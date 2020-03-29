Мэрия Нижнего Тагила организует доставку продуктов для пожилых и маломобильных жителей города

Мэрия Нижнего Тагила запустила горячую линию для пожилых и маломобильных горожан, которые находятся в самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Позвонив на неё, указанные категории граждан смогут решить вопрос с покупкой и доставкой продуктов, лекарств и товаров первой необходимости.

В пресс-службе администрации города просят обращаться по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы: 8 (3435) 25-78-92 или 8 (3435) 25-78-83. Вся информация будет передаваться в территориальный отдел соцзащиты.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».