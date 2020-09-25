Известная режиссёр-документалист из Москвы представит в Нижнем Тагиле фильм своего деда

Московский режиссёр документального и игрового кино, доцент кафедры массмедиа Московского государственного университета культуры и искусств Дарья Хренова привезёт в Нижний Тагил фильм своего деда Ильи Трауберга. Показ драмы «Сын Монголии» состоится в кинотеатре «Красногвардеец» 5 ноября в рамках встречи клуба «Кинокритика».

Как рассказал «Афише МС» методист по кино «Красногвардейца» Виталий Скорев, картина Ильи Трауберга о борьбе простого пастуха за своё счастье долгие годы хранилась «на полке» и была под запретом у советской власти.

«Сохранилась всего одна копия фильма, и то на тибетском языке. Благодаря стараниям Дарьи картина была дублирована. Её премьера состоится в октябре на Московском межународном кинофестивале, а второй показ в России пройдёт в Нижнем Тагиле, чем мы очень гордимся», — говорит Виталий Скорев.

В 1936 году журнал Time назвал «Сына Монголии» фильмом года. Режиссёр был награждён правительством Монгольской Народной Республики высшей наградой — орденом Трудового Красного Знамени.

Интересна судьба самого Ильи Трауберга, который является родным братом режиссёра, ученика Сергея Эйзенштейна Леонида Трауберга. В 1932 году по сценарию Иосифа Прута он поставил фильм о борьбе немецкого пролетариата против зарождающегося фашизма «Для вас найдётся работа». В 1938 году был назначен начальником сценарного отдела киностудии «Мосфильм». В годы Великой Отечественной войны служил во 2-й Воздушной Армии, награждён Орденом Отечественной войны I и II степеней.

В ноябре 1947 года в качестве представителя Совэкспортфильма майор Трауберг был командирован в Берлин для учреждения советско-германского акционерного общества по производству и прокату фильмов ДЕФА. Вскоре при загадочных обстоятельствах он скончался и был стёрт правительством из истории советского кино.

Дарья Хренова презентует в нашем городе уникальный фильм, расскажет о своём деде и немного о своём творчестве. Режиссёр сейчас работает над документальным расследованием об Илье Трауберге. Фильм «Поезд-призрак» должен выйти в 2021 году.