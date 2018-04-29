Как Первомай перекочевал из Чикаго в Нижний Тагил

Близится день, который в советский период неизменно ассоциировался с праздничным настроением: 1 мая – День международной солидарности трудящихся, «первый праздник победившего пролетариата», как ещё называл его главный идеолог и вдохновитель Октябрьской революции Владимир Ульянов (Ленин).

Праздник этот изначально праздником не был. История его берёт начало 1 мая 1886 года в Соединённых Штатах Америки, когда в «столице» американского автопрома, городе Чикаго, начались массовые митинги рабочих, требовавших для себя установления восьмичасового рабочего дня, повышения заработной платы и улучшений условий труда. В скором времени американских рабочих поддержали и в Европе, а уже через четыре года первомайские манифестации стали традиционными во Франции, Бельгии, Германии, Испании, Дании, Италии, Норвегии, Швеции и Австро-Венгрии.

В Россию Первомай пришёл в 1891 году, когда один из основателей российской социал-демократической организации Михаил Бруснев предложил рабочим Санкт-Петербурга «поддержать пролетариат Европы». И, хотя лозунги и требования российского пролетариата были такими же, как и у зарубежных коллег, именно в России эта политическая акция начала приобретать форму праздника. Произошло это не случайно. Дело в том, что российские власти на местах наотрез отказывались давать разрешения на проведение какого-либо массового политического мероприятия, но воспрепятствовать организации массового гуляния без видимых на то причин не могли. Кому и где впервые пришла идея соединить политический митинг и гуляние с чаем и танцами, доподлинно неизвестно. Но именно так и зародилась ранняя форма российской первомайской демонстрации – маёвка.

Организацией маёвки обычно занимался стачком – стачечный комитет предприятия. В его задачу входило получение разрешения на проведение гуляния в полицейском участке и оповещение участников события о месте и времени. В назначенный день рабочие семьями, часто с детьми, собирались за городской чертой – в лесу или на берегу реки, где проводили митинги, а затем и гуляния. На митингах составлялись требования к заводовладельцам или властям, обсуждались планы действий, стратегия и тактика борьбы за свои права. Часто на этих митингах выступали агитаторы от различных партий и объединений. После «официальной» части следовала «неофициальная» — чаепитие, пение песен, игры с детьми, общение и прогулки. Конечно, власти очень быстро раскусили суть маёвок, но запретить семьям рабочих собираться за чертой города они не могли – не позволяли тогдашние законы.

Легализовался Первомай практически сразу после Октябрьской революции. Уже в 1918 году праздник был узаконен в «Кодексе законов о труде» под официальным названием «День Интернационала», а ещё спустя год день 1 мая был объявлен нерабочим днём. В 1928-м нерабочим днём было объявлено и 2 мая – первого числа проходили демонстрации, митинги и парады, а на следующий день устраивались массовые гуляния. Впрочем, гулять никто не запрещал уже с вечера 1 мая.

Со вступлением страны в эпоху индустриализации этот день стал преподноситься пропагандой как определённая веха в жизни Советского государства. К 1 мая брались социалистические обязательства, к этому празднику старались приурочить значимые события в жизни советского общества – пуск завода или новой ветки метро, завершение строительства домны или детского сада и так далее. О победах и достижениях, приуроченных к 1 мая не скупясь писали в газетах. Так же постепенно появлялась традиция поздравлений с Первомаем. Поначалу это были коллективные поздравления – внутризаводские и внутриотраслевые, но затем люди стали поздравлять с праздником своих родственников, знакомых, друзей, используя для этих целей почтовые карточки или открытки. Способствовало зарождению этой традиции и государство в лице центрального агентства ВЦИК «Центропечать», которое первым наладило разработку и выпуск почтовых открыток с тематикой Первомая.



Открытки первомайской тематики 40-50-х годов



В Нижнем Тагиле Первомай начали отмечать с конца XIX столетия. Поначалу это были немногочисленные мероприятия, на которые тагильские рабочие собирались как тайно, так и под предлогом гуляний. Места для маёвок выбирались разные – на Краснокаменском шихане, в окрестных лесах близ деревень Горбуново и Рогожино, на Елизарьевой горе, на Лисьей горе. Малочисленность этих мероприятий объяснялась просто: зарплата на уральских заводах Демидовых была едва ли не в полтора раза выше, чем у металлургов Питера или средней полосы России. Так, неквалифицированный разнорабочий Нижнетагильского завода получал 15 копеек за смену, тогда, как такой же разнорабочий Путиловского завода получал лишь 9 копеек. Первая маёвка в Нижнем Тагиле состоялась в 1904 году, за Рогожинским болотом. Причиной её стало первое за 20 лет снижение расценок на 10%. В первой тагильской маёвке приняло участие около ста человек.

