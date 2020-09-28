Из-за заразившихся коронавирусом врачей на карантин закрылся главный в Нижнем Тагиле кожно-венерологический диспансер

В Нижнем Тагиле на карантин закрыли филиал № 2 кожно-венерологического диспансера по адресу Октябрьской Революции, 32. Как рассказали в медучреждении, приём приостановлен из-за врачей, заразившихся коронавирусной инфекцией.

«У нас карантин по COVID, болеют врачи. Когда это закончится — неизвестно, потому что только началось. Можете обратиться к терапевту или платно в частную клинику», — рассказали в регистратуре поликлиники.

По официальной статистике оперштаба Свердловской области, количество заразившихся коронавирусом тагильчан перевалило за 1800. Тем временем в городской больнице № 1 на Вагонке, куда привозят пациентов с ОРВИ, пневмонией, а также подозрением на коронавирус со всего Горнозаводского округа, сломался единственный томограф. Депутаты Нижнетагильской гордумы попросили свердловского губернатора Евгения Куйвашева изыскать деньги на капремонт горбольницы № 1 в 2020–2021 годах. В письме они отметили, что медучреждение также нуждается в новом оборудовании и медицинских кадрах.