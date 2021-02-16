«Маму это очень оскорбило». Пенсионный фонд России прислал жительнице Нижнего Тагила извещение об оформлении пенсии её покойному мужу

На прошлой неделе на электронную почту тагильчанки Елены (все имена изменены. — Прим. ред.) пришло письмо из Пенсионного фонда России (ПФР), адресованное её покойному мужу. В середине января Алексей скоропостижно скончался на 61-м году жизни, но из-за пенсионной реформы не успел уйти на заслуженный отдых. Извещение о том, что в марте мужчине необходимо обратиться в ПФР для заблаговременного оформления страховой пенсии по старости, семья покойного получила на 40-й день после его смерти.

«Маму такое халатное отношение к своим обязанностям со стороны работников госучреждений очень оскорбило. В извещении ПФР написано, что гражданам надо ответственно относиться к процессу оформления пенсии, и я хочу спросить у специалистов фонда: а вы ответственно отнеслись к своей работе?» — поделилась мнением дочь Алексея Людмила в беседе с журналистом АН «Между строк».

«Я позвонила в Пенсионный фонд. Три раза меня переводили на разных специалистов. В конце разговора девушка сказала, что извещения отправляет Екатеринбург, хотя исходящие данные от тагильского управления ПФР. Судя по штемпелю на конверте, извещение отправили 9 февраля. То есть человека уже месяц нет в живых, а Пенсионный фонд России решил ему письмо отправить», — рассказывает Людмила.

По мнению пресс-службы Нижнетагильского отделения ПФР, произошла техническая ошибка. Недоработку системы специалисты объясняют тем, что сверка списков потенциальных получателей пенсий проходит только раз в месяц. Также в учреждении отмечают, что возможны сбои в работе доставки почтового отправления. При этом сотрудники ПФР готовы связаться с семьёй мужчины и принести свои извинения.