни горок рядом в те времена не строили. Вокруг ёлки развернулись временные торговые точки, в которых продавали готовую выпечку, сладости, сувениры, ёлочные украшения, полуфабрикаты. Снежные городки на площади 1905 года стали появляться через 10 лет, с 1947 года.

В Нижнем Тагиле понятия «главная ёлка города» не существовало до 1959 года. В XIX столетии новогодние ёлки ставили, как правило, в личных подворьях. В конце XIX — начале ХХ века ёлки стали устанавливать в публичных местах: городском саду (ныне — ПКиО им. Бондина), саду купца Волкова (ныне — парк им. Горького), во дворе купеческого клуба на улице Старозаводской и на площади у железнодорожного вокзала.

Новогодние городки в те времена не строили. Вместо них вокруг ёлки заливали катки и ставили столы, за которыми гуляющие могли выпить горячий сбитень или чай, съесть медовый пряник, тёплый пшеничный калач с маком или булочку с цукатами.

После Октябрьской революции и Гражданской войны новогодние ёлки в Нижнем Тагиле стали ведомственными. Устанавливали их в рабочих клубах или Домах культуры предприятий города. «Городская» ёлка впервые появилась в 1939-м в городском парке. Как и в Свердловске, никаких снежных фигур и горок возле ёлки не было. Был залит каток, установлен вагончик, где за малую плату можно было взять напрокат коньки, и пара ларьков: в одном можно было купить книги, в другом — газеты и журналы.



Каток в городском парке (фото 1939 г.)



В разгар Великой Отечественной войны, когда городу, казалось бы, было не до ёлок, в парке им. Бондина появились и ёлка, и каток, и даже небольшая горка для детей. Произошло это в 1943 году.

Городские легенды гласят, что в те дни возле ёлки дежурили милиционеры в костюмах зайца, медведя, Деда Мороза и Снегурочки, они угощали детей леденцами, а взрослым предлагали пройти в палатку, где можно было согреться чаем.

Официально традиция установки главной городской ёлки в Нижнем Тагиле началась, как и в Свердловске, в 1947 году. Ставили её то в парке культуры и отдыха им. Бондина, то в сквере Рабочей Молодёжи, то в сквере Красной Армии (Пионерском), но каждый раз городские власти признавали, что в городе нет достойного места для проведения массовых праздничных гуляний.

После открытия Драматического театра и благоустройства площади перед ним горисполкомом было принято решение «подготовить Театральную площадь к проведению публичных городских мероприятий». Надо сказать, что «публичных городских мероприятий» в ту пору было всего три: Первомайская демонстрация трудящихся, демонстрация в годовщину Октябрьской революции 7 ноября и Новый год. Для проведения демонстраций была изготовлена разборная трибуна, а для новогодних мероприятий соорудили разборную сцену.

Впервые снежный городок на Театральной площади Нижнего Тагила появился в декабре 1958-го. Тогда на площади установили ёлку, деревянную горку, фигуры Деда Мороза и Снегурочки из снега и несколько киосков, торгующих чаем и песочными кренделями. На следующий год к Деду Морозу и Снегурочке добавились несколько снеговиков, большая горка из снега в виде головы богатыря из поэмы-сказки А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» и ещё две горки меньшего размера. Число киосков с горячим чаем и выпечкой увеличилось, а весь городок был окружён снежной оградой с выходами к остановкам трамвая и автобуса и стоянкам такси.

Снежный новогодний городок (фото 1 января 1961 г.)

Поначалу никакого светового оформления снежного городка не было. Электрические гирлянды украшали только саму ёлку, а периметр Театральной площади освещался обычными уличными фонарями.

Любопытно было бы узнать, во сколько обходилось городскому бюджету строительство снежного городка в те времена. К сожалению, точную сумму сейчас назвать не представляется возможным. Дело в том, что в подготовке города к празднованию Нового года принимали участие практически все промышленные предприятия Нижнего Тагила по разнарядке горисполкома и горкома партии. Предприятия же покрывали эти расходы из особой статьи своих бюджетов. Надо сказать, что эти суммы были небольшими: многое изготавливалось из некондиционных материалов, подлежащих списанию, часть работ выполняли так называемые «залётчики» — прогульщики или нарушители трудовой дисциплины, которых на любом предприятии было достаточно; за какие-то работы мог заплатить профком предприятия из своей отдельной статьи расходов. Некоторые снежные фигуры изготавливали учащиеся Уральского училища прикладных искусств за зачёт, хорошую отметку или в качестве закрытия «хвостов». Непосредственно городская казна оплачивала только работу творческих коллективов, массовиков-затейников, обслуживающих ёлку и городок электриков, слесарей и сторожей. Например, в 1961 году на подарки, которые массовики-затейники вручали детям и взрослым у главной ёлки города, выделили 114 рублей 60 копеек «новыми» деньгами. Сумма, признаться, небольшая, если учесть, что, по данным горисполкома, в первый день нового года главную ёлку города посетило почти 10 тысяч человек.

Но если назвать конкретные цифры расходов городской казны на возведение снежных городков на Новый год в застойные времена нельзя, то увидеть и оценить, как выглядели эти городки, мы можем благодаря тагильчанам-фотолюбителям и профессионалам — фотокорреспондентам газет «Тагильский рабочий», «Высокогорец», «Машиностроитель».



