Как Нижний Тагил задал тренд всей стране праздновать День города

Развал Советского Союза и смена политического строя в начале 90-х годов прошлого столетия не могли не сказаться на общественной жизни городов нашей страны. Новая экономическая политика и идеология, насаждаемая не очень грамотными «архитекторами перестройки», вела к разъединению людей. Идеалы и символы социалистической эпохи были скомпрометированы «общечеловеческими ценностями» и китчем, которые выдавались за единственно правильный образ существования. Были преданы забвению праздники ушедшей эпохи — 1 мая, 7 ноября, День конституции, потеряли своё значение и многие профессиональные праздники, а празднование Нового года пытались заменить «более значимым» католическим Рождеством. Были попытки даже отменить празднование Дня Победы. И только один всенародный праздник отменить так и не удалось — День города.

Современная молодёжь в массе своей знать не знает, как появился этот праздник, где появился, кто был его идейным вдохновителем, или, как принято теперь говорить, «крёстным отцом». В официальной истории Нижнего Тагила о рождении Дня города говорится как-то расплывчато: «На заседании горисполкома было принято решение...» Тем не менее праздник появился не на пустом месте.

Некоторые историки полагают, что истоки современного Дня города следует искать в последней четверти XVIII или в начале XIX века, когда в заводских посёлках укрепилась традиция народных гуляний, которые устраивали на большие религиозные праздники, Новый год или в особые дни, установленные владельцами заводов. При этом в качестве доказательства приводятся живописные полотна той эпохи. Одним из таких доказательств долгое время считалась картина Исаака Фёдоровича Худоярова «Гуляние на Лисьей горе».



Худояров И. Ф. Гуляние на Лисьей горе



Однако не трудно заметить, что для массового гуляния на картине изображено слишком мало людей. К тому же этнографы и специалисты по истории моды утверждают, что на Лисьей горе прогуливаются не простые рабочие, углежоги или рудокопы, а семьи низшего и среднего управленческого звена — мастеров, приказчиков, мелких служащих. То же самое можно сказать и о персонажах, изображённых на полотнах петербургского художника Раёва, который прожил на Нижнетагильском заводе три года и написал около дюжины картин.

Кроме того, известно, что практически все Демидовы очень неохотно предоставляли своим посессионным крестьянам выходные дни даже на время посевной и уборки урожая, что порой приводило к выступлениям работного люда и бунтам разной степени интенсивности. Дополнительные выходные дни вводились лишь в период управления заводами Авророй Карловной и её вторым мужем Андреем Карамзиным, с 1841 по 1854 год. В это время действительно устраивались массовые гуляния в день рождения юного Павла Павловича, но традиция умерла вскоре после того, как Аврора, похоронив мужа, уехала с заводов, передав управление ими в руки Анатолия Николаевича Демидова. Массовые гуляния на Новый год и церковные праздники по определению не могли стать прообразом современного Дня города, так как были посвящены событиям, не имевшим отношения к городу.

Первые попытки организовать поистине общенародный городской праздник начались после Октябрьской революции, когда новые власти попытались придать коммунистическим субботникам облик всенародного праздника. Однако идея не нашла поддержки у жителей. Тяжёлое социально-экономическое положение и отсутствие развлечений в городе привело к тому, что после субботников люди предавались единственному доступному для них отдыху — хмельным застольям. В 20-х и 30-х годах в дни субботников даже вводился запрет на продажу водки и вина, но и это не помогло: бражку в те годы ставили едва ли не в каждой второй семье.

В первой половине 20-х в городе, как и во всей стране, стало набирать силу местное самоуправление в лице домкомов (домовых комитетов) и улкомов (уличных комитетов). Домкомы и улкомы занимались, как правило, вопросами благоустройства своих территорий и поддержанием общественного порядка на них, но делали это гораздо эффективнее, чем исполнительная власть и депутаты Горсовета. А во время войны и в послевоенные годы улкомы взяли на себя ещё и первую заботу о сиротах, престарелых, инвалидах. Именно по инициативе и под контролем улкомов и домкомов в конце 20-х — начале 30-х годов в Нижнем Тагиле стали проводиться массовые субботники по наведению чистоты во дворах и на улицах города.



