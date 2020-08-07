Кислотный рудник в Лёвихе под Нижним Тагилом могут включить в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде

Нижнетагильская природоохранная прокуратура направила в адрес ГКУСО «УралМонацит» представление относительно ситуации вокруг Лёвихинского рудника, шахтные воды которого попадают в реку Тагил. По мнению надзорного ведомства, меры, применяемые организацией по нейтрализации кислотных подземных вод, недостаточны и неэффективны.

«Также установлено, что ненадлежащим образом содержится гидротехническое сооружение. Через плотину прудка-осветлителя, в который изначально попадают окисленные воды, происходит просачивание не прошедших нейтрализацию вод. Это в том числе ведёт к превышению загрязняющих веществ в стоке, который попадает в реку Тагил. Получается, что часть веществ проходит нейтрализацию, а часть — нет», — пояснил природоохранный прокурор Денис Исаков.

Кроме того, в настоящее время прокуратура готовит исковое заявление в суд к региональному Министерству природных ресурсов и экологии с целью обязать ведомство направить в Москву документы о включении Лёвихинского рудника в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

«Я не могу сказать, что сложившаяся ситуация несерьёзная, но она не брошена на самотёк. За ней постоянно ведётся контроль со стороны органов власти. Из Нижнетагильского пруда, который ниже по течению, забирается горячая вода для половины города, поэтому с этой стороны определённая опасность существует. С другой стороны, всё это происходит на протяжении уже нескольких десятилетий, но катастрофы как таковой нет, поскольку ниже по течению реки Тагил происходит частичное рассеивание привносимых вредных веществ. Это означает, что опасность преувеличена. Но если ничего не делать, то катастрофа может произойти. Поэтому мы хотим, чтобы этот рудник был включён в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, что позволит уже требовать проведения его рекультивации для прекращения излива окисленных вод», — говорит представитель надзорного ведомства.

Долгое время об этом руднике и его вреде для окружающей природы и водоёмов никто не вспоминал, местные жители не придают ему особого значения. Внимание многих общественников и надзорных органов к надвигающейся экологической катастрофе привлёк блогер-путешественник zamkad_life. Летом он опубликовал в Instagram фотографию мёртвых шахт, которая была сделана с высоты птичьего полёта.

Напомним, в начале июля стало известно, что Институт горного дела получит из бюджета Свердловской области 4 миллиона 145 тысяч рублей на разработку рекомендаций по обезвреживанию кислотных вод Лёвихинского рудника. Договор с Институтом горного дела Уральского отделения Академии наук заключила компания «УралМонацит». По условиям контракта учёные должны дать оценку гидроэкологического состояния окружающей среды и разработать рекомендации по снижению негативного воздействия шахтных вод на природу в районе рудника. Работы по контракту должны быть выполнены до 1 декабря 2021 года.

В конце июля уральское межрегиональное управление Росприроднадзора выявило загрязнение реки Тагил кислотной водой, которая вытекает с заброшенного медноколчеданного рудника в Лёвихе. Нарушение было обнаружено в ходе специального рейда по контролю за соблюдением требований природоохранного законодательства. Очисткой кислотной воды из рудника занимается предприятие «УралМонацит». На руднике работают две станции нейтрализации, однако этого мало для полной очистки воды.