Новогодний городок 3 января 1974 г.



Разглядывая эти снимки, можно представить себе не только широту фантазии проектировщиков и строителей новогодних снежных городков, но и технологии снежного строительства тех далёких лет. Тематика новогодних городков редко привязывалась к политике или достижениям советского государства. Так, в 1974 году советская станция «Марс-6» совершила посадку на Марсе и впервые передала на Землю данные об атмосфере и почве этой планеты и фотоснимки. Летом того же года началось строительство Байкало-Амурской магистрали, а в космосе начала работу долговременная орбитальная станция «Салют-4». Но на оформлении новогоднего городка в Нижнем Тагиле это не отразилось.

Новогодний городок в январе 1975 г.

В 1978 году в новогоднюю моду входят полые ледяные кубы с подсветкой. Изготавливали их на предприятиях города и по мере готовности свозили на Театральную площадь, где монтировали в них электролампы, выкрашенные разноцветными лаками.

Главной проблемой в те годы было наличие снега в окрестностях города. Когда снега выпадало мало, на помощь устроителям городков приходили изделия из фанеры и досок. Тогда городки наполнялись ларьками, стилизованными под сказочные избушки, арками, расписанными в старорусском стиле, дополнительными световыми гирляндами. В 1980-х на территории новогодних городков часто появлялись аттракционы, которые перевозили из парка им. Бондина. Если же снега было в избытке (а такое тоже случалось), его использовали для возведения дополнительных горок или фигур.

Новогодний городок на Театральной площади в январе 1986 г.

Но по большому счёту отцы города не стремились каждый год удивить тагильчан чем-нибудь новеньким, какими-либо техническими диковинками. Исключением, пожалуй, являлась Баба-яга, изготовленная работниками Нижнетагильского института испытания металлов братьями Сергеем и Виктором Любушкиными и конструктором Александром Гущиным. Сказочная старуха летала в ступе над площадью с помелом в руке и вороной на плече, двигала головой и руками и произносила реплики голосом артиста Милляра. Конструкция по тем временам была сложная и требовала к себе постоянного внимания создателей. Первые год-два работники НТИИМ поддерживали Бабу-ягу в рабочем состоянии, но затем по каким-то причинам перестали это делать. Бабушка стала часто ломаться, чинили её случайные люди, и в конце концов было решено «полёты» прекратить.

По мнению многих тагильчан, в том числе и тех, кто принимал участие в создании новогодних городков, в 1960–1980-х годах городские власти не стремились удивить жителей Нижнего Тагила какими-то оригинальными проектами, а просто хотели подарить людям хорошее настроение в праздничные дни. Впрочем, и в наши дни в стремлении подарить жителям города праздничное настроение устроители новогодних мероприятий пытаются ввести новые традиции. Так, в начале 2000-х в программе празднования Нового года появились «парады Дедов Морозов».

Парады Дедов Морозов (фото 2010–2011 гг.)

Ещё одно ноу-хау последних лет — второй ледовый городок, который получил «прописку» на площади у кинотеатра «Современник».

Однако нельзя не отметить, что в наше время вектор организации новогодних ледовых городков перешёл в другую плоскость. В попытках выделиться на фоне других городов, поразить тагильчан оригинальностью отцы города утверждают не самые удачные проекты новогодних городков. Как следствие, количество жителей города, посещающих эти городки, становится с каждым годом всё меньше и меньше.

Зато растут расходы на строительство ледовых городков у главной ёлки города. Так, в 2014 и 2015 годах на эти цели было потрачено по 5,5 млн рублей. В 2016-м — на один миллион меньше, в 2017-м — 6,5 млн рублей. Многие тагильчане считали чрезмерными такие затраты и подвергали администрацию города, возглавляемую С. К. Носовым, критике, призывая экономить городской бюджет в наши непростые времена.

Правда, со сменой администрации и её главы «новогодняя» статья расходов увеличилась почти вдвое: в 2018 году ледовый городок «съел» 11 млн рублей, в 2019-м — 11,5 млн. При этом ледовый городок 2019 года прогремел на всю страну в связи с возмущениями тагильчан: некоторые элементы городка напоминали кладбищенские памятники.

За эти элементы оформления ледовый городок у главной ёлки города в соцсетях прозвали «кладбищем» (фото 2019 г.)

На создание ледового городка на Театральной площади в нынешнем, 2020 году было выделено 23,5 млн рублей, что снова вызвало вал критики в адрес городской администрации.

К слову, в 2020 году на проектирование и строительство ледового городка в Челябинске было истрачено 6,5 млн рублей, ледовый городок в Тюмени обошёлся в 4 млн, а в Кургане на фигуры из снега и льда израсходовали всего 2,8 млн рублей.

Возможно, в будущем к обсуждению проектов новогодних городков и их бюджетов необходимо шире привлекать общественность, прислушиваться к мнению архитекторов, художников, рядовых тагильчан. Вряд ли от этого будет хуже.

Главная ёлка города в разные годы (фото 2011, 2012, 2013 и 2014 гг.)

(с) 2021. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

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* ВЦСПС (аббрев.) — Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов (прим. авт.).

Фото: Владимир Являнский, Владимир Вороненко, Елена Иванова, Вероника Щербакова, Илья Колесов, а также из личных архивов авторов, архивов НТМЗГУ.

Фоторепродукции: С. Волков.