После революций 1917 года празднование Первомая стало проходить в нашем городе открыто и с большим размахом. Хотя, справедливости ради надо отметить, что в те годы проводить масштабные демонстрации в городе было негде. Поэтому концепция первомайских демонстраций часто менялась. Одно время 1 мая в центре города проходил только парад частей тагильского гарнизона и милиции, а шествия трудящихся не проводились и заменялись митингами — вблизи заводов (обычно у проходной) для рабочих и в каком-либо публичном месте для служащих. С появлением в городе памятника Ленину, на площадке перед ним начали проводить общегородские митинги. Тогда же разработали и маршрут для проведения демонстраций: после митинга у памятника Ленину манифестанты проходили по улице Шамина (ныне – Карла Маркса) до улицы Высоковской, которую уже в апреле 1926 года было решено переименовать в Первомайскую.

Переименование не было просто данью моде на «пролетарские» названия. Согласно концепции принятой в кулуарах горисполкома, здесь должны были формироваться сводные колонны демонстрантов, чтобы потом пройти по Александровской улице до площади перед памятником вождю мирового пролетариата, где было решено проводить митинг. С площади демонстранты должны были пройти по улице Шамина назад, к месту её пересечения с Первомайской. Такая схема работала в городе довольно долго: лишь в середине 50-х годов демонстрации стали проходить по проспекту Ленина.



Сводная колонна НТМК на улице Первомайской





Схема движения колонн демонстрантов в 20-х – 50-х гг.

М – первоначальное место проведения торжественного митинга; Т – место, где трибуна устанавливалась позднее;

зелёные стрелки – маршруты формирования колонн; красные стрелки – маршрут праздничного шествия



Поначалу на первомайскую демонстрацию попадали далеко не все тагильчане. В 20-е и первую половину 30-х годов, в праздничном шествии принимали участие активисты рабочего движения, передовики производства, ударники труда. Массовое увлечение спортом привело к тому, что в состав праздничных колонн стали включать физкультурников и активистов военно-спортивных секций и клубов. Всероссийская кампания по борьбе с неграмотностью стала поводом для появления сводной колонны школьников и учащейся рабочей молодёжи. Обратили своё внимание партия и правительство на проблему беспризорности, и на первомайской демонстрации появляется колонна воспитанников детского дома № 1. Началась коллективизация – и в строю демонстрантов появляется сводная колонна колхозников.



Первомайская демонстрация в 1930 г.





Сводная колонна физкультурников на демонстрации 1 мая (фото 1930-х гг.)



Из других причин относительной малочисленности демонстрантов стоит отметить две. Во-первых, против большого скопления народа в одном месте выступали сотрудники милиции, так как в рядах демонстрантов, ожидающих начала прохождения, сновали десятки карманников и попрошаек. А зачастую, ожидая начала движения колонны, рабочие и служащие начинали активно отмечать праздник, употребляя спиртное, из-за чего часто возникали потасовки. И хотя продажа водки в городе с 1 по 5 мая была запрещена, проблема, где взять бутылку или две, в принципе не существовала – почти в каждой семье умели готовить горячительные напитки самостоятельно.

Во-вторых, в 20-х и 30-х годах ощущалась нехватка средств на праздничное оформление колонн. Далеко не все городские предприятия могли позволить себе украсить свою колонну кумачом; часто в оформлении упор делался на «зелень» — ветки деревьев и кустарников, украшенные лентами и бумажными цветами.



Участники первомайских демонстраций 50 – 60-х гг.



С увеличением числа демонстрантов менялась и концепция первомайского шествия.

После того как перед памятником Ленину был разбит сквер Рабочей молодёжи, проведение праздничного митинга там стало уже невозможным. Трибуну, с которой звучали поздравления неоднократно переносили – то к бывшему магазину купцов Ляпцевых, то в Комсомольский сквер, то в Красноармейский. Несколько раз организаторы меняли направление движения колонн демонстрантов. Тогда колонны формировались на улице (проспекте) Ленина от пересечения с улицей Библиотечной (Огаркова) до Первомайской, и движение осуществлялось в обратном направлении – по Первомайской на улицу Карла Маркса.

Начинались первомайские демонстрации в 9 утра с праздничных митингов на заводах, в учреждениях и в учебных заведениях. После чего сводные колонны из разных районов Нижнего Тагила прибывали в центр, для участия в шествии, которое начиналось, обычно, в 10:30 или 11:00.

С часу дня во всех районах города начинались праздничные гуляния, концерты самодеятельных ансамблей, эстрадных коллективов, спортивные мероприятия. Жители Гальянки устраивали гуляния на Лисьей горе, у жителей Выи любимым местом для таких мероприятий был Волковский парк (им. Горького), и площадка перед кинотеатром «Мир». Устраивались гуляния и в Городском парке имени Бондина, а жители Вагонки развлекались в Парке культуры, на стадионе или же перед Центральным клубом вагоностроителей. В этот день в кинотеатрах города шли бесплатные показы художественных фильмов. С каждым годом Первомай привлекал всё больше и больше народа. Так, в 1938 году в праздничной демонстрации приняли участие около 75 тысяч тагильчан, а в первомайских гуляниях – почти сто тысяч.



