«К депутату обратиться незападло». Вячеслав Вегнер и ГУФСИН прокомментировали желание женщин-заключённых ИК-6 Нижнего Тагила участвовать в СВО в составе ЧВК «Вагнер»

Депутат ЗакСО Вячеслав Вегнер и пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области прокомментировали АН «Между строк» информацию о возможном участии заключённых женщин ИК-6 Нижнего Тагила в спецоперации на Украине в составе ЧВК «Вагнер».

Напомним, что обращение депутата Вегнера было опубликовано пресс-службой компании «Конкорд» (директором которой является Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер») 21 декабря в своих соцсетях. Как следует из документа, Вячеслав Вегнер направил официальное обращение к Евгению Пригожину с инициативой привлечь женщин-заключённых ИК-6 Нижнего Тагила к участию в СВО на Украине. По словам парламентария, осуждённые тагильской женской колонии сами обратились к нему с такой просьбой.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ГУФСИН региона, никакой информацией об обращении заключённых женщин колонии к депутату Вегнеру они не обладают, а участие заключённых в СВО в составе частной военной компании считают невозможным.

«В администрацию ГУФСИН Свердловской области никто из заключённых ИК-6 не обращался. Возможно кто-то из осуждённых в частном порядке направил письмо депутату, ведь у них есть на это законное право, однако никакой нормативной основы эти обращения, в том числе и официальное письмо депутата Вегнера бизнесмену Пригожину не имеют. Сам господин Вегнер к ГУФСИН не обращался, колонию не посещал. Если бы кто-то куда-то обратился на официальном уровне, то нам бы пришёл запрос, а его нет, так что всё это беспочвенные спекуляции», --- прокомментировали АН «Между строк» в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области.

Также в ведомстве отметили, что все заключённые ИК-6 Нижнего Тагила находятся в местах лишения свободу по решению суда в соответствии с существующим законодательством. Осуждённые женщины трудоустроены и получают за работу зарплату, имея перспективу освободиться по УДО, как это происходит со значительной частью заключённых.

В свою очередь депутат подтвердил АН «Между строк» информацию о том, что к нему обращались осуждённые и отметил, что взаимодействие с ним для заключённых более предпочтительно, нежели общение с администрацией.

«Обычно мало кто из арестантов и арестанток обращается в тюремную администрацию. Такая практика на зоне. А вот к депутату обратиться вполне незападло. Начальники всё правильно говорят – нет у них обращения. Но это ведь не означает, что обращения нет у меня? По понятным причинам ни я, ни уважаемый мною лидер ЧВК его не публикуют. Уверяю, у меня на руках есть фамилии, имена и отчества, номера их статей и даже биосправки. Обращение в мой адрес поступало письменное, подписанное 25 заключёнными. Да, на зоне они профессиональные швейки, однако до казённого дома, одна, например, знала запах войны, так как участник чеченской кампании. Ещё есть повара, причём хорошие. И статьи “мокрые” у женщин. Главное же дать выбор – хотят шить в заключении ближайшие 15 лет, так пусть. Хотят искупить кровью – пусть искупают, как арестанты иного гендера, которым выбор дают. Остальное сексизм. Cо всем уважением отношусь к представителям ГУФСИН, но давайте понимать - у нас есть верховный главнокомандующий и мы с вами понимаем, в чьей этот вопрос компетенции. Скажет "Упали, отжались" и я вместе с вами буду соревноваться, кто упадёт и отожмется из нас лучше», --- рассказал АН «Между строк» Вячеслав Вегнер.

Отметим, 12 октября в открытом доступе появилась информация о том, что основатель ЧВК «Вагнер» посещает колонии Свердловской области с целью вербовки заключённых.

Тогда свердловские СМИ со ссылкой на пресс-службу компании «Конкорд» сообщали, что предприниматель не посещал колонии региона. Эту информацию также опровергли в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, куда журналисты АН «Между строк» обращались за комментарием.