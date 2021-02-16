Общество

«Маму это очень оскорбило». Пенсионный фонд России прислал жительнице Нижнего Тагила извещение об оформлении пенсии её покойному мужу

16.02.2021 11:26
«Маму это очень оскорбило». Пенсионный фонд России прислал жительнице Нижнего Тагила извещение об оформлении пенсии её покойному мужу

На прошлой неделе на электронную почту тагильчанки Елены (все имена изменены. Прим. ред.) пришло письмо из Пенсионного фонда России (ПФР), адресованное её покойному мужу. В середине января Алексей скоропостижно скончался на 61-м году жизни, но из-за пенсионной реформы не успел уйти на заслуженный отдых. Извещение о том, что в марте мужчине необходимо обратиться в ПФР для заблаговременного оформления страховой пенсии по старости, семья покойного получила на 40-й день после его смерти. 

«Маму такое халатное отношение к своим обязанностям со стороны работников госучреждений очень оскорбило. В извещении ПФР написано, что гражданам надо ответственно относиться к процессу оформления пенсии, и я хочу спросить у специалистов фонда: а вы ответственно отнеслись к своей работе?» — поделилась мнением дочь Алексея Людмила в беседе с журналистом АН «Между строк».

«Я позвонила в Пенсионный фонд. Три раза меня переводили на разных специалистов. В конце разговора девушка сказала, что извещения отправляет Екатеринбург, хотя исходящие данные от тагильского управления ПФР. Судя по штемпелю на конверте, извещение отправили 9 февраля. То есть человека уже месяц нет в живых, а Пенсионный фонд России решил ему письмо отправить», — рассказывает Людмила.

По мнению пресс-службы Нижнетагильского отделения ПФР, произошла техническая ошибка. Недоработку системы специалисты объясняют тем, что сверка списков потенциальных получателей пенсий проходит только раз в месяц. Также в учреждении отмечают, что возможны сбои в работе доставки почтового отправления. При этом сотрудники ПФР готовы связаться с семьёй мужчины и принести свои извинения. 

 «К сожалению, произошла такая неприятная ситуация. Конечно, никто лишний раз не хотел напоминать ни жене, ни дочери об их горе. Но мы свяжемся с родственниками, чтобы извиниться и установить возможное право на получение накопительной части пенсии. Нам нужно уведомить их, что можно подать заявление на эту выплату. И конечно, важно выяснить, откуда было отправлено извещение, и разобраться с ситуацией лично», — рассказала в телефонном разговоре сотрудница пресс-службы Нижнетагильского отделения ПФР.

Фото: tagilcity.ru
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