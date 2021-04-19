Мэр Нижней Туры избежал отставки из-за инцидента с военным билетом

Мэр Нижней Туры Алексей Стасёнок, получивший билет в военкомате посёлка Учалы в Башкирии у осуждённого за выдачу поддельных документов военкома, поставлен на учёт в Качканаре, пишет Ura.ru.

«Дело пришло. Медкомиссию прошёл. Признан ограниченно годным к военной службе в силу заболевания», — рассказал Алексей Стасёнок.

Ранее прокуратура проводила проверку по факту нарушения чиновником правил воинского учёта.

Дело Стасёнка находилось в военкомате посёлка Учалы в Башкирии. Военный комиссар населённого пункта Азамат Рыскулов был осуждён за выдачу поддельных военных билетов.

По версии следствия, военком Рыскулов, действуя из личной заинтересованности, незаконно выдал три военных билета. Среди тех, кто получил военный билет таким способом, предположительно оказался Алексей Стасёнок. Суд установил, что по запросу военкома Рыскулова личное дело призывника Стасёнка из Нижней Туры было запрошено в Учалы.

«Стасёнок Алексей Викторович на заседания призывной комиссии не являлся, т. е. уклонялся от призыва на военную службу. У Рыскулова возник преступный умысел из иной личной заинтересованности, заключающейся в желании в будущем, при возникновении такой необходимости, в своих личных целях получить помощь от призывника, занимающего должность главы администрации городского округа г. Нижняя Тура Свердловской области, либо от его родственников или знакомых, на использование своих служебных полномочий вопреки интересам службы, т. е. на злоупотребление ими. В связи с чем он, понимая, что такими полномочиями обладает только призывная комиссия (то, что Стасёнок надлежащим образом не прошёл военно-врачебную комиссию, которая определила бы ему степень годности к военной службе), согласился совершить в пользу Стасёнка незаконные действия, выраженные в выдаче Стасёнку военного билета, на получение которого последний не имел права, поскольку уклонялся от прохождения военной службы по призыву, на заседание призывной комиссии не прибывал, военно-врачебную комиссию не проходил», — сказано в судебном решении.

Сам Алексей Стасёнок в разговоре с «Коммерсантъ-Урал» информацию о подделке военного билета опровергал.

«Я ничего не рисовал, не придумывал, не подделывал. Военный билет был выдан официально, но поскольку военный комиссариат в Башкирии допустил нарушение внутренних актов, суд посчитал, что военный билет недействительный»,— пояснял он.

По словам Стасёнка, причинами для проверки стали два анонимных сообщения от граждан, которые поступили в прокуратуру. Мэр Нижней Туры пояснил, что суть претензий сводится к тому, что он якобы не прошёл медицинскую комиссию для определения степени годности, а также в документах вместо «зачислить в запас» было указано только «выдать военный билет».

«Около года назад я сменил прописку и встал на воинский учёт по месту жительства — в военный комиссариат Качканара, Лесного и Нижней Туры. Он уже три раза направлял запросы в Башкирию, чтобы получить личное дело, но передачу документов затягивают. После поступления личного дела меня вызовут в призывную комиссию для прохождения медкомиссии и повторного получения военного билета»,— пояснял Алексей Стасёнок.

В итоге Алексей Стасёнок сумел доказать истинность «белого билета». Если бы этого не произошло, чиновник мог бы лишиться поста главы города.