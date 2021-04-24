Как Демидов решил конфликт между заводским театром и полицией

Многим тагильчанам известно, что днём рождения Нижнетагильского драматического театра считается 8 мая 1946 года, когда коллективом театра был показан спектакль «Оптимистическая трагедия» по пьесе Всеволода Вишневского. Однако мало кто знает, что история театрального движения в нашем городе насчитывает уже почти 150 лет.

Идея создания любительского драматического театра при Нижнетагильском заводе принадлежала весьма молодым заводским приказчикам Ивану Шушпанову, Луке Петрову, Александру Петерюхину и Георгию Вишневскому, вокруг которых в 1860–1861 годах собрался небольшой кружок любителей театра. В состав этого коллектива входили в основном люди, образованные и увлечённые театром. Несколько раз они обращались в Правление заводов с просьбой предоставить им какое-нибудь помещение «для устройства заводского театра за небольшую арендную плату». В правлении не спешили идти навстречу заводским театралам, и неизвестно, как бы всё обернулось, если бы однажды к ним на огонёк не зашёл Василий Дмитриевич Белов, младший сын «управляющего экономической частью», преподававший в заводском училище гражданское право. Он-то и посоветовал энтузиастам попросить о выделении помещения самого заводовладельца — Павла Павловича Демидова. В успех этой затеи мало кто верил, но прошение составили и отправили на парижский адрес Павла Павловича. Ответа ждать пришлось недолго. Ко всеобщему удивлению, в октябре 1862-го Главное правление заводов согласилось передать театралам дом на улице Нижняя Ерзовка. Более того, господин заводовладелец распорядился не брать арендную плату за первый год, а аренду за второй год снизить на 50%.



Василий Дмитриевич Белов (фото Д. Кужильного)

(из личных архивов)



Переданный дом нуждался в ремонте и реконструкции, поэтому «устроители театра» объявили о сборе добровольных пожертвований. На призыв откликнулись в основном заводские служащие, преподаватели учебных заведений, кустари и некоторые купцы, но собранных в течение двух недель 160 рублей с копейками с лихвой хватило и на ремонт, и на устройство зрительного зала, в котором было оборудовано 108 мест. Была приобретена ткань на занавес и задник, расписать которые перед отъездом в столичную Академию искусств согласился Василий Худояров. Костюмы и реквизит участники любительской труппы изготовили сами.



Василий Павлович Худояров (фото неизв. авт.)

(https://rexstar.ru/uploads/myfile/591e7d4704b92b77ef29e4c48ca2c1bb.jpg)



30 декабря 1862 года театр был открыт и на его сцене была сыграна первая пьеса.

За весь следующий год в театре было сыграно 14 спектаклей, а с 1864-го по март 1865 года — 20 спектаклей. Всего за неполные 27 месяцев деятельности театра сборы от представлений составили почти 1308 рублей. Вырученные средства шли на постановку новых спектаклей и помощь наиболее нуждающимся жителям посёлка.

Однако чиновники Верхотурского уездного полицейского управления имели «отдельное мнение» относительно деятельности любительской труппы, полагая, что «в театре сложились условия для нарушения установленных правил благочиния». В марте 1865 года по предписанию уездного управления полиции театр был закрыт. Возмущённые актёры и зрители обратились за помощью к губернатору и написали о случившемся Демидовым. В феврале 1866 года в Нижнетагильский завод пришло разрешение от пермского губернатора, но Верхотурское управление полиции всё равно продолжало препятствовать тагильчанам. Закончилось это противостояние тем, что возмущённая произволом полиции Аврора Карловна попросила сына, Павла Павловича Демидова, заняться разрешением этой бессмысленной тяжбы. Павел, не терпевший вмешательства во внутренние дела своих заводов, нашёл нужные рычаги воздействия, и в декабре 1870 года запрет на деятельность тагильского любительского театра был снят.

Кроме этого, Павел распорядился выделить «заводским любителям сценических представлений 500 рублей серебром из заводской кассы» на содержание здания и текущие расходы. И в 1871 году тагильский театр возобновил свою работу, которая длилась ещё шесть с половиной лет.

В 1877-м театр на Нижней Ерзовке пришлось закрыть по причине ветхости здания и отсутствия у него средств пожаротушения. Актёрам же обещали предоставить новое, более просторное здание. Год спустя театр переехал на территорию завода, в переоборудованное каменное здание бывших заводских конюшен. После реконструкции, проведённой силами труппы и заводских обывателей, здесь был устроен более вместительный зрительный зал на 350 мест, с восемью ложами, балконом и 12 рядами партера. В новом здании нашлось и место для театральной библиотеки, и помещение для клуба заводских служащих.



Здание бывших заводских конюшен, в котором с 1877 по 1918 год находился заводской любительский театр (фото А. Ф. Кожевникова, 1950-е гг.)

(http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/d0b3d0bed180d0bed0b4/Zavodskoj-teatr-1950-e-gg.jpg)



Начиная с 1895 года в здании проходили спектакли заводского кружка любителей сценического искусства, а также представления приезжающих на гастроли театральных трупп. Интересно, что доход от некоторых любительских спектаклей шёл на благотворительность: в пользу местного комитета Благотворительного общества и Российского Красного Креста, беднейшим ученицам Анатольевского училища (Павло-Анатольевской гимназии) и учащимся Горнозаводского училища, на устройство приюта для подкидышей, в пользу Общества попечения о народном образовании Верхотурского уезда, на закупку книг для библиотеки Выйского двухклассного училища, в пользу комитета заводского Общества трезвости. В годы Первой мировой войны доход от спектаклей шёл в пользу бедных семейств нижних чинов, призванных на войну, на покупку тёплой одежды для воинов.