Субботник по благоустройству улиц Вагонки (фото конца 1930-х гг.)



Впервые такие субботники прошли в посёлке Вагоностроителей, а вскоре распространились на другие районы города и даже близлежащие сёла и деревни.

О том, как проходили такие мероприятия, рассказал в 60-х в интервью, опубликованном в многотиражке ВРУ, бывший начальник отдела рабочего снабжения Высокогорского рудоуправления Николай Фаддеевич Сандригайло: «Накануне обычно проходило заседание улкома, где распределялись задания для жителей домов. Выя ведь была преимущественно одноэтажной. Задания, как правило, были несложные: уборка мусора с улицы, посадка саженцев, мелкий ремонт заборов и изгородей, их покраска. Иногда мужчины делали и более серьёзную работу, например устанавливали столбы уличного освещения. По времени ограничений не было. Справился со своим заданием — свободен. После субботника жители нескольких домов кооперировались, выносили столы, самовары, пекли пироги и устраивали посиделки. Сначала обедали, потом пили чай с пирогами, пели песни. Чаще всего обходились без водки. Субботник ведь только назывался субботником, а проводили его, как правило, по воскресеньям. Поэтому вина пили мало. Если только по рюмочке. Дети в это время развлекали себя играми. Иногда ребятишек катали на служебном автомобиле Рудоуправления. А вечером молодёжь шла на танцы в бывший Волковский сад, где играли по переменке два духовых оркестра».

Позднее улкомовские субботники переросли в более масштабные мероприятия — праздники улиц — с разнообразными культурными, развлекательными и даже просветительскими программами. Поначалу они были ориентированы на школьников, которых нужно было чем-то занять во время зимних каникул. Вскоре в праздниках улиц стали принимать участие и взрослые. В ходе таких праздников проходили концерты коллективов художественной самодеятельности, проводились лекции, устраивались спортивные состязания и выставки. Время проведения таких праздников было разным. Разными были и масштабы, и количество. К примеру, на Вые праздники улиц иногда объединяли и проводили так называемые праздники выйских улиц.



Сотрудники Нижнетагильского краеведческого музея выступают с докладом на зимнем празднике выйских улиц (фото 1963 г.)





На празднике выйских улиц (фото 1965 г.)



К чести районных и городских властей надо сказать, что они вовремя поддержали инициативу «снизу» — в 50-х годах прошлого века в моду начинают входить массовые гуляния, посвящённые какому-либо событию или профессиональному празднику: выплавке очередной юбилейной тонны стали, Дню шахтёра, полёту в космос Юрия Гагарина, Международному женскому дню. Появляются массовые гуляния для пенсионеров, для учащейся молодёжи, для молодых рабочих. Местом проведения таких мероприятий обычно был Парк культуры и отдыха имени А. П. Бондина и площадки у районных ДК. Проводились такие мероприятия в выходные и праздничные дни.



Массовые гуляния в День молодёжи в ГПКиО им. Бондина (фото 1960 г.)





Афиша, извещающая о мероприятиях в Парке культуры и отдыха им. Бондина (1961 г.)



Любопытно, что такое усиленное внимание городских властей к вопросам досуга тагильчан не привело к исчезновению праздников дворов и улиц. Они продолжали существовать и даже развиваться в течении 60-х, 70-х и даже 80-х годов. Долгожителем среди праздников улиц стал праздник улицы Верескова, который называют ещё и праздником русской берёзки. Появился он благодаря инициативе бессменного председателя улкома Александре Ивановне Ларионовой, а просуществовал, как и сам улком, до конца 90-х.



Праздник русской берёзки на улице Верескова (фото 1967 г.)