Народное гуляние у кинотеатра «Мир» (фото 1950-х гг.)



В годы Великой Отечественной войны общегородские митинги и демонстрации не проводились. Практика их проведения возобновилась в городе, как и по всей стране, в 1946-м. Тогда же в местной и центральной прессе начали публиковать тезисы и лозунги к празднованию Первомая.

Праздник дал городу ещё одну традицию – субботники по наведению чистоты на улицах, в учреждениях и во дворах. Такие мероприятия начинались, как правило, за две недели до 1 мая. В этот же период в городе начинали открываться выставки, проходили концерты самодеятельности, на заводах и в клубах выступали лекторы, спортивные и военно-спортивные клубы устраивали соревнования.



Воспитанники детского дома № 1 на субботнике



Свои современные формы проведения первомайских демонстраций стали обретать уже в 50-х – 60-х годах, когда начали застраиваться центральные улицы районов города. Тогда же окончательно сформировался и маршрут движения колонн – по проспекту Ленина, от улицы Первомайской до Театральной площади, где и располагалась трибуна, с которой представители городских властей и заслуженные тагильчане поздравляли участников демонстрации. Первоначально трибуна располагалась справа по движению колонн, то есть на той стороне, где находится Драматический театр. Собирали и украшали её обычно накануне шествия.



Постройка трибуны на Театральной площади (фото начала 60-х гг.)



Что касается формирования колонн и порядка их прохождения, то это происходило в соответствии с давно сложившимися правилами и традициями: первыми шли коллективы предприятий, учреждений и учебных заведений, занявшие первые места по итогам соцсоревнования в своём районе, за ними следовали остальные, соответственно занятому месту. А так как в те годы проспект Ленина был не таким широким как сейчас, колонны двигались в один поток. Маршрут прохождения колонн был оцеплен милицией и военнослужащими; на всём протяжении движения работали координаторы и распорядители из аппаратов райкомов партии и исполкомов, следившие за порядком.



Колонны тагильчан во время первомайских демонстраций разных лет



В Дзержинском районе на 1 мая и 7 ноября проходили «свои» демонстрации.

Началось это вскоре после войны, когда в Москве решался вопрос, оставлять ли танковое производство на Уралвагонзаводе. Одновременно с этим рассматривался вопрос о выделении Вагонки в отдельный город. В первые же послевоенные годы первомайские демонстрации в Дзержинском районе стали доброй традицией и, как не старались городские власти, партийные органы города и области, объединить две демонстрации в одну им долгое время не удавалось. Даже после того как в конце 50-х Правительство СССР отказалось от идеи превращения Вагонки в отдельный «закрытый» город, по примеру Новоуральска, и причин проводить «сепаратные» демонстрации не стало, объединить праздничные шествия удалось лишь после смерти Ивана Окунева - «народного директора» УВЗ, стеной стоявшего за сохранение традиций заводчан.



Первомайская демонстрация в Дзержинском районе (фото 1960-х гг.)



Демонстрации на Вагонке проходили по проспекту Вагоностроителей.

Собирались колонны на бульваре Хмельницкого (Дзержинского), а трибуна с передовиками производства и руководителями района устанавливалась на площади перед машиностроительным техникумом.

Вместе с вагоностроителями в демонстрациях в Дзержинском районе принимали участие работники КРЗ, ЗЖБИ, трикотажной фабрики, цементного завода, других предприятий, расположенных в границах района.



Трибуна в Дзержинском районе (фото 1960-х гг.)





Коллектив отдела главного металлурга КРЗ на первомайской демонстрации 1967 г.



В 1970 году в КЗОТе СССР за праздником Первомая было закреплено новое официальное название – 1 и 2 мая стали Днями международной солидарности трудящихся, и оставались таковыми до 1990 года. После объединения демонстраций в 1973 году, в порядке проведения праздничных шествий многое изменилось: места формирования колонн, порядок их прохождения. Теперь колонны трудящихся Дзержинского района строились на улице Горошникова, Ленинского района – на проспекте Ленина, Тагилстроевского района – на Первомайской. После реконструкции проспекта Ленина колонны начали проходить не в один поток, а в два, а затем и в три потока – по районам. Появилась в городе и капитальная трибуна: её установили слева по ходу движения колонн, у ограды Горного техникума, облицевали гранитом и мрамором, установили под трибуной звукоусилительную установку.



Коллектив городского узла связи на первомайской демонстрации (фото 1980-х гг.)





Стационарная трибуна вмещала гораздо больше почётных гостей (фото 1985 г.)



Последняя первомайская демонстрация в Нижнем Тагиле прошла в 1991 году. А с 1992 года демонстрации вообще были отменены, а праздник, просуществовавший почти 74 года, переименовали в «Праздник весны и труда».