Поначалу в репертуаре заводского театра были пьесы развлекательного содержания: комедия «Бесёнок», оперетта «Женское любопытство», водевиль «Простушка и воспитанная». В 1888 году в театре поставили комедии Александрова «Не зная броду, не суйся в воду» и «Шалость». В 1896 году в репертуар театра начали вводить более серьёзные произведения. В период с 1897 по 1906 год были поставлены пьесы Островского «Лес», «Праздничный сон до обеда», «На бойком месте», «Гроза», «Таланты и поклонники»; пьесы Немировича-Данченко «Цена жизни» и «Тёмный бор».

Артисты Нижнетагильского заводского театра (фото неизв. авт. 1903–1910 гг.) (https://www.tagildrama.ru/media/images/prolog/1/5.jpg) Артисты Нижнетагильского заводского театра (фото неизв. авт. 1903–1910 гг.) (https://www.tagildrama.ru/media/images/prolog/1/4.jpg)

Для привлечения в театр рабочих в 1900–1903 годах были поставлены народная драма «Из тёмного угла», пьеса Карпова «Тяжкая доля» и драма из фабричной жизни «Рабочая слободка», которая очень долго держалась в репертуаре театра. Для рабочих, крестьян, подёнщиков, а также детей от 12 лет билеты на спектакли продавались по сниженным ценам. К примеру, билет в галерею с местом для сидения стоил 12 копеек, а за 7 копеек можно было смотреть спектакль стоя. Для зрителей других сословий цены оставались прежними: 22–25 копеек в галерею и 30–40 копеек в партер.



(https://www.tagildrama.ru/media/images/prolog/1/11.jpg)



Со временем в здании театра появился буфет, где продавались вина, фруктовые воды, выпечка, чай, фрукты, конфеты. Появилась и такая услуга, как предварительная продажа билетов на один или несколько спектаклей. Как правило, этим занимались члены театрального коллектива, не занятые в спектакле.

Состав актёрской труппы был самым разным. Управляющий Высокогорским рудником Александр Николаевич Попов и его жена Пелагея Георгиевна; дочь приказчика и организатора строительства церкви во имя Александра Невского Ольга Дмитриевна Шорина и её дочь Юлия. Михаил Львович Гусев был заводским служащим, Агния Мотылёва и Эмилия Левицкая — учительницами. Ведущий артист театра и его руководитель Александр Иванович Боташев служил смотрителем лесной «дачи».



Артисты Нижнетагильского заводского театра после спектакля «Царь природы». В центре лежит А. И. Боташев; во 2-м ряду третья слева — П. Г. Попова (фото 1909 г.)

(https://www.tagildrama.ru/media/images/prolog/1/7.jpg)



Заводской любительский театр прекратил своё существование после Октябрьской революции. Последние спектакли прошли весной 1918 года. После взятия Нижнего Тагила белочехами все развлекательные мероприятия были запрещены. В прежнем составе труппа больше не собиралась.



Одна из последних афиш театра

(https://www.tagildrama.ru/media/images/prolog/3/img%202.jpg)



В 1920 году слухи об активной деятельности заводского любительского театра стали причиной появления в городе Нового театра, который был создан при отделе народного образования. Его возглавил режиссёр Александр Иванович Боташев. Театр поставил пьесу тагильского писателя Алексея Петровича Бондина «Враги», но вскоре по неизвестным причинам закрылся.

Два года спустя при том же городском отделе народного образования была создана драматическая группа «Ансамбль». Курировал творческий процесс этого нового пролетарского театра всё тот же Боташев. Видимо, по его подсказке в репертуар группы «Ансамбль» были включены несколько пьес, поставленных на рубеже XIX и ХХ веков заводским театром.



Афиша спектакля «Без вины виноватые», 1922 г.

(https://www.tagildrama.ru/media/images/prolog/3/_img_0014.jpg)



Первый и единственный сезон драматической группы «Ансамбль» продлился с 1 октября 1922 года по 15 мая 1924 года. За это время коллективом было поставлено 40 пьес, в том числе такие масштабные спектакли, как «Овод» (по произведению Э. Войнич), «Женитьба» Н. В. Гоголя, «Два брата» М. Ю. Лермонтова.

В эти годы на тагильской театральной сцене стали появляться новые талантливые артисты. Одним из них был Борис Григорьевич Гронский, будущий главный режиссёр Нижнетагильского театра драмы и заслуженный артист Чечено-Ингушской АССР.



Борис Гронский (справа) в спектакле театра «Ансамбль» (фото неизв. авт.)

(https://www.tagildrama.ru/media/images/prolog/3/img_0008.jpg)



С 1922 по 1924 год театр «Ансамбль» выступал преимущественно на летних площадках горпарка (ПКиО им. Бондина) и парка имени Горького, ездил в творческие поездки в Кушву, Салду, Ивдель и Невьянск, а в начале 1930-х коллектив прекратил существование. Часть труппы ушла со сцены, но часть перешла в модные тогда «живые газеты» — агитбригады. В 1931 году в Первомайском клубе, который располагался в здании бывшего Купеческого клуба, появился «ТРАМ» — театр рабочей молодёжи. Прославился театр тем, что во время строительства Ново-Тагильского завода местом их репетиций и выступлений стал один из рабочих клубов в стройгородке.

История заводского любительского театра в Нижнем Тагиле, по мнению многих исследователей, является яркой иллюстрацией развития театрального движения в нашем городе. Но Тагил не был бы Тагилом, если бы во второй половине XIX века в нём появился только один театр. Любительских театров было два! В конце ХIХ века на Вые был создан театральный кружок, весьма быстро выросший в Выйский народный театр.

Продолжение следует...

(с) 2021. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

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