Собрание улкома и жителей улицы Верескова (фото 1983 г.)



Именно праздники улиц, проводившиеся на Старой Гальянке, и натолкнули на мысль о едином городском празднике — Дне города — пенсионера Семёна Ильича Саканцева, ветерана труда, краеведа, бывшего парторга завода им. Куйбышева.



Семён Ильич Саканцев



Семён Ильич Саканцев родился в 1900 году в Нижнетагильском заводском посёлке, на улице Тагильский Криуль. В 16 лет окончил полный курс обучения Нижне-Тагильских учебно-показательных мастерских и был принят на «старый» демидовский завод*. С тех пор вся жизнь Семёна Ильича была связана с заводом. Он принимал активное участие в восстановлении предприятия после Гражданской войны, по направлению завкома ВКП(б) работал на селе в период коллективизации, в 38 лет был избран парторгом завода, вместе с женщинами и подростками сутками не уходил с завода в годы войны, под его руководством в 1944 году был построен легендарный «горбатый» мост.

Выйдя на пенсию, Саканцев увлёкся, помимо любимой охоты, ещё и изучением истории родного края. Часто бывая на праздниках городских улиц и дворов, Семён Ильич загорелся идеей объединить все малые праздники в один, общий, и отмечать его всем городом. Но какой день объявить днём рождения города? Было известно, что первый чугун в Нижнем Тагиле был получен в 1722 году. Но в какой день? В то время точная дата первого пуска металла ещё не была известна. Тогда Семён Ильич решил, что логичнее будет считать этим днём дату принятия постановления Губсовета о преобразовании Нижнетагильского завода в уездный город Нижний Тагил — 20 августа. Своими мыслями Семён Ильич поделился с давним товарищем

Павлом Степановичем Шаминым, которому идея понравилась. Заручившись поддержкой Совета ветеранов, друзья вышли с предложением об учреждении Дня города на городскую партконференцию. И 20 мая 1976 года на 5-й сессии Нижнетагильского горсовета было принято решение об установлении Дня города.

Первое празднование Дня города прошло 22 августа 1976 года. Девизом праздника стал призыв «Расти, хорошей, наш город рабочий!». С тех пор выбор девиза к предстоящему Дню города стал традицией. Без девиза праздник проходил только один раз, в 1993 году. Главной же традицией нового праздника стали сдачи ко Дню города социально значимых объектов Нижнего Тагила. Таких как уголки отдыха и спортплощадки во дворах и микрорайонах, набережная городского пруда, фонтаны, скверы и парки, новые объекты соцкультбыта. А начинали готовиться к празднику традиционно, с наведения чистоты на улицах.



Трудящиеся Дзержинского района на субботнике по уборке улиц (фото 1970-х гг.)



Об этом новом почине тагильчан одним из первых узнал 1-й секретарь Свердловского обкома КПСС Борис Ельцин. В Свердловске уже имелся опыт проведения подобных праздников в 1973 году, но развить его не дал возглавлявший область Яков Петрович Рябов. По прямому распоряжению Ельцина празднование Дня города в Свердловске было возобновлено. В 1977 году Борис Николаевич, приехав в Нижний Тагил на открытие широкополочного стана НТМК, лично запросил у тагильских партийных боссов материалы по подготовке ко Дню города, чтобы ознакомить с ними власти Свердловска.



Б. Н. Ельцин на торжественной церемонии пуска широкополочного стана НТМК (фото 1977 г.)



А в 1986 году Ельцин, возглавивший московский горком КПСС, инициировал проведение Дня города и в столице. С середины 1980-х и до 1991 года тагильская инициатива распространилась на сотни других городов Советского Союза. Правда, о том, кто подарил этот праздник людям, уже не помнит никто.

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* После открытия в Нижнем Тагиле Полевского завода (будущий ВМЗ) тагильчане стали называть его «новым», а металлургический завод на реке Тагил, соответственно, «старым» (прим. авт.).