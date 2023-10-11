Культурно-образовательный центр «Дом Окуджавы» ищет фотографии фонтана «Каменный цветок» для создания выставки 

Культурно-образовательный центр «Дом Окуджавы» ищет фотографии фонтана «Каменный цветок». Из снимков будет создана выставка, которая расскажет об истории работ скульптора Ивана Боголюбова.

«Помните фонтан "Каменный цветок" скульптора Ивана Боголюбова? Он много лет стоял у ЗАГСа и стал одним из символов Нижнего Тагила. Для выставки об истории фонтана и о других работах Боголюбова просим поделиться снимками из ваших семейных архивов: сам фонтан, вы и ваши друзья, семья на его фоне — любые! Если фотографии хранятся в бумажном виде, мы их отсканируем. Пишите!» — говорится в соцсетях центра.

Напомним, фонтан «Каменный цветок» был построен в Нижнем Тагиле в самом конце 1970-х годов на площади в конце спуска от Театрального сквера к городской набережной, около ЗАГСа. Фонтан появился благодаря настойчивости известного и в городе, и за его пределами скульптора-монументалиста Ивана Боголюбова. В 2013 году, когда спуск к набережной было решено реконструировать, фонтан демонтировали, а на его месте решили построить «более современный и цветомузыкальный», как заявил тогда прежний мэр города Сергей Носов.