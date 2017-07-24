Из-за велопарада перекроют центральные улицы Нижнего Тагила
В пятницу, 28 июля, с 21:00 будет закрыто автомобильное движение по центральным улицам Нижнего Тагила. Как сообщается на официальном сайте мэрии, перекрытие улиц связано с проведением первого ночного велопарада. Согласно постановлению, для проезда будут закрыты проспекты Ленина и Мира, улицы Первомайская и Горошникова.
Напомним, велопарад должен был состояться в ночь на 9 июля, но позже организаторы решили перенести акцию на конец месяца.
План ночного велопарада
20:00–21:00. Регистрация участников за КДК «Современник».
20:45. Построение. Инструктаж сотрудника ГИБДД.
20:55. Формирование колонны.
21:00. Велопарад по центральным улицам города.
21:30–21:40. Окончание велопарада.
21:40–21:55. Подведение итогов, фотографирование.
22:00–22:10. Отъезд групп.
22:30. Завершение мероприятия.
Агентство новостей «Между строк»