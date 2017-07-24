Из-за велопарада перекроют центральные улицы Нижнего Тагила

В пятницу, 28 июля, с 21:00 будет закрыто автомобильное движение по центральным улицам Нижнего Тагила. Как сообщается на официальном сайте мэрии, перекрытие улиц связано с проведением первого ночного велопарада. Согласно постановлению, для проезда будут закрыты проспекты Ленина и Мира, улицы Первомайская и Горошникова.

Напомним, велопарад должен был состояться в ночь на 9 июля, но позже организаторы решили перенести акцию на конец месяца.



План ночного велопарада

20:00–21:00. Регистрация участников за КДК «Современник».

20:45. Построение. Инструктаж сотрудника ГИБДД.

20:55. Формирование колонны.

21:00. Велопарад по центральным улицам города.

21:30–21:40. Окончание велопарада.

21:40–21:55. Подведение итогов, фотографирование.

22:00–22:10. Отъезд групп.

22:30. Завершение мероприятия.

Агентство новостей «Между строк»