Мединский пообещал отучить режиссёров от «веселья»

Некоторые современные режиссёры не различают добра и зла, поэтому слишком «весело» ставят русскую классику, заявил министр культуры Владимир Мединский, передаёт ТАСС.

По словам Мединского, современные авторы неспособны найти слова и образы, «которые на подкорку заложат базовые представления о добре и зле».

«Конечная цель – чтобы молодой человек понял, что беречь честь надо смолоду», – заключил министр.

Мединский также подписал план совместных мероприятий с епископом Тихоном Шевкуновым. Стороны планируют вместе развивать проект «Пушкинский союз». Как уточнил Мединский, цель создания проекта – «чтобы герои наших классических произведений заговорили с молодым поколением на понятном языке».

«Когда я вижу некоторые спектакли, поставленные якобы по мотивам русской классики, понимаю, что их авторы в нужное время не читали произведения, которые сейчас так весело ставят на сцене. Иначе их понятия о добре и зле были бы другими», – пояснил чиновник, не уточняя имён режиссёров.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: The Insider